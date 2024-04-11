Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование
Утром 11 апреля во время массированного обстрела российские захватчики атаковали объекты энергетики ДТЭК.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз.
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