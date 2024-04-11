Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у 4 областях, - Міненерго

Російські військові уночі 11 квітня атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру!

Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", - йдеться в повідомленні.

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