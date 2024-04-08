УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12540 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
4 145 1

Наслідки ракетного удару РФ по Чугуєву. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по Чугуєву на Харківщині, попередньо - ракетою Х-35.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 8 квітня збройні сили РФ завдали ракетного удару по м. Чугуїв. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі будівлі. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни вдарили по Харківщині: У Чугуєві пошкоджено будинки, у напрямку Борової ракета впала на відкриту територію

Обстріл Чугуєва

За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту ракетою Х-35.

Обстріл Чугуєва
Обстріл Чугуєва

Також читайте: Ворог запустив ракету на Харківщину, - Повітряні сили

Обстріл Чугуєва
Обстріл Чугуєва

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.04.2024 15:30 Відповісти
 
 