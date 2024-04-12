Естонія пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією та заборонити його діяльність в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Postimees.
"З урахуванням наявного контексту, у мене як у міністра внутрішніх справ немає іншого вибору, крім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат організацією, яка підтримує тероризм у своїй діяльності", - зазначив Ляенеметс.
Він додав, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, "який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі".
Представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) ще 9 квітня заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, що звучать у Москві, на підтримку війни Росії проти України.
Як пише видання, у такий спосіб місцева церква, по суті, відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.
Ляенеметс зазначив, що це не вплине на парафіян, це не означає, що храми буде закрито, але зв’язки з Москвою будуть розірвані.
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Суто технічно - це як?
Залишите попів - вони продовжуватимуть розповідати пастві про "свящєнную войну россіі с западним сатанізмом, вот і на цєрковь гонєнія слуг дьявола пошлі!"
І тоді це вже будуть храми не РПЦ. Хіба що майнові права залишаться. Але що там москві ті папірці.
Вона вже записала ху-йла в захисники християнства від українських безбожників...
Лише паплюжать святі поняття, як це і робили радянські безбожники.
А эстонцы красавчики.Руссосвинская православная церковь это самые настоящие игиловцы.Они освящают ракеты которые потом бомбят мирные города.Это терроризм.
То питання до вас, коли ваш родич який постійно плачеться і благає про допомогу, але цю допомогу вашу просто краде і при цьому багатіє, але нічого не змінюється ( а ще й з своїми друзями розводять вас на ще більщі гроші), то що ви робитимете?
Чи будете далі допомагати? Чи може почнете остерігатися?
Украинцы борются не за власть и не за Зеленского,они борются за свою независимость.
Я даже знаю пару русских фашистских блогеров которые сбежали из СвиноРашки в Европу и на их трансляциях сидят много украинцев и слушают этих русских выродков.
Это некий Семён Скрепецкий и Клирик.
Оба русских ублюдка которые набрались наглости и постоянно оскорбляют Зеленского,Буданова,Сырского и других украинцев во власти.
Я не могу вам сказать перестать слушать про то как разворовывают помощь но если логически рассуждать то это явная подстава и пропаганда Кремля.
То же самое идёт в отношении нашего президента Санду но я буду за нее голосовать всегда так как она ненавидит русский фашистский мир и борется против него как может.