Через відсутність демобілізації та ротації законопроєкт про мобілізацію є небезпечним для країни та армії, - Порошенко
П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко наголосив, що фракція продовжить боротьбу за повернення демобілізації військових, які прослужили 36 місяців.я
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Вчора під час виступу з цієї трибуни я чітко наголосив наші претензії, які роблять закон про мобілізацію надзвичайно небезпечним для країни і для армії. Там було декілька ключових пунктів. Перше - це відсутність чітких законодавчих гарантій своєчасного звільнення для військовослужбовців, які прослужили 36 місяців, з них 18 на першій лінії. Друге - це ротація, яка має відбутися для відновлення боєздатності людини і частини. Третє - це фінансова мотивація з виплати додатково 70 тисяч і доведені до 200 тисяч кожному, хто в БР перебуває на лінії фронту. Четверте - це гарантована позиція, щоб 50% силовиків, які зараз кошмарять бізнес, руйнують економіку, нарешті пішли на фронт, захищаючи українську державу", - наголосив Порошенко.
За словами п'ятого президента, ці пропозиції було відкинуто попри домовленості на погоджувальній раді. Сьогодні закон було проголосовано без них.
Порошенко закликав припинити політиканство навколо цього питання, коли на парламент перекидають відповідальність за репресивні норми, а Офіс Президента і Уряд бере собі мотиваційні, зокрема, доплати військовим на фронті.
"Я хочу наголосити: боротьбу за ротацію, боротьбу за 36 місяців, боротьбу за те, що силовики були на фронті ми продовжимо і переможемо", - підсумував лідер "ЄС".
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Якщо вірити ТаймЗє, всі закони, підписані зєлєй після 1 квітня, є неконституційними і нелегітимними, отже, необов'язковими до виконання.
влаштовує , бо чхати вони хотіли на Украіну і укрвінців 😠
прийнято "Закон про ДЕМОРАЛІзацію ЗСУ"
ЗЄвлада напередодні лютого 2017 р.
Безмізка зможе офороняти незламного лідора
"добровольців першої хвилі" на фронті аж до їх винищення,
бо вони - пряма загроза їх царюванню.
І не відлякувати свій електорат "какаяразніц" мобілізацією.
У ЕС позиція прямо протилежна, точно з тих же причин.
Фокус у тому, що політична боротьба під час війни неможлива.
Малоросія вже окупувала Київ і легітимно захищає себе.
Не кризових (через падіння влади) варіантів виходу
з глухого кута не проглядається.
Зелю-геть!
А виходить "Ввечері гроші, а стільці зранку" 🙄
@proctolog
Монобільшість Верховної Ради («Слуги народу») та Президент України показали своє реальне ставлення до мобілізації - відсутністю у залі «слуг», Верховного Головнокомандуючого, премʼєр міністра та міністра оборони України при розгляданні поправок до закону про мобілізацію -
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Нічому ненавчені ? Так вони швидко все здадуть.
Кожне рішення по кожному такому питанню повенне бути обрахованим і спрогнозованим. Це ж ясно, що 36 і 18 - це є політичні числа. Ніяких розрахунків немає. Щоб виконати 36 і 18 та ще й забезпечити ротацію, необхідно мобілізувати певну кількість громадян і навчити їх.
Коли є дані, а вони в Генштабі і Міноборони повинні бути, щодо наших безповоротних втран, демобілізованих через поранення і хвороби, терміну відновлення при хворобах і після поранення. По родах військ. З урахуванням майбутніх сценаріїв дій путлєрфюрера. З урахуванням наявності у нас і у ворога озброєння, фортифікацій і т.п. З урахуванням цих даних і повинна відбуватись мобілізація.
Як можна без цих розрахунків вкидати такі гасла???