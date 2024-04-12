Эстония предлагает признать Московский патриархат террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предлагает признать Московский патриархат террористической организацией и запретить его деятельность в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Postimees.

"С учетом существующего контекста, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат организацией, поддерживающей терроризм в своей деятельности", - отметил Ляенеметс.

Он добавил, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, "который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире".

Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) еще 9 апреля заявил, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриарха и не могут отвечать за звучащие в Москве высказывания в поддержку войны России против Украины.

Также читайте: УПЦ открестилась от заявлений РПЦ о "священной СВО против западного сатанизма" и украинцах как несуществующем народе

Как пишет издание, таким образом местная церковь, по сути, отвергла требование Ляенеметса выйти из подчинения российского патриарха Кирилла.

Ляэнеметс отметил, что это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны.