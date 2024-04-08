Росіяни обстріляли Херсон. Постраждала одна людина, - ОВА
Армія Росії 8 квітня обстріляла Херсон, внаслідок атаки одна людина зазнала поранень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.
"Російські війська ввечері атакували Херсон. Через ворожий обстріл постраждала 45-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в неї - поранення голови. Від медичної допомоги потерпіла відмовилась.
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Mawka Lisowyj
показати весь коментар08.04.2024 21:15 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар08.04.2024 21:41 Відповісти Мені подобається 0
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