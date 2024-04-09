Петиція про обмеження роботи онлайн казино перебуває на розгляді у президента
Зеленський розглядає петицію, яка пропонує обмежити роботу онлайн казино в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента України.
Статус петиції на сайті: "На розгляді".
Нагадаємо Президент Володимир Зеленський доручив СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику про діяльність онлайн-казино в Україні.Після того як вона набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.
Автор петиції - військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко - зазначає, що азартні онлайн-ігри завдають великої шкоди українському суспільству та, зокрема, військовим.
Петриченко просить президента ініціювати законопроєкт, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану. Також пропонується зобов’язати інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.
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казино працює, крипта кується!
Смарт-корупція під виглядом онлайн-казино має бути зупинена - переконані у фракції «Європейська Солідарність». Як нагадав на брифінгу лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко, під час його президентської каденції гральний бізнес не мав «зеленого світла» в Україні. Не підтримувала «Євросолідарність» легалізацію казино і в 2019-2020 роках. На брифінгу також оприлюднили шокуючі цифри доходів грального бізнесу - щодня українці програють більш ніж півмільярда гривень. У фракції застерігають: особливу небезпеку лудоманія - ігрова залежність - становить для обороноздатності України.
«У 2019-2020 роках увімкнувся «шалений принтер» і було обіцяно, що в Україні буде дозволений легальний гральний бізнес, але буде це лише у 5-ти зіркових готелях і буде це для «товстосумів», які будуть мати можливість витрачати ці гроші», - нагадав Порошенко. Він також нагадав, що доходи від «ігорки» нібито мали йти на медицину, спорт, культуру і освіту.
«У 2022 році кошти як плата за ліцензії на проведення діяльності організацій і проведення азартних ігор склали 214 мільйонів. Факт 2023 року склав 486 мільйонів. Факт 2024 року, у 1-му кварталі склав 160 мільйонів. Яка ж сума на сьогоднішній день відслідкована міністерством фінансів, фінмоніторингом, яка проходить через інтернет-казино? 207 мільярдів гривень», - констатує Порошенко.
«207 мільярдів гривень інтернет-казино витягнули з кишень українців. В першу чергу - з кишень військових, які мають відносно високі зарплати, і залізли в борги. І замість того, щоб військові утримували свої родини, замість того, щоб вони мали можливість за рахунок цих коштів купити те, що конче необхідно бригадам, вони віддають ці кошти бандитам», - обурився Порошенко.
«207 мільярдів на рік - означає 567 мільйонів гривень на день. Хочу нагадати, що за рік бюджет отримав плати за ліцензії 486 мільйонів, а за день з кишень українців виймається 567 мільйонів», - порівняв Петро Порошенко.
Народна депутатка Ніна Южаніна додає: «ці цифри означають, що побудована якась абсолютно нереальна, мегафінансова схема. Ці кошти взагалі не залишаються в межах України. Країни, які легалізували азартні ігри, велика кількість з них не дозволила онлайн казино. Чому? Тому що, коли держава не вміє контролювати, коли вона не побудувала системи контролю, можливо це зробила і навмисно, жодна держава собі не може такого дозволяти. Тому що ніякої користі для бюджету України немає».
Вона також звернула увагу на те, що величезні гроші вкладаються в рекламу онлайн-казино, і це залучає до азартних ігор дедалі більше українців. «Жодна інша індустрія не спроможна виділяти мільярди гривень на рекламу своєї діяльності. Це також має вплив на прийняття рішень людьми спробувати виграти і таким чином втягуватись в залежність. В кого є такі гроші, щоб брати участь в таких іграх? Звісно, військові, які отримують грошове забезпечення. І та петиція, яка набрала за декілька годин кількість голосів для розгляду президентом означає, що військове командування, яке бачить це негативне явище, чекає рішення», - зазначає Южаніна.
«На час воєнного стану, поки країна не може контролювати роботу системи онлайн-казино, треба зупинити взагалі дію цього виду азартних ігор. Це буде найправильніше рішення. Але лобісти продовжують обходити всі владні кабінети для того, щоб продовжувати свою діяльність», - говорить Ніна Южаніна. За словами депутатки, цю ситуацію бачать міжнародні партнери, в яких Україна просить фінансову підтримку.
«Ми поставимо це питання у Верховній Раді. Ми вимагаємо ліквідувати комісію, яка видає ці ліцензії. Ми вимагаємо, щоб і фінмоніторинг, і Національний банк, і Служба безпеки терміново вжили заходів», - зазначає Порошенко.
«Наша головна вимога зараз - зупинити смарт-корупцію. І хочу сказати тим, хто підписав відповідну петицію про заборону інтернет-казино: вас в черговий раз намагаються ошукати. Разом ми маємо обʼєднатися і не дати їм це зробити», - закликав пʼятий Президент.