Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в 4 областях, - Минэнерго
Российские военные ночью 11 апреля атаковали энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Враг вновь атакует нашу энергетическую инфраструктуру!
Атакованные объекты генерации и системы передачи данных в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Энергетики уже работают над устранением последствий", - говорится в сообщении.
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