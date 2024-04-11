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Новини
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Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у 4 областях, - Міненерго

пожежа,енергетика,удари

Російські військові уночі 11 квітня атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру!

Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28428) енергетика (2594) Галущенко Герман (530)


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Топ коментарі
+7
в мене вже склалость стійке враження що нас знищують і з заходу і сходу.і з середини теж.роздупляйтесь бо буде пісдєц.
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11.04.2024 07:50
+7
У еуропі ракети для петріота закінчилися. А мамериці нема коли - у них граються у гру під назвою "вибори".
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11.04.2024 07:51
+3
наша пісня гарна й нова... Захід розповідає про необхідність поставок ПРО. Рюсня херячить.
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11.04.2024 07:48
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Мост Кримський стоіть?
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11.04.2024 07:47 Відповісти
Його навіть не збудували ...там плавуни
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11.04.2024 07:53 Відповісти
наша пісня гарна й нова... Захід розповідає про необхідність поставок ПРО. Рюсня херячить.
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11.04.2024 07:48 Відповісти
У еуропі ракети для петріота закінчилися. А мамериці нема коли - у них граються у гру під назвою "вибори".
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11.04.2024 07:51 Відповісти
А у нас граються в гру спіймай корупціонера мародера
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11.04.2024 07:55 Відповісти
І при цьому розгромно програють
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11.04.2024 08:02 Відповісти
Захід просить не хєрачить по НПЗ. Бо путін просив і Остін просить. Отут вони заодно воюють проти України. Та с самого початку США гарантували, що по раші Україна хєрачить не буде. Агресію проти нас вони почали разом.
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11.04.2024 08:28 Відповісти
в мене вже склалость стійке враження що нас знищують і з заходу і сходу.і з середини теж.роздупляйтесь бо буде пісдєц.
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11.04.2024 07:50 Відповісти
Цього не бачить тільки тупоголовий...народжуваність в Україні найнижча за останні 300 років
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11.04.2024 07:54 Відповісти
Ви цим, безпосередньо займаєтеся?
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11.04.2024 08:00 Відповісти
Якби він займався, народжуваність була б точно кращою)
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11.04.2024 08:04 Відповісти
Шмигаль з Урядом, зобов'язаний був виконати

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)!!!
Але вони, разом з купою Держсекретарів, його саботували…
МобПідрозділи скоротили….
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11.04.2024 07:59 Відповісти
Зе-ДБР і зе-СБУ прийшли з обшуком до керівника Харківського антикорупційного центру.. "Боротьба з корупцією".
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11.04.2024 08:21 Відповісти
 
 