Спецслужби Росії шукають агентів у Канаді, - ГУР

Російська ФСБ у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.



Як зазначають у ГУР, пошук агентів-двійників відбувається в середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом Радянського Союзу.



Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ вербує українців, які незаконно потрапили до Придністров’я, - Центр нацспротиву

"Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатка до друкованого видання "Наша Канада" ― це газета, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто", - зазначили у відомстві.



Як зауважують, вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.