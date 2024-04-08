Воїни 80 ОДШБр знищили склад з боєприпасами й мінами окупантів у посадці поблизу Кліщіївки. ВIДЕО

Оператори БпЛА 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили та уразили ворожий склад з боєприпасами й мінами в посадці поблизу Кліщіївки.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Башта ворожого танка летить у повітрі після детонації боєкомплекту. ВIДЕО