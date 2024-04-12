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Новини
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Естонія пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією

мп,епц

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією та заборонити його діяльність в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Postimees.

"З урахуванням наявного контексту, у мене як у міністра внутрішніх справ немає іншого вибору, крім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат організацією, яка підтримує тероризм у своїй діяльності", - зазначив Ляенеметс.

Він додав, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, "який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі".

Представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) ще 9 квітня заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, що звучать у Москві, на підтримку війни Росії проти України.

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Як пише видання, у такий спосіб місцева церква, по суті, відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.

Ляенеметс зазначив, що це не вплине на парафіян, це не означає, що храми буде закрито, але зв’язки з Москвою будуть розірвані.

Автор: 

росія (64871) церква (698) Естонія (1592)


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Топ коментарі
+17
Давно пора! І влаштувати їм грандіозний шухер з конфіскацією!
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12.04.2024 10:44
+8
Братья , признаем гундяевский сатанат нелегитимной церковью, бо не имеет томоса от Вселенского Патриарха на право править службу. Экскурс в историю цапорылой церкви. Сепарировла из Руси(отделилась от Киевской метрополии), самозванно назвалась московской церковью, за шо получила в 500 лет анафему от Вселенского Патриарха (индульгенция с пристрастием не считается). *******-петр сцарь мокшандии разогнал церковь и присвоил государству всю церковную недвижуху с утварью и попами, создав церковный госдепартамент. В 17-ом году Ленин разогнал тот госдепартамент, церкви повзрывал, кацап-попов расстрелял... Йоська с.алин с шестью пальцами на ногах создал НКВДэшно-КГБэшный сатанат. Сейчас это ФСБэшный гундяевский сатанат. Я не пойму, почему наши власти до сих пор терпят на нашей земле нелегитимную секту. Здесь не нужно даже законов каких-то принимать. Присутствие у нас нелегитимной самозванной "церкви" (сатаната) ни одним нашим юридическим законом не предусмотрено.
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12.04.2024 11:02
+7
Думаю, що естонці розумніші за українців, тому знайдуть спосіб знешкодити попів. Або конкретно позатикають їм пельки, або повиганяють на "історічєскую родіну" до бісової матері.
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12.04.2024 11:03
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Давно пора! І влаштувати їм грандіозний шухер з конфіскацією!
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12.04.2024 10:44 Відповісти
В нас- не на часі. Там половина сектантів- можновладці та представники правоохоронних органів.
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12.04.2024 11:37 Відповісти
Ляенеметс зазначив, що це не вплине на парафіян, це не означає, що храми буде закрито, але зв'язки з Москвою будуть розірвані.
Суто технічно - це як?
Залишите попів - вони продовжуватимуть розповідати пастві про "свящєнную войну россіі с западним сатанізмом, вот і на цєрковь гонєнія слуг дьявола пошлі!"
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12.04.2024 10:44 Відповісти
Думаю, що естонці розумніші за українців, тому знайдуть спосіб знешкодити попів. Або конкретно позатикають їм пельки, або повиганяють на "історічєскую родіну" до бісової матері.
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12.04.2024 11:03 Відповісти
Кого ж тоді в храми, замість московських попів?
І тоді це вже будуть храми не РПЦ. Хіба що майнові права залишаться. Але що там москві ті папірці.
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12.04.2024 11:06 Відповісти
Практично всі будівлі, якими вони користуються, здані їм в оренду. Якщо їх визнають терористичною організацією, договори оренди автоматично розриваються, а активи переходять до Естонської Апостольської Православної Церкви.
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12.04.2024 14:50 Відповісти
Храми дійсно не будуть закриті, але є нюанс.
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12.04.2024 15:06 Відповісти
Иарджорі Грін буде в шоці.
Вона вже записала ху-йла в захисники християнства від українських безбожників...
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12.04.2024 10:44 Відповісти
Марджорі Грін.
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12.04.2024 10:46 Відповісти
Нащо ці умовності? Можна просто - сосна трампла або сосна *****
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12.04.2024 10:51 Відповісти
мерджорі хай спочатку почитає заповіді ; не вкради (Крим) не вбий (Донбасс),не бреши (що сосіяни -християни).
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12.04.2024 11:04 Відповісти
Духовні скрєпи повертаються в родную говень ...
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12.04.2024 10:51 Відповісти
Та за всі висловлювання Гундяєва Кривавого, давно вже місце РПЦ поряд з ISIS та Талібаном!
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12.04.2024 10:56 Відповісти
Братья , признаем гундяевский сатанат нелегитимной церковью, бо не имеет томоса от Вселенского Патриарха на право править службу. Экскурс в историю цапорылой церкви. Сепарировла из Руси(отделилась от Киевской метрополии), самозванно назвалась московской церковью, за шо получила в 500 лет анафему от Вселенского Патриарха (индульгенция с пристрастием не считается). *******-петр сцарь мокшандии разогнал церковь и присвоил государству всю церковную недвижуху с утварью и попами, создав церковный госдепартамент. В 17-ом году Ленин разогнал тот госдепартамент, церкви повзрывал, кацап-попов расстрелял... Йоська с.алин с шестью пальцами на ногах создал НКВДэшно-КГБэшный сатанат. Сейчас это ФСБэшный гундяевский сатанат. Я не пойму, почему наши власти до сих пор терпят на нашей земле нелегитимную секту. Здесь не нужно даже законов каких-то принимать. Присутствие у нас нелегитимной самозванной "церкви" (сатаната) ни одним нашим юридическим законом не предусмотрено.
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12.04.2024 11:02 Відповісти
а Україна чого жде?
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12.04.2024 11:04 Відповісти
Ніякою Вірою там і не пахне.
Лише паплюжать святі поняття, як це і робили радянські безбожники.
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12.04.2024 11:10 Відповісти
А зебубон з Лаври ще не вигнав фсбешне кубло?
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12.04.2024 11:39 Відповісти
Зебубону ще не повiдомили про це. Всi навкруги вводять "янелоха-дурбицала" в оману ...Яке чарiвне слово Оман-омана... Якось воно асоцiюеться з кацапськими чартерними рейсами.
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12.04.2024 13:03 Відповісти
А на Закарпатті кожен третій належить до цієї організації і всі їхні осередки продовжують функціонувати
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12.04.2024 11:51 Відповісти
Мне кажется СвиноРоссия нападет на Балтику а НАТО даже не поможет.Насколько они конченые.Чечне в 90 х годах не помогли вообще никак.Там такие преступления массовые убийства совершали русские и что?Даже Америка продолжила активную торговлю с русскими свиньями.То же самое что и в Чечне происходит и сейчас в Украине только более масштабно но на этот раз вроде помощь есть но явно мало.Вот у меня и подозрения что помогут ли Эстонии при нападении свинорусов?Опять начнутся озабоченности и начнут выискивать в договоре НАТО какие-то отговорки и пункты чтобы не отправлять помощь союзникам.
А эстонцы красавчики.Руссосвинская православная церковь это самые настоящие игиловцы.Они освящают ракеты которые потом бомбят мирные города.Это терроризм.
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12.04.2024 13:08 Відповісти
Та да, всі винні. Але чомусь коли влада українська розкрадає всю допомогу міл'ярдами і коли ті, хто навіть не мають ніякого начебнґто значення багатіє на сотні мільонів гривень, а влада сама вже стала мільярдерами. Коли нема ніяких судових справ по друзям зеленського, коли нема ніякого роская'ія, коли тільки щось требують, а корони вже впала, то випускають корисних ідіотів, щоб вчили інчих, які всі погані і НАТО нам не потрібне.
То питання до вас, коли ваш родич який постійно плачеться і благає про допомогу, але цю допомогу вашу просто краде і при цьому багатіє, але нічого не змінюється ( а ще й з своїми друзями розводять вас на ще більщі гроші), то що ви робитимете?
Чи будете далі допомагати? Чи може почнете остерігатися?
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12.04.2024 16:11 Відповісти
Откуда у тебя такие данные что все разворовано?Просто знаю что ФСБ тратит на блогеров и российских и украинских миллионы долларов на то чтобы они в своих трансляциях постоянно ругали украинскую власть а конкретно Зеленского,Буданова ,Сырского и других.И это даёт свои плоды.Многие украинцы наслушавшись этого русского дерьма кстати от русских блогеров якобы сбежавших в Европу начинают тихо ненавидеть свою власть и свою страну.Этого и добиваются кацапы.Они бьют по моральному духу украинского народа.
Украинцы борются не за власть и не за Зеленского,они борются за свою независимость.
Я даже знаю пару русских фашистских блогеров которые сбежали из СвиноРашки в Европу и на их трансляциях сидят много украинцев и слушают этих русских выродков.
Это некий Семён Скрепецкий и Клирик.
Оба русских ублюдка которые набрались наглости и постоянно оскорбляют Зеленского,Буданова,Сырского и других украинцев во власти.
Я не могу вам сказать перестать слушать про то как разворовывают помощь но если логически рассуждать то это явная подстава и пропаганда Кремля.
То же самое идёт в отношении нашего президента Санду но я буду за нее голосовать всегда так как она ненавидит русский фашистский мир и борется против него как может.
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12.04.2024 19:57 Відповісти
і офіційно перейменувати в московський сатанат.
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12.04.2024 13:29 Відповісти
Московский патриархат - это самая агресивная сэкта и самая враждебная ко всему миру. Идолом этой кровавой и захватнической сэкты является Путин, а Гундяев кремлевская политическая кукла.
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12.04.2024 14:04 Відповісти
московський сатанат ворог України #1
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12.04.2024 14:51 Відповісти
 
 