Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

Утром 11 апреля во время массированного обстрела российские захватчики атаковали объекты энергетики ДТЭК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз.

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