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Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкоджено обладнання

енергетика,електропідстанція

Зранку 11 квітня під час масованого обстрілу російські загарбники атакували об’єкти енергетики ДТЕК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури, наслідки уточнюються

Автор: 

обстріл (28428) енергетика (2594) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+14
Кацапи наростили випуск ракет, ми - нічого бо немає з чого. Срані союзнички наростити стурбованість і щзанепокоєння.
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11.04.2024 08:00
+7
Та знаєм ми про підвищення тарифів...знаєм..не треба не витрачайтесь
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11.04.2024 07:57
+6
Ничего страшного: поднимут тарифы, г-н Ахметов уже радостно потирает ладошки! Станции народ за свой счет восстановит, но власть будет рассказывать про героические усилия ДТЭК и лично «предпринимателя
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11.04.2024 08:17
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Та знаєм ми про підвищення тарифів...знаєм..не треба не витрачайтесь
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11.04.2024 07:57 Відповісти
Кацапи наростили випуск ракет, ми - нічого бо немає з чого. Срані союзнички наростити стурбованість і щзанепокоєння.
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11.04.2024 08:00 Відповісти
"у сраних союзників" розвідка доповіла , що на Банковій кацапи і вони наростили стурбованість і зменьшили допомогу, бо не розуміють , що робити
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11.04.2024 09:46 Відповісти
Запам'ятай....у нас НЕМА І НЕ БУЛО СОЮЗНИКІВ...тільки партнери
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11.04.2024 11:48 Відповісти
Ничего страшного: поднимут тарифы, г-н Ахметов уже радостно потирает ладошки! Станции народ за свой счет восстановит, но власть будет рассказывать про героические усилия ДТЭК и лично «предпринимателя
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11.04.2024 08:17 Відповісти
Головне не бийте по кацапських НПЗ
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11.04.2024 08:56 Відповісти
Поки буде цей през... і уряд - Україну доб"ють і підпишуть капітуляцію. До того все йде...
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11.04.2024 09:09 Відповісти
При чому зробити тепер для кацапів це достатньо просто - вирубити абсолютно всі наші ТЕЦ і ТЕС, а також ГЕС (що їм вже значною мірою вдалося) і просто почекати наступної зими. Атомні станції не покриють потреб усієї України, особливо без ЗАЕС.
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11.04.2024 10:48 Відповісти
По Стрию стріляли, бо там військовий аеродром, куди прибули снаряди перед цим.....Хтось здав
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11.04.2024 09:13 Відповісти
А що ж ніхто з світових лідорів не заклика путіна не бити по цивільним ТЕС ??? чи в світі залишились одні тридараси, а не лідери?
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11.04.2024 11:07 Відповісти
 
 