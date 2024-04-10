Україні виділили 4,5 млрд євро допомоги від ЄС, - Єврокомісія
Європейська комісія поінформувала Керівний комітет ЄС про виділення Україні в березні 4,5 млрд євро в рамках проміжного фінансування.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.
Ці гроші підуть на фінансування функціонування держави - виплату зарплат та пенсій і надання основних державних послуг, щоб Україна могла продовжувати концентрувати зусилля на перемозі у війні.
"Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility.
Перші гроші в межах цієї програми Україна отримала в березні.
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офшори забиті, кріпта кується!
але ж, це все, кацапське іпсо. у нас нема корупції. зе!лідор так і сказав.