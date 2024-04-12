Эстония предлагает признать Московский патриархат террористической организацией
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предлагает признать Московский патриархат террористической организацией и запретить его деятельность в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Postimees.
"С учетом существующего контекста, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат организацией, поддерживающей терроризм в своей деятельности", - отметил Ляенеметс.
Он добавил, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, "который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире".
Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) еще 9 апреля заявил, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриарха и не могут отвечать за звучащие в Москве высказывания в поддержку войны России против Украины.
Как пишет издание, таким образом местная церковь, по сути, отвергла требование Ляенеметса выйти из подчинения российского патриарха Кирилла.
Ляэнеметс отметил, что это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны.
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Суто технічно - це як?
Залишите попів - вони продовжуватимуть розповідати пастві про "свящєнную войну россіі с западним сатанізмом, вот і на цєрковь гонєнія слуг дьявола пошлі!"
І тоді це вже будуть храми не РПЦ. Хіба що майнові права залишаться. Але що там москві ті папірці.
Вона вже записала ху-йла в захисники християнства від українських безбожників...
Лише паплюжать святі поняття, як це і робили радянські безбожники.
А эстонцы красавчики.Руссосвинская православная церковь это самые настоящие игиловцы.Они освящают ракеты которые потом бомбят мирные города.Это терроризм.
То питання до вас, коли ваш родич який постійно плачеться і благає про допомогу, але цю допомогу вашу просто краде і при цьому багатіє, але нічого не змінюється ( а ще й з своїми друзями розводять вас на ще більщі гроші), то що ви робитимете?
Чи будете далі допомагати? Чи може почнете остерігатися?
Украинцы борются не за власть и не за Зеленского,они борются за свою независимость.
Я даже знаю пару русских фашистских блогеров которые сбежали из СвиноРашки в Европу и на их трансляциях сидят много украинцев и слушают этих русских выродков.
Это некий Семён Скрепецкий и Клирик.
Оба русских ублюдка которые набрались наглости и постоянно оскорбляют Зеленского,Буданова,Сырского и других украинцев во власти.
Я не могу вам сказать перестать слушать про то как разворовывают помощь но если логически рассуждать то это явная подстава и пропаганда Кремля.
То же самое идёт в отношении нашего президента Санду но я буду за нее голосовать всегда так как она ненавидит русский фашистский мир и борется против него как может.