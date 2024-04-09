Петиція про обмеження роботи онлайн казино перебуває на розгляді у президента

Зеленський розглядає петицію, яка пропонує обмежити роботу онлайн казино в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента України.

Статус петиції на сайті: "На розгляді".

Нагадаємо Президент Володимир Зеленський доручив СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику про діяльність онлайн-казино в Україні.Після того як вона набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

Автор петиції - військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко - зазначає, що азартні онлайн-ігри завдають великої шкоди українському суспільству та, зокрема, військовим.

Петриченко просить президента ініціювати законопроєкт, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану. Також пропонується зобов’язати інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.

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