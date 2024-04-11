Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в 4 областях, - Минэнерго

Российские военные ночью 11 апреля атаковали энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Враг вновь атакует нашу энергетическую инфраструктуру!

Атакованные объекты генерации и системы передачи данных в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Энергетики уже работают над устранением последствий", - говорится в сообщении.

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