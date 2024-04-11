Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкоджено обладнання
Зранку 11 квітня під час масованого обстрілу російські загарбники атакували об’єкти енергетики ДТЕК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.
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