Воїни 80 ОДШБр знищили склад з боєприпасами й мінами окупантів у посадці поблизу Кліщіївки. ВIДЕО
Оператори БпЛА 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили та уразили ворожий склад з боєприпасами й мінами в посадці поблизу Кліщіївки.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар08.04.2024 16:28 Відповісти Мені подобається 9
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