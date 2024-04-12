Україна вже отримала від Ірландії понад 235 тонн енергетичного обладнання

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від ірландських партнерів 16 вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 235 тонн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго, про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Ірландії в Україні Терезою Хілі.

"Дякуємо Ірландії за допомогу в боротьбі з російським агресором і підтримку українського енергетичного сектору. З березня 2022 року Україна отримала від ірландських партнерів 16 вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 235 тонн, серед якого автотрансформатор, генератори, газове обладнання та інше необхідне устаткування", - зазначила Гринчук.

Також читайте: Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у 4 областях, - Міненерго

Також вона зазначила, що Україна цінує участь Ірландії в реалізації Формули миру Президента України та ефективну співпрацю у межах робочої групи "Радіаційна та ядерна безпека".

Як зазначається, ключовими темами під час зустрічі були: потреби українського енергосектору для відновлення після російських атак; співпраця у питаннях децентралізації генерації; підтримка Ірландією України на шляху євроінтеграції.

Також читайте: Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він там не зупиниться, - прем’єр-міністр Ірландії Варадкар