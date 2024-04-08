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Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади, – ОВА

вибух

Російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. На місці працюють усі відповідні служби", - повідомив чиновник.

Раніше повідомлялося про звук вибуху у Полтавській громаді.

Також дивіться: Наслідки ракетного удару РФ по Чугуєву. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28284) Пронін Філіп (19) Полтавська область (1100)


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Наскільки мені відомо, Полтавська область не окупована. Тоді які окупанти завдали по ній удару? Називайте їх "вороги, кацапи, свинорилі, роки..."
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08.04.2024 22:21 Відповісти
 
 