Наслідки ракетного удару РФ по Чугуєву. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по Чугуєву на Харківщині, попередньо - ракетою Х-35.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"Вранці 8 квітня збройні сили РФ завдали ракетного удару по м. Чугуїв. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі будівлі. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту ракетою Х-35.
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валера сотников
показати весь коментар08.04.2024 15:30 Відповісти Мені подобається 1
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