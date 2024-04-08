Наслідки ракетного удару РФ по Чугуєву. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по Чугуєву на Харківщині, попередньо - ракетою Х-35.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 8 квітня збройні сили РФ завдали ракетного удару по м. Чугуїв. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі будівлі. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту ракетою Х-35.





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