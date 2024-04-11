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Новини Мобілізація
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Через відсутність демобілізації та ротації законопроєкт про мобілізацію є небезпечним для країни та армії, - Порошенко

порошенко

П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко наголосив, що фракція продовжить боротьбу за повернення демобілізації військових, які прослужили 36 місяців.я

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вчора під час виступу з цієї трибуни я чітко наголосив наші претензії, які роблять закон про мобілізацію надзвичайно небезпечним для країни і для армії. Там було декілька ключових пунктів. Перше - це відсутність чітких законодавчих гарантій своєчасного звільнення для військовослужбовців, які прослужили 36 місяців, з них 18 на першій лінії. Друге - це ротація, яка має відбутися для відновлення боєздатності людини і частини. Третє - це фінансова мотивація з виплати додатково 70 тисяч і доведені до 200 тисяч кожному, хто в БР перебуває на лінії фронту. Четверте - це гарантована позиція, щоб 50% силовиків, які зараз кошмарять бізнес, руйнують економіку, нарешті пішли на фронт, захищаючи українську державу", - наголосив Порошенко.

За словами п'ятого президента, ці пропозиції було відкинуто попри домовленості на погоджувальній раді. Сьогодні закон було проголосовано без них.

Порошенко закликав припинити політиканство навколо цього питання, коли на парламент перекидають відповідальність за репресивні норми, а Офіс Президента і Уряд бере собі мотиваційні, зокрема, доплати військовим на фронті.

"Я хочу наголосити: боротьбу за ротацію, боротьбу за 36 місяців, боротьбу за те, що силовики були на фронті ми продовжимо і переможемо", - підсумував лідер "ЄС".

Також читайте: Законопроєкт про мобілізацію є прикладом обману, звідти прибрали норми про демобілізацію та грошові доплати військовим, - Порошенко

Автор: 

ВР (14971) Порошенко Петро (15171) мобілізація (3053) демобілізація (109)


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Топ коментарі
+27
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11.04.2024 13:19
+27
Це ви очевидно про зелену владу хотіли сказати. Бо Порошенко за свою каденцію так "накрав бабла", що з понад 100 фейкових справ імені друга Зе влади Портнова - не знайшлося жодної, за яку Зе влада змогла б його посадити!
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11.04.2024 13:24
+24
Мабуть слуг уродів така нестабільна ситуація в украінській арміі
влаштовує , бо чхати вони хотіли на Украіну і укрвінців 😠
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11.04.2024 13:19
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Це ви очевидно про зелену владу хотіли сказати. Бо Порошенко за свою каденцію так "накрав бабла", що з понад 100 фейкових справ імені друга Зе влади Портнова - не знайшлося жодної, за яку Зе влада змогла б його посадити!
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11.04.2024 13:24 Відповісти
звісно про зелену владу, то ж нормальна людина
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11.04.2024 14:00 Відповісти
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11.04.2024 13:19 Відповісти
Та ладно, розслабтесь, цей закон все одно незаконний.
Якщо вірити ТаймЗє, всі закони, підписані зєлєй після 1 квітня, є неконституційними і нелегітимними, отже, необов'язковими до виконання.
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11.04.2024 13:25 Відповісти
ТаймЗе - помойка...ненавижу клоуна .но до 20 мая он 100% легитимный...и дальше тоже ( в полном соответствии с конституцией)..хотя уже возникают вопросы.
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11.04.2024 13:36 Відповісти
Як не крути, а поки нового Президента не оберуть, буде ця затичка в дупі стирчати з усіма відповідними повноваженнями.
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11.04.2024 13:38 Відповісти
Мабуть слуг уродів така нестабільна ситуація в украінській арміі
влаштовує , бо чхати вони хотіли на Украіну і укрвінців 😠
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11.04.2024 13:19 Відповісти
Гетьман правий ! як завжди...
прийнято "Закон про ДЕМОРАЛІзацію ЗСУ"

ЗЄвлада напередодні лютого 2017 р.
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11.04.2024 13:20 Відповісти
Зелёного корчит?
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11.04.2024 13:37 Відповісти
Це ти мене зеленим називаєш,?🤬
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11.04.2024 14:03 Відповісти
ти не просто зелений, ти - ворог, брешеш з ольгінської методички
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11.04.2024 14:27 Відповісти
При всій повазі до Пороха: зараз демобілізувати категорично не можна! Ким міняти? Спортсменами з Тиси?
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11.04.2024 13:21 Відповісти
Скільки там у нас військовозобов'язаних виборців Зе?
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11.04.2024 13:23 Відповісти
Воно-то так! Але немає практичної реалізації примусити зе-баранів захищати свій вибір на фронті
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11.04.2024 13:28 Відповісти
Чому не можуть бути захисниками професійні охоронці гундоса?
Безмізка зможе офороняти незламного лідора
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11.04.2024 13:24 Відповісти
Так мобілізуйте!
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11.04.2024 13:27 Відповісти
По Вашому ті, найкращі, які пішли з першого дня на захист нас і України мають там загинути від КАБів, ракет чи хвороб, а наближені до тіла Херпіду продовжувати тут мародерство, відпочинки в нічних слубах і найкращих кабаках, бо хто ж тоді замінить тих, що на передовій? Служити мають всі, а ті, що відслужили 36 місяців, мають вийти на відпочинок, а нові після підготовки стати в стрій і не вибірково, а всі. Мотивація має бути грошима, повагою як військових, так і їх сімей, їх лікування безкоштовно і прийняття першочергово на роботу, якщо він після відпочинку не бажає більше служити. А так в нас на марафоні тільки один герой, який хрипить і щось там гундосить за гроші платників податків.
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11.04.2024 13:31 Відповісти
Найближчих до зе-тіла, ну нехай 100 срак. Це не врятує армію. Потрібна масштабна мобілізація. Бажано, мотивованих людей
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11.04.2024 13:35 Відповісти
Наближених до ЗеВови не 100 срак, а тільки в неконституційному офісі президента їх тисячі, це голова, помічники і сотні радників у кожжного, як штатні, так і позаштатні. В Кабміні тисячі, на місцях у військово-цивільних адміністрації і на кожній прибутковій фірмі. То чого Конституцію по захисту України має виконувати тільки Коля із села, першими мають йти держслужбовці, які давали присягу і гребли бабло лопатами, коли все було добре, та і зараз навіть коли війна.
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11.04.2024 13:50 Відповісти
Ви наївний чи?..
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11.04.2024 14:00 Відповісти
Я обізнаний, наївний мабуть Ви. А ще крім офісу, кабміну, військово-цивільних адміністрацій, які скалаються виключно зі слугориг, є ше різні структури - помічники депутатів Верховної Ради, обласної, міської і райрад. Охоронники депутатів, водії і обслуга...
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11.04.2024 19:53 Відповісти
мабуть тими військовими ,хто сидить в тилу а також військовими пенсіонерами ,яких не призвали і яким немає 60 років
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11.04.2024 13:38 Відповісти
Нагадав про Армію в 1000й раз. Але сліпі не побачать, глухі не почують, дурні не зрозуміють.
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11.04.2024 13:29 Відповісти
зайдіть на його інстаграм або фб, він про себе весь час нагадує і який би він там не був але зі всіх олігархів він єдиний хто кожного тижня на фронт щось да поставляє
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11.04.2024 13:34 Відповісти
Підтримую 5-го Президента Порошенко. А то виходить, що 6-й Президент Зеленський створив в Україні якісь касти, що одні до кінця мають бути в окопах, а інші, роботяги ротом, кривлянням на сцені і наближені до його слуг і ригів, мають сидіти в теплих і дуже багатих кабінетаї і тирити, тирити та мародерити.
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11.04.2024 13:23 Відповісти
Абсолютно очевидно, що зеленовладдя хоче заблокувати
"добровольців першої хвилі" на фронті аж до їх винищення,
бо вони - пряма загроза їх царюванню.
І не відлякувати свій електорат "какаяразніц" мобілізацією.
У ЕС позиція прямо протилежна, точно з тих же причин.
Фокус у тому, що політична боротьба під час війни неможлива.
Малоросія вже окупувала Київ і легітимно захищає себе.
Не кризових (через падіння влади) варіантів виходу
з глухого кута не проглядається.
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11.04.2024 13:25 Відповісти
Не меліть дурниць! Просто більше немає черг з добровольців біля ТЦК. От і крутяться зелені, як можуть
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11.04.2024 13:31 Відповісти
Це зовсім не дурниця , а очевидна річь, яка втілюється в дію
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11.04.2024 13:38 Відповісти
Бачу, що зелені, що вишневі - всі безнадійно тупі
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11.04.2024 13:41 Відповісти
Слуги на чолі з Вавою - це не про перемогу. Слуги - це про збереження влади (бо, по-перше, це дає можливість "прібарахліцца", по-друге відтягує посадку з конфіскацією). Правда, яким чином вони збираються сидіти при владі у разі поразки, незрозуміло, утім, інтелект - це теж не про слуг.
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11.04.2024 13:27 Відповісти
Зелені придурки продовжують бавитися в КВН. Цей законопроект первісно був політтехнологією, спрямованою на обсирання Залужного. Тобто його і не збиралися приймати, а просто використовувати як торпеду проти рейтингу Валерія Федоровича. Саме в цьому фарватері діяла придуркувата дівчинка-комсомолка Марьяша Безмозгла. Зараз цей проект закону перетворився у валізу без ручки. І в цьому ідіотизму КВНочному і квартального популізму і цирку під час війни
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11.04.2024 13:27 Відповісти
При правильній системі мотивацій, і працюючому ОПК можна взагалі обійтись без мобілізації, як було при Порошенку і зараз у ворога - де у військо ідуть за гроші добровільно.
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11.04.2024 13:28 Відповісти
Ех петя..а був у тебе шавнс попасти в Історію зробити Україну багатою заможною каїною з щасливими людьми. а ти зі своїми кумами та медведчуками та ахметовими просрав усе та ще й за руку привів цього козла зеленого
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11.04.2024 13:31 Відповісти
Просрав не він, а розумний український нарід.
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11.04.2024 13:37 Відповісти
А ще Порошенко-брата вбив,так?
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11.04.2024 13:56 Відповісти
Не лише брата, а й брата брата і брата брата брата!
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11.04.2024 15:12 Відповісти
у нас теж був шанс зробити Україну багатою та заможною, але ДОВБОЙОБИ обрали собі в президенти наркомана і зрадника
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11.04.2024 14:53 Відповісти
Продовження царювання зелених ще більша небезпека для України!
Зелю-геть!
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11.04.2024 13:36 Відповісти
Цілком згоден, питання демобілізації очевидно має вирішуватись одночасно з питанням мобілізації.
А виходить "Ввечері гроші, а стільці зранку" 🙄
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11.04.2024 13:38 Відповісти
А що, в Європі теж побоюються нашої мобілізації?
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11.04.2024 13:42 Відповісти
Ну зокрема в цьому законі передбачено припинення надання консульських послуг без актуалізації даних ТЦК. Тобто фактичний примус до повернення.
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11.04.2024 14:21 Відповісти
Навпаки. Стимул до НЕ повернення.
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11.04.2024 14:34 Відповісти
Авжеж, насправді це стимул до неповернення.
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11.04.2024 14:39 Відповісти
А тут вже питання до ЄС, чи будуть вони депортувати назад без паспортів, чи ні?
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11.04.2024 15:10 Відповісти
Люди просто будуть подавати на громадянство.
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11.04.2024 16:05 Відповісти
Ахаха, а кто им его даст? Хотя даже если дадут это только плюс - меньше предателей будет.
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12.04.2024 10:19 Відповісти
Ротація та відпустки - так! Але яка нах демобілізація рід час війни? Лише за за станом здоров'я
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11.04.2024 13:44 Відповісти
Тобто згноїти там людей до кінця?
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11.04.2024 14:33 Відповісти
Є бажання, щоб цивільні були вбиті, як в Бучі та Ірпені?
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11.04.2024 14:59 Відповісти
Люди замкнені в клітці.
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11.04.2024 16:02 Відповісти
Люди чому Ви завджи вигадуєте собі мессій у вигляді кучми, ющенка, плроха чи зепліснявого? Ніхто з них, НІКОЛИ не зробить життя кращим для народу, якому вони наобіцяли і потім кинули! Я живу в Україні вже більше 60 років, і з кожними виборами, і вибір все гірший і життя гірше. Думайте та аналізуйте, що пишуть боти з подачі політтехнодогів, тої чи іншої партії. Вони піклуютьця за свою кишеню, та кишеню свого боса, а не за народ!
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11.04.2024 13:47 Відповісти
Я щось не зрозумів стосовно "месій" і не можу ще більше зрозуміти А ДО ЧОГО ЦЕЙ ВАС КОМЕНТАР "igor shmatko". До чого, як казали у старому радянському х/ф, - кличе ваша пісня?! З огляду на те що Ви написали в нас невеличка різниця у віці, але люди завжди винні робити вибір керівництва країни і це основа демократичного суспільства, а зовсім не якогось "адепта" котрий "все вміє" та "все знає". Що ви пропонуєте - комунізм, монархізм? Вони "краще"?! Розтлумачте до чого ви закликаєте бо ТАКЕ написали, що сам дідько ногу зламає і все одно нічого не зрозуміє!!!
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11.04.2024 14:07 Відповісти
Stanislav ************

@proctolog

Монобільшість Верховної Ради («Слуги народу») та Президент України показали своє реальне ставлення до мобілізації - відсутністю у залі «слуг», Верховного Головнокомандуючого, премʼєр міністра та міністра оборони України при розгляданні поправок до закону про мобілізацію -
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11.04.2024 13:52 Відповісти
Слушна думка від Пороха, бо цей закон сповіщає про набір нових службових до армії, а от що стосується мобілізованих раніше не відомо, і невідомо не коли будуть прийняті ці норми хоча б приблизно, а й коли ПОЧНУТЬ розглядати ці питання!!! А суспільство сприймає мобілізацію як чорну дірку котра усе всасує але нічого не повертає, і це не може сприйматися позитивно та ще й з огляду на дивні норми бронювання від призову, коли робітники засовів ЗМІ, культурних закладів і навіть цирку звільнюються від нього, а ті хто виробляють зброю для армії ні. То хто з них потрібніший зараз у тилу?! А відновлювати Україну після перемоги будуть журналісти, актори, циркачі, співаки й музиканти?! Всі розуміють що ВСІ фахівці, у т.ч. ЗМІ і культури, потрібні у майбутньому, але ж НЕ ТІЛЬКИ ВОНИ, та й не буде того самого майбутнього якщо ЗАРАЗ не відкинути рашистів на їх болота!!!
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11.04.2024 13:59 Відповісти
Нажаль, це не мобілізація, а це війна- чорна дирка. В цій війні винна тільки рашка і пуйло ,і він не збирається зупинятися...
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11.04.2024 15:12 Відповісти
війна і військова служба - це не одне і те саме
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11.04.2024 18:11 Відповісти
щось я не спостерігаю черг з бажаючих замінити мобілізованих. Закон можна придумати будь-який, на папері можна написати щозавгодно, а от щоб забезпечити реальне виконання закону треба дивитися на реальність, а вона в нас така - маємо те, що маємо. Сцикуни не здатні замінити відважних, весь фоонт посипиться. Печально, що хитрожопої сцикоти у нас набагато більше ніж сміливих. Головне по тіктоках співати: 'батько наш Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати', але десь в тилу язиками, або краще в ЄС, США чи Канаді.
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11.04.2024 14:06 Відповісти
По перше, не треба приписувати будь кого хто ще не на фронті до "ссикунів", а по друге не варто вважати що на фронті зараз виключно добровольці і пам'ятати, що хтось повинен забезпечувати усім необхідним, у т.ч. фінансами і ЗСУ і тил!!! А якщо зараз усі 100% чоловіків опиняться на фронті, то через тиждень Україна як незалежна держава припинить існування і інваліди, старі, жінки та діти у тилу не допоможуть!!! Та й на усіх чоловіків зброї в нас не вистачить, як, до речі, й в рашистів! Тож досить вже розгоняти маячню бо як Ви самі "Міша" написали - хто більш за всіх волає "патріотично", той найбільший "сикун"!!!
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11.04.2024 14:16 Відповісти
а хто ж говорить про 100 %. Тут замінити тих, що воюють уже 2 роки нема ким, штурмові бригади і піхота недоукомплектовані на половину. Якби було достатньо бажаючих замінити мобілізованих, то закон про демобілізацію можна було б легко написати і виконати, а так - пшик
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11.04.2024 14:21 Відповісти
Я бачу ви даже пошуком не можете скористатися?

https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2+&sca_esv=4b723428e1eceb0a&sxsrf=ACQVn0-zNBwAyVxhK9OT5KJXjLilvvkmBA%3A1712838475921&ei=S9cXZrzkN92Xxc8Pk-Kn4Ag&udm=&ved=0ahUKEwj8tajHlLqFAxXdS_EDHRPxCYwQ4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKdCw0YPQtNC40YIg0LLRltC50YHRjNC60LAg0LfQvdCw0LnRiNC-0LIgMgUQIRigATIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRigAUisLlDmAljEH3ABeACQAQCYAXegAcIHqgEDMS44uAEDyAEA-***********************************************&sclient=gws-wiz-serp аудит війська знайшов
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11.04.2024 15:29 Відповісти
во время войны демобилизаций не бывает
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11.04.2024 14:46 Відповісти
Я чудово розумію що влада боїться військових. Ну, не знаю. Врешті, можна встановити за кожним нагляд, заборонити ветеранам збиратися більше трьох, примусити щотижня відмічатися в поліції та позбавити права голосувати. Але навіщо вбивати?
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11.04.2024 15:43 Відповісти
Человек отвоевал 36 месяцев должен демобилизоваться, в середине мая заканчивается каденция президента Украины , создается коалиционное правительство. А бывшего президента на фронт, ведь он игнорировал четыре раза повестки . Он должен на себе понять закон той страны что он создал за свою каденцию.
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11.04.2024 16:30 Відповісти
А хто прийде на заміну ?
Нічому ненавчені ? Так вони швидко все здадуть.
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11.04.2024 16:41 Відповісти
разницу между войной и военной службой улавливаешь?
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11.04.2024 18:06 Відповісти
Мобілізація і демобілізація є взаємоповязаними, взаємозалежними. Так як і ротація.
Кожне рішення по кожному такому питанню повенне бути обрахованим і спрогнозованим. Це ж ясно, що 36 і 18 - це є політичні числа. Ніяких розрахунків немає. Щоб виконати 36 і 18 та ще й забезпечити ротацію, необхідно мобілізувати певну кількість громадян і навчити їх.
Коли є дані, а вони в Генштабі і Міноборони повинні бути, щодо наших безповоротних втран, демобілізованих через поранення і хвороби, терміну відновлення при хворобах і після поранення. По родах військ. З урахуванням майбутніх сценаріїв дій путлєрфюрера. З урахуванням наявності у нас і у ворога озброєння, фортифікацій і т.п. З урахуванням цих даних і повинна відбуватись мобілізація.
Як можна без цих розрахунків вкидати такі гасла???
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11.04.2024 17:53 Відповісти
Непрораховані рішення можуть призвести до того, що демобілізовані можуть після демобілізації потрапити в окупацію і полон, якщо не буде ким їх замінити з необхідним навчанням і навиками. Питання непросте. Зеленський провалив мобілізацію (військових, промисловості і влади), з його тупим протистоянням з Залужним щодо необхідного поповнення армії. А старий "гетьман" кидає лозунги, замість того, щоб вимагати показати розрахунки. А потім уже ставити числа 36 і 18. Може менше треба?
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11.04.2024 18:02 Відповісти
 
 