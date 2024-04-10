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Протягом дня росіяни обстріляли 9 громад Сумщини, зафіксовано 119 вибухів

сумщина

Протягом 10 квітня російська армія здійснила 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали:

  • Зноб-Новгородська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та завдав обстрілів FPV дроном скидання ВОГ (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (9 вибухів), гранатометний обстріл з АГС (12 вибухів) та обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух).
  • Білопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (10 вибухів), артилерійські обстріли (23 вибухів).
  • Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів). Також завдано обстрілу FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух).
  • Шалигинська громада: були артилерійський обстріл (3 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади. Також були обстріли FPV дроном скидання ВОГ (2 вибухи) та артобстріл (13 вибухів).
  • Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (15 вибухів).
  • Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів) та артобстріл (2 вибухи), обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: обстріл БПЛА дроном-камікадзе (1 вибух).

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обстріл (28428) Сумська область (3664)


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