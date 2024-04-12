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Эстония предлагает признать Московский патриархат террористической организацией

мп,епц

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предлагает признать Московский патриархат террористической организацией и запретить его деятельность в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Postimees.

"С учетом существующего контекста, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат организацией, поддерживающей терроризм в своей деятельности", - отметил Ляенеметс.

Он добавил, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, "который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире".

Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) еще 9 апреля заявил, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриарха и не могут отвечать за звучащие в Москве высказывания в поддержку войны России против Украины.

Также читайте: УПЦ открестилась от заявлений РПЦ о "священной СВО против западного сатанизма" и украинцах как несуществующем народе

Как пишет издание, таким образом местная церковь, по сути, отвергла требование Ляенеметса выйти из подчинения российского патриарха Кирилла.

Ляэнеметс отметил, что это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны.

Автор: 

россия (95441) церковь (1322) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+17
Давно пора! І влаштувати їм грандіозний шухер з конфіскацією!
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12.04.2024 10:44
+8
Братья , признаем гундяевский сатанат нелегитимной церковью, бо не имеет томоса от Вселенского Патриарха на право править службу. Экскурс в историю цапорылой церкви. Сепарировла из Руси(отделилась от Киевской метрополии), самозванно назвалась московской церковью, за шо получила в 500 лет анафему от Вселенского Патриарха (индульгенция с пристрастием не считается). *******-петр сцарь мокшандии разогнал церковь и присвоил государству всю церковную недвижуху с утварью и попами, создав церковный госдепартамент. В 17-ом году Ленин разогнал тот госдепартамент, церкви повзрывал, кацап-попов расстрелял... Йоська с.алин с шестью пальцами на ногах создал НКВДэшно-КГБэшный сатанат. Сейчас это ФСБэшный гундяевский сатанат. Я не пойму, почему наши власти до сих пор терпят на нашей земле нелегитимную секту. Здесь не нужно даже законов каких-то принимать. Присутствие у нас нелегитимной самозванной "церкви" (сатаната) ни одним нашим юридическим законом не предусмотрено.
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12.04.2024 11:02
+7
Думаю, що естонці розумніші за українців, тому знайдуть спосіб знешкодити попів. Або конкретно позатикають їм пельки, або повиганяють на "історічєскую родіну" до бісової матері.
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12.04.2024 11:03
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Давно пора! І влаштувати їм грандіозний шухер з конфіскацією!
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12.04.2024 10:44 Ответить
В нас- не на часі. Там половина сектантів- можновладці та представники правоохоронних органів.
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12.04.2024 11:37 Ответить
Ляенеметс зазначив, що це не вплине на парафіян, це не означає, що храми буде закрито, але зв'язки з Москвою будуть розірвані.
Суто технічно - це як?
Залишите попів - вони продовжуватимуть розповідати пастві про "свящєнную войну россіі с западним сатанізмом, вот і на цєрковь гонєнія слуг дьявола пошлі!"
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12.04.2024 10:44 Ответить
Думаю, що естонці розумніші за українців, тому знайдуть спосіб знешкодити попів. Або конкретно позатикають їм пельки, або повиганяють на "історічєскую родіну" до бісової матері.
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12.04.2024 11:03 Ответить
Кого ж тоді в храми, замість московських попів?
І тоді це вже будуть храми не РПЦ. Хіба що майнові права залишаться. Але що там москві ті папірці.
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12.04.2024 11:06 Ответить
Практично всі будівлі, якими вони користуються, здані їм в оренду. Якщо їх визнають терористичною організацією, договори оренди автоматично розриваються, а активи переходять до Естонської Апостольської Православної Церкви.
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12.04.2024 14:50 Ответить
Храми дійсно не будуть закриті, але є нюанс.
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12.04.2024 15:06 Ответить
Иарджорі Грін буде в шоці.
Вона вже записала ху-йла в захисники християнства від українських безбожників...
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12.04.2024 10:44 Ответить
Марджорі Грін.
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12.04.2024 10:46 Ответить
Нащо ці умовності? Можна просто - сосна трампла або сосна *****
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12.04.2024 10:51 Ответить
мерджорі хай спочатку почитає заповіді ; не вкради (Крим) не вбий (Донбасс),не бреши (що сосіяни -християни).
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12.04.2024 11:04 Ответить
Духовні скрєпи повертаються в родную говень ...
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12.04.2024 10:51 Ответить
Та за всі висловлювання Гундяєва Кривавого, давно вже місце РПЦ поряд з ISIS та Талібаном!
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12.04.2024 10:56 Ответить
Братья , признаем гундяевский сатанат нелегитимной церковью, бо не имеет томоса от Вселенского Патриарха на право править службу. Экскурс в историю цапорылой церкви. Сепарировла из Руси(отделилась от Киевской метрополии), самозванно назвалась московской церковью, за шо получила в 500 лет анафему от Вселенского Патриарха (индульгенция с пристрастием не считается). *******-петр сцарь мокшандии разогнал церковь и присвоил государству всю церковную недвижуху с утварью и попами, создав церковный госдепартамент. В 17-ом году Ленин разогнал тот госдепартамент, церкви повзрывал, кацап-попов расстрелял... Йоська с.алин с шестью пальцами на ногах создал НКВДэшно-КГБэшный сатанат. Сейчас это ФСБэшный гундяевский сатанат. Я не пойму, почему наши власти до сих пор терпят на нашей земле нелегитимную секту. Здесь не нужно даже законов каких-то принимать. Присутствие у нас нелегитимной самозванной "церкви" (сатаната) ни одним нашим юридическим законом не предусмотрено.
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12.04.2024 11:02 Ответить
а Україна чого жде?
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12.04.2024 11:04 Ответить
Ніякою Вірою там і не пахне.
Лише паплюжать святі поняття, як це і робили радянські безбожники.
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12.04.2024 11:10 Ответить
А зебубон з Лаври ще не вигнав фсбешне кубло?
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12.04.2024 11:39 Ответить
Зебубону ще не повiдомили про це. Всi навкруги вводять "янелоха-дурбицала" в оману ...Яке чарiвне слово Оман-омана... Якось воно асоцiюеться з кацапськими чартерними рейсами.
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12.04.2024 13:03 Ответить
А на Закарпатті кожен третій належить до цієї організації і всі їхні осередки продовжують функціонувати
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12.04.2024 11:51 Ответить
Мне кажется СвиноРоссия нападет на Балтику а НАТО даже не поможет.Насколько они конченые.Чечне в 90 х годах не помогли вообще никак.Там такие преступления массовые убийства совершали русские и что?Даже Америка продолжила активную торговлю с русскими свиньями.То же самое что и в Чечне происходит и сейчас в Украине только более масштабно но на этот раз вроде помощь есть но явно мало.Вот у меня и подозрения что помогут ли Эстонии при нападении свинорусов?Опять начнутся озабоченности и начнут выискивать в договоре НАТО какие-то отговорки и пункты чтобы не отправлять помощь союзникам.
А эстонцы красавчики.Руссосвинская православная церковь это самые настоящие игиловцы.Они освящают ракеты которые потом бомбят мирные города.Это терроризм.
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12.04.2024 13:08 Ответить
Та да, всі винні. Але чомусь коли влада українська розкрадає всю допомогу міл'ярдами і коли ті, хто навіть не мають ніякого начебнґто значення багатіє на сотні мільонів гривень, а влада сама вже стала мільярдерами. Коли нема ніяких судових справ по друзям зеленського, коли нема ніякого роская'ія, коли тільки щось требують, а корони вже впала, то випускають корисних ідіотів, щоб вчили інчих, які всі погані і НАТО нам не потрібне.
То питання до вас, коли ваш родич який постійно плачеться і благає про допомогу, але цю допомогу вашу просто краде і при цьому багатіє, але нічого не змінюється ( а ще й з своїми друзями розводять вас на ще більщі гроші), то що ви робитимете?
Чи будете далі допомагати? Чи може почнете остерігатися?
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12.04.2024 16:11 Ответить
Откуда у тебя такие данные что все разворовано?Просто знаю что ФСБ тратит на блогеров и российских и украинских миллионы долларов на то чтобы они в своих трансляциях постоянно ругали украинскую власть а конкретно Зеленского,Буданова ,Сырского и других.И это даёт свои плоды.Многие украинцы наслушавшись этого русского дерьма кстати от русских блогеров якобы сбежавших в Европу начинают тихо ненавидеть свою власть и свою страну.Этого и добиваются кацапы.Они бьют по моральному духу украинского народа.
Украинцы борются не за власть и не за Зеленского,они борются за свою независимость.
Я даже знаю пару русских фашистских блогеров которые сбежали из СвиноРашки в Европу и на их трансляциях сидят много украинцев и слушают этих русских выродков.
Это некий Семён Скрепецкий и Клирик.
Оба русских ублюдка которые набрались наглости и постоянно оскорбляют Зеленского,Буданова,Сырского и других украинцев во власти.
Я не могу вам сказать перестать слушать про то как разворовывают помощь но если логически рассуждать то это явная подстава и пропаганда Кремля.
То же самое идёт в отношении нашего президента Санду но я буду за нее голосовать всегда так как она ненавидит русский фашистский мир и борется против него как может.
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12.04.2024 19:57 Ответить
і офіційно перейменувати в московський сатанат.
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12.04.2024 13:29 Ответить
Московский патриархат - это самая агресивная сэкта и самая враждебная ко всему миру. Идолом этой кровавой и захватнической сэкты является Путин, а Гундяев кремлевская политическая кукла.
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12.04.2024 14:04 Ответить
московський сатанат ворог України #1
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12.04.2024 14:51 Ответить
 
 