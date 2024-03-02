ФСБ вербует незаконно попавших в Приднестровье украинцев, - Центр нацсопротивления
Представители ФСБ Российской Федерации вербуют граждан Украины, незаконно пересекших границу с непризнанным Приднестровьем.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что российские спецслужбы пытаются вытянуть из украинцев информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с Приднестровьем.
Также граждан склоняют к работе внештатными сотрудниками и информаторами на постоянной основе.
В случае несогласия с такими условиями россияне угрожают вернуть людей обратно в Украину, отмечает ЦНС.
"Такие враждебные действия демонстрируют, что ПМР лишена субъектности и является фактически территорией оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику" независимо от законности пути попадания", - добавляют в ЦНС.
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залп з підство́льних гранатоме́тів, вирішить питання кацапської бази.
Про це https://sprotyv.mod.gov.ua/fsb-verbuye-ukrayintsiv-u-prydnistrov-yi/ повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російські спецслужбовці намагаються витягти з українців інформацію щодо військових об'єктів та облаштування ділянки кордону України з . Джерело:
угу, коли тікав, то "зняв" інформацію про військові частини, більше нічого робити було, стандарт, чо?
смішна новина. якраз "бігуну" найбільше треба ризикуючи часом життям, "знімати інфо" про військових, а потім тікати, хоча тут вже й точно "держзрада", а потім ше й єрепенитись коли фсб(а кому ще потрібна та інформація?) просять її надати??
ну, це досить тупо. абсолютно вся новина подана тупо.