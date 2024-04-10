Помер ветеран АТО Олександр Козачок, який майже 10 років боровся за життя після поранення, - 80 ОДШБр

Помер воїн-десантник 80-ї ОДШБр Олександр Козачок, який дістав важке поранення у 2014 році.

Про це повідомила пресслужба 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Помер незламний воїн-десантник 80-ї ОДШБр молодший сержант Олександр Козачок. Ветеран АТО, який зазнав важкого поранення у 2014 році, стійко боровся за кожен прожитий день. Олександр був десантником тоді ще 80-ї аеромобільної бригади. Брав участь в боях за Волноваху, захисті Луганського аеропорту і міста Щастя", - йдеться в повідомленні.

У бригаді розповіли, у грудні 2014 року блокпост поблизу Щастя, де чергував Козачок, обстріляли російські найманці.

"Уламок гранати влучив у голову. Перенісши низку складних операцій – вчився заново ходити і говорити. Проте десантник завжди намагався брати активну участь у житті ветеранської спільноти. Завжди був бажаним гостем у своїй рідній частині.

Олександр – яскравий приклад незламності духу у війні за власне життя. Своїм прикладом сталевої волі, молодший сержант Олександр Козачок залишив героїчний слід боротьби та до останнього був нескорений долею!" - додали у 80 ОДШБр.

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