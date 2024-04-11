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Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

енергетика,електропідстанція

Утром 11 апреля во время массированного обстрела российские захватчики атаковали объекты энергетики ДТЭК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз.

Также читайте: На Киещине был атакован объект критической инфраструктуры, последствия уточняются

Автор: 

обстрел (27036) энергетика (2554) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+14
Кацапи наростили випуск ракет, ми - нічого бо немає з чого. Срані союзнички наростити стурбованість і щзанепокоєння.
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11.04.2024 08:00
+7
Та знаєм ми про підвищення тарифів...знаєм..не треба не витрачайтесь
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11.04.2024 07:57
+6
Ничего страшного: поднимут тарифы, г-н Ахметов уже радостно потирает ладошки! Станции народ за свой счет восстановит, но власть будет рассказывать про героические усилия ДТЭК и лично «предпринимателя
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11.04.2024 08:17
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Та знаєм ми про підвищення тарифів...знаєм..не треба не витрачайтесь
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11.04.2024 07:57 Ответить
Кацапи наростили випуск ракет, ми - нічого бо немає з чого. Срані союзнички наростити стурбованість і щзанепокоєння.
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11.04.2024 08:00 Ответить
"у сраних союзників" розвідка доповіла , що на Банковій кацапи і вони наростили стурбованість і зменьшили допомогу, бо не розуміють , що робити
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11.04.2024 09:46 Ответить
Запам'ятай....у нас НЕМА І НЕ БУЛО СОЮЗНИКІВ...тільки партнери
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11.04.2024 11:48 Ответить
Ничего страшного: поднимут тарифы, г-н Ахметов уже радостно потирает ладошки! Станции народ за свой счет восстановит, но власть будет рассказывать про героические усилия ДТЭК и лично «предпринимателя
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11.04.2024 08:17 Ответить
Головне не бийте по кацапських НПЗ
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11.04.2024 08:56 Ответить
Поки буде цей през... і уряд - Україну доб"ють і підпишуть капітуляцію. До того все йде...
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11.04.2024 09:09 Ответить
При чому зробити тепер для кацапів це достатньо просто - вирубити абсолютно всі наші ТЕЦ і ТЕС, а також ГЕС (що їм вже значною мірою вдалося) і просто почекати наступної зими. Атомні станції не покриють потреб усієї України, особливо без ЗАЕС.
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11.04.2024 10:48 Ответить
По Стрию стріляли, бо там військовий аеродром, куди прибули снаряди перед цим.....Хтось здав
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11.04.2024 09:13 Ответить
А що ж ніхто з світових лідорів не заклика путіна не бити по цивільним ТЕС ??? чи в світі залишились одні тридараси, а не лідери?
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11.04.2024 11:07 Ответить
 
 