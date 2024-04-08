Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади, – ОВА
Російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. На місці працюють усі відповідні служби", - повідомив чиновник.
Раніше повідомлялося про звук вибуху у Полтавській громаді.
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показати весь коментар08.04.2024 22:21 Відповісти Мені подобається 1
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