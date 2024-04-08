Троє людей зазнали поранень внаслідок авіаудару по Сумах, - ОВА

Росіяни завдали авіаційного удару по Сумах, внаслідок цього поранень зазнало 3 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

"Внаслідок авіаційного удару, який росіяни здійснили після 15-ї години по обласному центру поранення різного ступеня тяжкості отримали три людини. Усім оперативно надано необхідну медичну допомогу", - пишуть в ОВА.

Зазначається, що пошкоджено адміністративну будівлю підприємства. Виникло загорання сухої рослинності на площі 150 м. кв. Наразі пожежу ліквідовано.

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