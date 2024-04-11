Рашисти обстріляли з артилерії Гуляйполе. Поранено жінку

Російські окупаційні війська завдали удару по Гуляйполю на Запоріжжі, внаслідок чого поранено жінку.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров. передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни обстріляли з артилерії прифронтове Гуляйполе і поранили 46-річну жінку.



Це сталося на подвірʼї її власного будинку. Жінку доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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