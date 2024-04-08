УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5429 відвідувачів онлайн
Новини
622 2

Росіяни обстріляли Херсон. Постраждала одна людина, - ОВА

вибух

Армія Росії 8 квітня обстріляла Херсон, внаслідок атаки одна людина зазнала поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

"Російські війська ввечері атакували Херсон. Через ворожий обстріл постраждала 45-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в неї - поранення голови. Від медичної допомоги потерпіла відмовилась.

Читайте: 15 населених пунктів Херсонщини обстріляла армія РФ за добу: дві людини загинули, три особи дістали поранення

Автор: 

обстріл (28284) Херсон (3335)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тони Орск, отримай Херсон? от ублюдки.
показати весь коментар
08.04.2024 21:15 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2024 21:41 Відповісти
 
 