Нідерланди виділять на допомогу Україні додаткові 400 млн євро
Уряд Нідерландів додав ще 400 млн євро на підтримку України. Загалом у бюджеті країни на цей рік було закладено близько 2 млрд євро для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це RTL News.
Тож Україна зможе розраховувати на підтримку Нідерландів і наступного року. Нинішній уряд у своєму весняному меморандумі передбачив на це 1,5 млрд євро – ці кошти спрямують на військову підтримку, реабілітацію військових та відбудову.
Крім того, уряд Нідерландів виділяє фінансування для досягнення стандартів НАТО. Таким чином витрати Нідерландів на оборону перевищуватимуть 2% ВВП до 2026 року. У 2024 році він становитиме 2,15%, у 2025 році – 2,05%, а у 2026 році – 2,22%. Після цього він знову падає до 1,9%.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Шестакович
показати весь коментар12.04.2024 08:24 Відповісти Мені подобається 4
Павел Бортновский #588017
показати весь коментар12.04.2024 08:49 Відповісти Мені подобається 3
Юрий Петров #225294
показати весь коментар12.04.2024 08:46 Відповісти Мені подобається 1
Алекс Фишер
показати весь коментар12.04.2024 16:51 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль