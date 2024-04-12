Нідерланди виділять на допомогу Україні додаткові 400 млн євро

Уряд Нідерландів додав ще 400 млн євро на підтримку України. Загалом у бюджеті країни на цей рік було закладено близько 2 млрд євро для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це RTL News.

Тож Україна зможе розраховувати на підтримку Нідерландів і наступного року. Нинішній уряд у своєму весняному меморандумі передбачив на це 1,5 млрд євро – ці кошти спрямують на військову підтримку, реабілітацію військових та відбудову.

Крім того, уряд Нідерландів виділяє фінансування для досягнення стандартів НАТО. Таким чином витрати Нідерландів на оборону перевищуватимуть 2% ВВП до 2026 року. У 2024 році він становитиме 2,15%, у 2025 році – 2,05%, а у 2026 році – 2,22%. Після цього він знову падає до 1,9%.

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