Спецслужби Росії шукають агентів у Канаді, - ГУР
Російська ФСБ у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначають у ГУР, пошук агентів-двійників відбувається в середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом Радянського Союзу.
Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.
"Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатка до друкованого видання "Наша Канада" ― це газета, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто", - зазначили у відомстві.
Як зауважують, вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.
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Усіх вагнерівців-убивць, аж на РАЗ злили…
по друге: ми живемо в якомусь вивернутому абсурдному серіалі. типу шоу трумена, або із *********, шоу кардашьян.
нахера пересічному українцю знати, кого шукають кацапи в канаді? то може, давайте статистику збору овочей в канаді, в мексиці і во в'єтнамі.?
кожного дня, нас ********! кожного дня, ми відступаємо, а нам розповідають про що завгодно окрім, як жити далі.
і кордони, при цьому закриті! навіть більше, на кордоні, вже стріляють.
в окопах ротації нема? то може, замінити прикордонників з сум, на прикордонників з тиси?
За даними New York Times, у 2019 році кілька колишніх чиновників Білого дому отримали повідомлення від китайських облікових записів у LinkedIn, вказуючи, що їм запропонують «добре оплачувані» можливості, якщо вони поїдуть до Китаю. З німецькими, французькими та данськими офіційними особами також зв'язалися за аналогічними даними. Директор Інституту національної безпеки Вільям Еваніна розповів Reuters, що китайські шпигунські агентства зв'язуються з тисячами людей одночасно в LinkedIn.
https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2024/01/23/cias-attempt-to-recruit-russian-******-agents-on-social-media-draws-kremlins-ire/?sh=50436c083de5 CIA's Attempt To Recruit Russian ****** Agents On Social Media Draws Kremlin's Ire (forbes.com)