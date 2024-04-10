УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8444 відвідувача онлайн
Новини
773 1

Україні виділили 4,5 млрд євро допомоги від ЄС, - Єврокомісія

єс,євросоюз

Європейська комісія поінформувала Керівний комітет ЄС про виділення Україні в березні 4,5 млрд євро в рамках проміжного фінансування.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

Ці гроші підуть на фінансування функціонування держави - виплату зарплат та пенсій і надання основних державних послуг, щоб Україна могла продовжувати концентрувати зусилля на перемозі у війні.

"Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов", - ідеться в повідомленні.

Читайте: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: снаряди, техніка та дрони

Нагадаємо, 1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility.

Перші гроші в межах цієї програми Україна отримала в березні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західні армії мають близько 100 батарей Patriot, і вони досі не можуть надати 7 з них, про які просить Україна, - Боррель

Автор: 

Єврокомісія (2155) допомога (8341) транш (467) Євросоюз (13398)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ви хочете, що б зе!шмаркля казино прикрив.
пральня працює денно і нічно.
офшори забиті, кріпта кується!

але ж, це все, кацапське іпсо. у нас нема корупції. зе!лідор так і сказав.
показати весь коментар
10.04.2024 16:22 Відповісти
 
 