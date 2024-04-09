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Петиція про обмеження роботи онлайн казино перебуває на розгляді у президента

президент,володимир,зеленський

Зеленський розглядає петицію, яка пропонує обмежити роботу онлайн казино в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента України.

Статус петиції на сайті: "На розгляді".

Нагадаємо Президент Володимир Зеленський доручив СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику про діяльність онлайн-казино в Україні.Після того як вона набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

Автор петиції - військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко - зазначає, що азартні онлайн-ігри завдають великої шкоди українському суспільству та, зокрема, військовим.

Петриченко просить президента ініціювати законопроєкт, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану. Також пропонується зобов’язати інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.

Читайте: Готуємо кроки у сфері контролю за роботою онлайн-казино, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) казино (208) петиція (320)


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Топ коментарі
+7
Он ограничит свою коррупционную кормушку? Не смешите Бенины тапочки
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09.04.2024 00:58
+4
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09.04.2024 01:17
+2
У Вовки вагіна, а от яйця були у мадам Капітєльман...
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09.04.2024 01:37
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Он ограничит свою коррупционную кормушку? Не смешите Бенины тапочки
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09.04.2024 00:58 Відповісти
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09.04.2024 01:17 Відповісти
У Вовки вагіна, а от яйця були у мадам Капітєльман...
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09.04.2024 01:37 Відповісти
Доходи йшли на російський сайт . Закон писали БАУМ, СМОТРЯЩИЙ ЗЛОЧИННОГО РАШИСТСЬКОГО ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ, ДРУГ Арахамії та саме Арахамія проштовхувало це у ВР. Слуги та ОПЗЖ дали голоси . Тепер, якщо закон про пониження віку при мобілізації лежав шість місяців не запущений наперекір конституії, то цей точно лежатиме до ПРиходуТрампа .
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09.04.2024 01:41 Відповісти
По материалам спецслужб: Кремль создал "партию Путина" в конгрессе США
https://www.youtube.com/watch?v=XHihzOwIWn4
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09.04.2024 01:43 Відповісти
Для отримання статусу «на розгляді», петиція має бути у вигляді коміксу або відео.
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09.04.2024 01:53 Відповісти
Эти аферисты в рекламе постоянно крутят патриотическую символику.Вывод казино закрыть а организаторов на фронт.
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09.04.2024 06:45 Відповісти
чим довше лежить - тим багатше стає скумбрія зі спиногризами
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09.04.2024 07:07 Відповісти
якщо потрібно помогти військовим - так приймайте закон про мобілізацію, якого хера людина 3 роки воює безвилазно??? дехто на першій лінії, і ще **** дивуються чому у нас скільки алкоголіків, наркоманів ігроманів
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09.04.2024 08:22 Відповісти
ви шо, смієтесь?
це, стабільна безпечна пральня, всього краденого.
казино працює, крипта кується!
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09.04.2024 08:33 Відповісти
!!!https://eurosolidarity.org/2024/04/09/milyardy-gryven-z-kyshen-***********-u-yevrosolidarnosti-nazvaly-shokuyuchi-czyfry-dohodiv-onlajn-kazyno/ Сотні мільярдів з кишень українців: у «Євросолідарності» назвали шокуючі цифри доходів онлайн-казино !

Смарт-корупція під виглядом онлайн-казино має бути зупинена - переконані у фракції «Європейська Солідарність». Як нагадав на брифінгу лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко, під час його президентської каденції гральний бізнес не мав «зеленого світла» в Україні. Не підтримувала «Євросолідарність» легалізацію казино і в 2019-2020 роках. На брифінгу також оприлюднили шокуючі цифри доходів грального бізнесу - щодня українці програють більш ніж півмільярда гривень. У фракції застерігають: особливу небезпеку лудоманія - ігрова залежність - становить для обороноздатності України.

«У 2019-2020 роках увімкнувся «шалений принтер» і було обіцяно, що в Україні буде дозволений легальний гральний бізнес, але буде це лише у 5-ти зіркових готелях і буде це для «товстосумів», які будуть мати можливість витрачати ці гроші», - нагадав Порошенко. Він також нагадав, що доходи від «ігорки» нібито мали йти на медицину, спорт, культуру і освіту.


«У 2022 році кошти як плата за ліцензії на проведення діяльності організацій і проведення азартних ігор склали 214 мільйонів. Факт 2023 року склав 486 мільйонів. Факт 2024 року, у 1-му кварталі склав 160 мільйонів. Яка ж сума на сьогоднішній день відслідкована міністерством фінансів, фінмоніторингом, яка проходить через інтернет-казино? 207 мільярдів гривень», - констатує Порошенко.


«207 мільярдів гривень інтернет-казино витягнули з кишень українців. В першу чергу - з кишень військових, які мають відносно високі зарплати, і залізли в борги. І замість того, щоб військові утримували свої родини, замість того, щоб вони мали можливість за рахунок цих коштів купити те, що конче необхідно бригадам, вони віддають ці кошти бандитам», - обурився Порошенко.


«207 мільярдів на рік - означає 567 мільйонів гривень на день. Хочу нагадати, що за рік бюджет отримав плати за ліцензії 486 мільйонів, а за день з кишень українців виймається 567 мільйонів», - порівняв Петро Порошенко.


Народна депутатка Ніна Южаніна додає: «ці цифри означають, що побудована якась абсолютно нереальна, мегафінансова схема. Ці кошти взагалі не залишаються в межах України. Країни, які легалізували азартні ігри, велика кількість з них не дозволила онлайн казино. Чому? Тому що, коли держава не вміє контролювати, коли вона не побудувала системи контролю, можливо це зробила і навмисно, жодна держава собі не може такого дозволяти. Тому що ніякої користі для бюджету України немає».

Вона також звернула увагу на те, що величезні гроші вкладаються в рекламу онлайн-казино, і це залучає до азартних ігор дедалі більше українців. «Жодна інша індустрія не спроможна виділяти мільярди гривень на рекламу своєї діяльності. Це також має вплив на прийняття рішень людьми спробувати виграти і таким чином втягуватись в залежність. В кого є такі гроші, щоб брати участь в таких іграх? Звісно, військові, які отримують грошове забезпечення. І та петиція, яка набрала за декілька годин кількість голосів для розгляду президентом означає, що військове командування, яке бачить це негативне явище, чекає рішення», - зазначає Южаніна.
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09.04.2024 20:30 Відповісти
«Ця ситуація є категорично неприйнятною. Всупереч обіцянкам, які давалися в 2019-2020 роках, ці кошти спрямовані на фінансування тіньового бізнесу. Частина цих платіжних систем проходить через росію», - зазначає Порошенко.
«На час воєнного стану, поки країна не може контролювати роботу системи онлайн-казино, треба зупинити взагалі дію цього виду азартних ігор. Це буде найправильніше рішення. Але лобісти продовжують обходити всі владні кабінети для того, щоб продовжувати свою діяльність», - говорить Ніна Южаніна. За словами депутатки, цю ситуацію бачать міжнародні партнери, в яких Україна просить фінансову підтримку.
«Ми поставимо це питання у Верховній Раді. Ми вимагаємо ліквідувати комісію, яка видає ці ліцензії. Ми вимагаємо, щоб і фінмоніторинг, і Національний банк, і Служба безпеки терміново вжили заходів», - зазначає Порошенко.
«Наша головна вимога зараз - зупинити смарт-корупцію. І хочу сказати тим, хто підписав відповідну петицію про заборону інтернет-казино: вас в черговий раз намагаються ошукати. Разом ми маємо обʼєднатися і не дати їм це зробити», - закликав пʼятий Президент.
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09.04.2024 20:31 Відповісти
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31.10.2024 02:55 Відповісти
 
 