Помер ветеран АТО Олександр Козачок, який майже 10 років боровся за життя після поранення, - 80 ОДШБр
Помер воїн-десантник 80-ї ОДШБр Олександр Козачок, який дістав важке поранення у 2014 році.
Про це повідомила пресслужба 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Помер незламний воїн-десантник 80-ї ОДШБр молодший сержант Олександр Козачок. Ветеран АТО, який зазнав важкого поранення у 2014 році, стійко боровся за кожен прожитий день. Олександр був десантником тоді ще 80-ї аеромобільної бригади. Брав участь в боях за Волноваху, захисті Луганського аеропорту і міста Щастя", - йдеться в повідомленні.
У бригаді розповіли, у грудні 2014 року блокпост поблизу Щастя, де чергував Козачок, обстріляли російські найманці.
"Уламок гранати влучив у голову. Перенісши низку складних операцій – вчився заново ходити і говорити. Проте десантник завжди намагався брати активну участь у житті ветеранської спільноти. Завжди був бажаним гостем у своїй рідній частині.
Олександр – яскравий приклад незламності духу у війні за власне життя. Своїм прикладом сталевої волі, молодший сержант Олександр Козачок залишив героїчний слід боротьби та до останнього був нескорений долею!" - додали у 80 ОДШБр.
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