ФСБ вербує українців, які незаконно потрапили до Придністров’я, - Центр нацспротиву
Представники ФСБ Російської Федерації вербують громадян України, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров’ям.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російські спецслужбовці намагаються витягти з українців інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з Придністров'ям.
Також громадян схиляють до роботи як позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі.
У разі непогодження з такими умовами росіяни погрожують повернути людей назад в Україну, наголошує ЦНС.
"Такі ворожі дії вкотре демонструють, що ПМР позбавлена суб’єктності і є фактично територією окупованою ЗС РФ, тому закликаємо українців не відвідувати "республіку" незалежно від законності шляху добирання", - додають у ЦНС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
залп з підство́льних гранатоме́тів, вирішить питання кацапської бази.
Про це https://sprotyv.mod.gov.ua/fsb-verbuye-ukrayintsiv-u-prydnistrov-yi/ повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російські спецслужбовці намагаються витягти з українців інформацію щодо військових об'єктів та облаштування ділянки кордону України з . Джерело:
угу, коли тікав, то "зняв" інформацію про військові частини, більше нічого робити було, стандарт, чо?
смішна новина. якраз "бігуну" найбільше треба ризикуючи часом життям, "знімати інфо" про військових, а потім тікати, хоча тут вже й точно "держзрада", а потім ше й єрепенитись коли фсб(а кому ще потрібна та інформація?) просять її надати??
ну, це досить тупо. абсолютно вся новина подана тупо.