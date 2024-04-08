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Воїни 80 ОДШБр знищили склад з боєприпасами й мінами окупантів у посадці поблизу Кліщіївки. ВIДЕО

Оператори БпЛА 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили та уразили ворожий склад з боєприпасами й мінами в посадці поблизу Кліщіївки.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Башта ворожого танка летить у повітрі після детонації боєкомплекту. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) Бахмут (1560) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155)


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Гарно! Ех, якби це при розгрузці...
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08.04.2024 16:28 Відповісти
 
 