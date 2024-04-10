УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8616 відвідувачів онлайн
Новини
2 372 12

Спецслужби Росії шукають агентів у Канаді, - ГУР

фсб

Російська ФСБ у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають у ГУР, пошук агентів-двійників відбувається в середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом Радянського Союзу.

Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ вербує українців, які незаконно потрапили до Придністров’я, - Центр нацспротиву

"Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатка до друкованого видання "Наша Канада" ― це газета, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто", - зазначили у відомстві.

Як зауважують, вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.

Автор: 

Канада (2191) ФСБ (1450) ГУР (498)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Підтримка режима путлера депортація в рашку саме так повинен діяти світ.
показати весь коментар
10.04.2024 18:44
+2
А в Україні вже знайшли - Буданов, Усов і Юсов. Тому ровідки НАТО вімовляються співпрацювати з ГУР і передавати їм будь-які секретні дані.
показати весь коментар
10.04.2024 18:52
+2
Можуть до замів єрмака звернутися за консультацією….
Усіх вагнерівців-убивць, аж на РАЗ злили…
показати весь коментар
10.04.2024 18:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підтримка режима путлера депортація в рашку саме так повинен діяти світ.
показати весь коментар
10.04.2024 18:44 Відповісти
Що на вбивства, що на підкуп кацапська мразота вправна!!!
показати весь коментар
10.04.2024 18:46 Відповісти
А в Україні вже знайшли - Буданов, Усов і Юсов. Тому ровідки НАТО вімовляються співпрацювати з ГУР і передавати їм будь-які секретні дані.
показати весь коментар
10.04.2024 18:52 Відповісти
Можуть до замів єрмака звернутися за консультацією….
Усіх вагнерівців-убивць, аж на РАЗ злили…
показати весь коментар
10.04.2024 18:56 Відповісти
Тю, там є готовий - блохер андрюня лугандонський/серебрянський, за пару шекелів проспіває на замовлення
показати весь коментар
10.04.2024 19:00 Відповісти
по перше: як на мою хлопську думку, гур не повинен займатися контр розвідкою. це, відомство малюка.
по друге: ми живемо в якомусь вивернутому абсурдному серіалі. типу шоу трумена, або із *********, шоу кардашьян.
нахера пересічному українцю знати, кого шукають кацапи в канаді? то може, давайте статистику збору овочей в канаді, в мексиці і во в'єтнамі.?

кожного дня, нас ********! кожного дня, ми відступаємо, а нам розповідають про що завгодно окрім, як жити далі.
і кордони, при цьому закриті! навіть більше, на кордоні, вже стріляють.
в окопах ротації нема? то може, замінити прикордонників з сум, на прикордонників з тиси?
показати весь коментар
10.04.2024 19:02 Відповісти
Це нова канадська програма для біженців?
показати весь коментар
10.04.2024 19:11 Відповісти
Центральне розвідувальне управління вербує співробітників російської розвідки для роботи в якості подвійних агентів для США у відео, опублікованому в X, рішення, яке викликало критику з боку Кремля, який зазначив, що агентство та інші країни регулярно використовують платформи соціальних мереж для вербування шпигунів.

За даними New York Times, у 2019 році кілька колишніх чиновників Білого дому отримали повідомлення від китайських облікових записів у LinkedIn, вказуючи, що їм запропонують «добре оплачувані» можливості, якщо вони поїдуть до Китаю. З німецькими, французькими та данськими офіційними особами також зв'язалися за аналогічними даними. Директор Інституту національної безпеки Вільям Еваніна розповів Reuters, що китайські шпигунські агентства зв'язуються з тисячами людей одночасно в LinkedIn.

https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2024/01/23/cias-attempt-to-recruit-russian-******-agents-on-social-media-draws-kremlins-ire/?sh=50436c083de5 CIA's Attempt To Recruit Russian ****** Agents On Social Media Draws Kremlin's Ire (forbes.com)
показати весь коментар
10.04.2024 19:13 Відповісти
Евросоюз,Америка и Канада продолжают выдавать визы россиянам как будто и нет войны в Европе уже 2 года.Визовые центры работают в Москве и не собираются закрываться.Самая активная в этом Испания которая даже продолжает выдавать золотые визы для российских богачей а это практически пмж и гражданство.
показати весь коментар
11.04.2024 00:05 Відповісти
У 2023 році США відвідали приблизно 49 700 росіян. Це число зменшилося порівняно із загальною кількістю відвідувачів минулого року (приблизно 81 900 осіб)
показати весь коментар
11.04.2024 00:20 Відповісти
Как только война закончится опять увеличится вдвое число свинорусов получающих визы Америку.И санкции снимут чтобы нефть продолжать качать.Я в принципе уже не протестую против этого,пусть пиндосы хоть поцелуют в сраку русских свиней после окончания войны но сейчас во время войны разрешать фашистам въезжать на свою территорию это просто аморально.
показати весь коментар
11.04.2024 00:57 Відповісти
 
 