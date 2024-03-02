РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9929 посетителей онлайн
Новости
2 548 19

ФСБ вербует незаконно попавших в Приднестровье украинцев, - Центр нацсопротивления

фсб

Представители ФСБ Российской Федерации вербуют граждан Украины, незаконно пересекших границу с непризнанным Приднестровьем.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские спецслужбы пытаются вытянуть из украинцев информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с Приднестровьем.

Также граждан склоняют к работе внештатными сотрудниками и информаторами на постоянной основе.

В случае несогласия с такими условиями россияне угрожают вернуть людей обратно в Украину, отмечает ЦНС.

"Такие враждебные действия демонстрируют, что ПМР лишена субъектности и является фактически территорией оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику" независимо от законности пути попадания", - добавляют в ЦНС.

Смотрите также: Приднестровье. Российская угроза на юге | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Приднестровье (657) ФСБ (1939) вербовка (264) Центр национального сопротивления (569)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
"шмат території протяжністю 200 кілометрів і шириною від 5 до 35 кілометрів."
залп з підство́льних гранатоме́тів, вирішить питання кацапської бази.
показать весь комментарий
02.03.2024 13:53
+7
Не розумію чому ту клоаку не розїбали
показать весь комментарий
02.03.2024 13:48
+5
Для того, щоб ніхто нікого на вербував- від Бендер до Кишиніва 60. км, ніяких кордонів немає. Зібрався і на рейсовому бусіку, через годину ти вже у столиці дружньої держави.
показать весь комментарий
02.03.2024 14:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не розумію чому ту клоаку не розїбали
показать весь комментарий
02.03.2024 13:48 Ответить
Тебе чекають разом із ведмедчуком .
показать весь комментарий
02.03.2024 14:16 Ответить
а до чого тут ведмедчук?
показать весь комментарий
02.03.2024 15:02 Ответить
А як без горошей російське ІПСО розводити?
показать весь комментарий
02.03.2024 15:13 Ответить
"шмат території протяжністю 200 кілометрів і шириною від 5 до 35 кілометрів."
залп з підство́льних гранатоме́тів, вирішить питання кацапської бази.
показать весь комментарий
02.03.2024 13:53 Ответить
Представники ФСБ Російської Федерації вербують громадян України, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров'ям.

Про це https://sprotyv.mod.gov.ua/fsb-verbuye-ukrayintsiv-u-prydnistrov-yi/ повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські спецслужбовці намагаються витягти з українців інформацію щодо військових об'єктів та облаштування ділянки кордону України з . Джерело:

угу, коли тікав, то "зняв" інформацію про військові частини, більше нічого робити було, стандарт, чо?
смішна новина. якраз "бігуну" найбільше треба ризикуючи часом життям, "знімати інфо" про військових, а потім тікати, хоча тут вже й точно "держзрада", а потім ше й єрепенитись коли фсб(а кому ще потрібна та інформація?) просять її надати??
ну, це досить тупо. абсолютно вся новина подана тупо.
показать весь комментарий
02.03.2024 14:00 Ответить
Дійсно, виглядає смішно. Навряд чи ті що біжать шось цінне знають.
показать весь комментарий
02.03.2024 15:38 Ответить
Зелене шапіто вже не знає як налякати людей які не хочуть з ними жити
показать весь комментарий
02.03.2024 14:03 Ответить
Такі підри як і ти наголосували за шапіто у 2019-му, а тепер вам захотілося жити. А чим думали 5 років тому?
показать весь комментарий
02.03.2024 14:24 Ответить
Для того, щоб ніхто нікого на вербував- від Бендер до Кишиніва 60. км, ніяких кордонів немає. Зібрався і на рейсовому бусіку, через годину ти вже у столиці дружньої держави.
показать весь комментарий
02.03.2024 14:19 Ответить
Дійсно, ну перебігли кордон, то нащо лишатися в тому заповіднику совка? Спочатку Кишинів, а потім по безвізу і в ЄС можна вже...
показать весь комментарий
02.03.2024 14:51 Ответить
Справа видно у тому, що бігли в основному "какаяразніца хочьпоржем". А для таких розбиратися де совкова росія, а де держава - біном Ньютона.
показать весь комментарий
02.03.2024 15:16 Ответить
То відкрийте кордони злидні, і ніхто не поїде в Придністров'я.
показать весь комментарий
02.03.2024 15:02 Ответить
Знайшли де ховатися від мобілізації . з таким же успіхом ховались би зразу у рабсії
показать весь комментарий
02.03.2024 15:06 Ответить
Я так розумію вони там не ховаються, а лише перетинають, бо легальних методів виїзду з нашого табору, нажаль, більше немає.
показать весь комментарий
02.03.2024 15:36 Ответить
ФСБ вже завербувало більшу половину коментаторів тут
показать весь комментарий
02.03.2024 15:40 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2024 20:19 Ответить
 
 