Росіяни обстріляли Херсон. Постраждала одна людина, - ОВА

Армія Росії 8 квітня обстріляла Херсон, внаслідок атаки одна людина зазнала поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

"Російські війська ввечері атакували Херсон. Через ворожий обстріл постраждала 45-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в неї - поранення голови. Від медичної допомоги потерпіла відмовилась.

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