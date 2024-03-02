ФСБ вербует незаконно попавших в Приднестровье украинцев, - Центр нацсопротивления

Представители ФСБ Российской Федерации вербуют граждан Украины, незаконно пересекших границу с непризнанным Приднестровьем.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские спецслужбы пытаются вытянуть из украинцев информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с Приднестровьем.

Также граждан склоняют к работе внештатными сотрудниками и информаторами на постоянной основе.

В случае несогласия с такими условиями россияне угрожают вернуть людей обратно в Украину, отмечает ЦНС.

"Такие враждебные действия демонстрируют, что ПМР лишена субъектности и является фактически территорией оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику" независимо от законности пути попадания", - добавляют в ЦНС.

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