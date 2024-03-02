ФСБ вербує українців, які незаконно потрапили до Придністров’я, - Центр нацспротиву

Представники ФСБ Російської Федерації вербують громадян України, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров’ям.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські спецслужбовці намагаються витягти з українців інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з Придністров'ям.

Також громадян схиляють до роботи як позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі.

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У разі непогодження з такими умовами росіяни погрожують повернути людей назад в Україну, наголошує ЦНС.

"Такі ворожі дії вкотре демонструють, що ПМР позбавлена суб’єктності і є фактично територією окупованою ЗС РФ, тому закликаємо українців не відвідувати "республіку" незалежно від законності шляху добирання", - додають у ЦНС.

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