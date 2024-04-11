Через відсутність демобілізації та ротації законопроєкт про мобілізацію є небезпечним для країни та армії, - Порошенко

П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко наголосив, що фракція продовжить боротьбу за повернення демобілізації військових, які прослужили 36 місяців.я

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вчора під час виступу з цієї трибуни я чітко наголосив наші претензії, які роблять закон про мобілізацію надзвичайно небезпечним для країни і для армії. Там було декілька ключових пунктів. Перше - це відсутність чітких законодавчих гарантій своєчасного звільнення для військовослужбовців, які прослужили 36 місяців, з них 18 на першій лінії. Друге - це ротація, яка має відбутися для відновлення боєздатності людини і частини. Третє - це фінансова мотивація з виплати додатково 70 тисяч і доведені до 200 тисяч кожному, хто в БР перебуває на лінії фронту. Четверте - це гарантована позиція, щоб 50% силовиків, які зараз кошмарять бізнес, руйнують економіку, нарешті пішли на фронт, захищаючи українську державу", - наголосив Порошенко.

За словами п'ятого президента, ці пропозиції було відкинуто попри домовленості на погоджувальній раді. Сьогодні закон було проголосовано без них.

Порошенко закликав припинити політиканство навколо цього питання, коли на парламент перекидають відповідальність за репресивні норми, а Офіс Президента і Уряд бере собі мотиваційні, зокрема, доплати військовим на фронті.

"Я хочу наголосити: боротьбу за ротацію, боротьбу за 36 місяців, боротьбу за те, що силовики були на фронті ми продовжимо і переможемо", - підсумував лідер "ЄС".

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