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ФСБ вербує українців, які незаконно потрапили до Придністров’я, - Центр нацспротиву

фсб

Представники ФСБ Російської Федерації вербують громадян України, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров’ям.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські спецслужбовці намагаються витягти з українців інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з Придністров'ям.

Також громадян схиляють до роботи як позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі.

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У разі непогодження з такими умовами росіяни погрожують повернути людей назад в Україну, наголошує ЦНС.

"Такі ворожі дії вкотре демонструють, що ПМР позбавлена суб’єктності і є фактично територією окупованою ЗС РФ, тому закликаємо українців не відвідувати "республіку" незалежно від законності шляху добирання", - додають у ЦНС.

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Автор: 

Придністров’я (474) ФСБ (1454) вербування (246) Центр національного спротиву (820)


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Топ коментарі
+8
"шмат території протяжністю 200 кілометрів і шириною від 5 до 35 кілометрів."
залп з підство́льних гранатоме́тів, вирішить питання кацапської бази.
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02.03.2024 13:53
+7
Не розумію чому ту клоаку не розїбали
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02.03.2024 13:48
+5
Для того, щоб ніхто нікого на вербував- від Бендер до Кишиніва 60. км, ніяких кордонів немає. Зібрався і на рейсовому бусіку, через годину ти вже у столиці дружньої держави.
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02.03.2024 14:19
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Не розумію чому ту клоаку не розїбали
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02.03.2024 13:48 Відповісти
Тебе чекають разом із ведмедчуком .
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02.03.2024 14:16 Відповісти
а до чого тут ведмедчук?
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02.03.2024 15:02 Відповісти
А як без горошей російське ІПСО розводити?
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02.03.2024 15:13 Відповісти
"шмат території протяжністю 200 кілометрів і шириною від 5 до 35 кілометрів."
залп з підство́льних гранатоме́тів, вирішить питання кацапської бази.
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02.03.2024 13:53 Відповісти
Представники ФСБ Російської Федерації вербують громадян України, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров'ям.

Про це https://sprotyv.mod.gov.ua/fsb-verbuye-ukrayintsiv-u-prydnistrov-yi/ повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські спецслужбовці намагаються витягти з українців інформацію щодо військових об'єктів та облаштування ділянки кордону України з . Джерело:

угу, коли тікав, то "зняв" інформацію про військові частини, більше нічого робити було, стандарт, чо?
смішна новина. якраз "бігуну" найбільше треба ризикуючи часом життям, "знімати інфо" про військових, а потім тікати, хоча тут вже й точно "держзрада", а потім ше й єрепенитись коли фсб(а кому ще потрібна та інформація?) просять її надати??
ну, це досить тупо. абсолютно вся новина подана тупо.
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02.03.2024 14:00 Відповісти
Дійсно, виглядає смішно. Навряд чи ті що біжать шось цінне знають.
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02.03.2024 15:38 Відповісти
Зелене шапіто вже не знає як налякати людей які не хочуть з ними жити
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02.03.2024 14:03 Відповісти
Такі підри як і ти наголосували за шапіто у 2019-му, а тепер вам захотілося жити. А чим думали 5 років тому?
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02.03.2024 14:24 Відповісти
Для того, щоб ніхто нікого на вербував- від Бендер до Кишиніва 60. км, ніяких кордонів немає. Зібрався і на рейсовому бусіку, через годину ти вже у столиці дружньої держави.
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02.03.2024 14:19 Відповісти
Дійсно, ну перебігли кордон, то нащо лишатися в тому заповіднику совка? Спочатку Кишинів, а потім по безвізу і в ЄС можна вже...
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02.03.2024 14:51 Відповісти
Справа видно у тому, що бігли в основному "какаяразніца хочьпоржем". А для таких розбиратися де совкова росія, а де держава - біном Ньютона.
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02.03.2024 15:16 Відповісти
То відкрийте кордони злидні, і ніхто не поїде в Придністров'я.
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02.03.2024 15:02 Відповісти
Знайшли де ховатися від мобілізації . з таким же успіхом ховались би зразу у рабсії
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02.03.2024 15:06 Відповісти
Я так розумію вони там не ховаються, а лише перетинають, бо легальних методів виїзду з нашого табору, нажаль, більше немає.
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02.03.2024 15:36 Відповісти
ФСБ вже завербувало більшу половину коментаторів тут
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02.03.2024 15:40 Відповісти
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02.03.2024 20:19 Відповісти
 
 