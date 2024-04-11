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На Киещине был атакован объект критической инфраструктуры, последствия уточняются

ракети,шахеди

Ночью 11 апреля россияне массированно атаковали Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Тревога в регионе продолжалась более 5 часов.

"К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области был атакован объект критической инфраструктуры. На данный момент информация о пострадавших и погибших не поступала", - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что продолжается тушение пожара на объекте. Вся подробная информация - вскоре.  

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Автор: 

Киевская область (4122) обстрел (27036)


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Топ комментарии
+9
Скільки залишилось в кацапів НПЗ в зоні досяжності? треба лупити
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11.04.2024 07:44
+8
свинособаки..
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11.04.2024 07:35
+8
Цього препи.дента і уряд треба гнати у відставку і судити і стратити. За більш ніж два роки війни і ще до того не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни, міст, сіл, стратегічних об"єктів. А замість того народу ї.уть мізки нескінченними відосіками і пафосними монологами. Убивається безкарно наша економка, інфраструктура, енергетика, руйнуються міста і села, гинуть люди, а підараси з Банкової піаряться на крові і кістках Українців, знущаються зі своїми кварталами, цирками, марафонами. Кинули наубой Армію, зняли кращих Полководців.
УКРАЇНУ СПЕЦІАЛЬНО ДАЮТЬ ДОБИВАТИ, ЩОБ ПІДПИСАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ, Гнати цей кодляк у відставку і під суд. Інакше Україні хана.
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11.04.2024 08:26
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свинособаки..
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11.04.2024 07:35 Ответить
Скільки залишилось в кацапів НПЗ в зоні досяжності? треба лупити
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11.04.2024 07:44 Ответить
наполегливо заборонили.
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11.04.2024 08:02 Ответить
Всього лише висловили невдоволення. Але ЗЕлупленому недодиктатору з Ялдаком і цього досить, щоб закрити операцію.
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11.04.2024 08:14 Ответить
Цього препи.дента і уряд треба гнати у відставку і судити і стратити. За більш ніж два роки війни і ще до того не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни, міст, сіл, стратегічних об"єктів. А замість того народу ї.уть мізки нескінченними відосіками і пафосними монологами. Убивається безкарно наша економка, інфраструктура, енергетика, руйнуються міста і села, гинуть люди, а підараси з Банкової піаряться на крові і кістках Українців, знущаються зі своїми кварталами, цирками, марафонами. Кинули наубой Армію, зняли кращих Полководців.
УКРАЇНУ СПЕЦІАЛЬНО ДАЮТЬ ДОБИВАТИ, ЩОБ ПІДПИСАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ, Гнати цей кодляк у відставку і під суд. Інакше Україні хана.
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11.04.2024 08:26 Ответить
Дуже пафосно… здається мені що ти троляка ольгінський. Це так? Га кацапчик? Всі винуваті окрім плешивого гітлера на призвища *****…. Шо ж ти про нього нічого не пишеш????
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11.04.2024 10:04 Ответить
А що за ракета на фото?
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11.04.2024 09:10 Ответить
У москалів такої здається нема ) Є схожі у Штатів.
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11.04.2024 10:12 Ответить
Нічого....зараз знову ціни підвисять і ахметка купить собі нову яхту.....(Після попереднього підвищення в два рази, ахметов купив яхту за півмяльйарда євро, а не вклав гроші в захист енергообєктів).
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11.04.2024 09:11 Ответить
Ну що, панове... А чи не була оця зима останньою для нас із світлом та теплом?
Дай боже та ЗСУ, щоб ні.
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11.04.2024 10:13 Ответить
А шо ти зробив для того що б це зима останньою з теплом не була? По друге - я слово Бог з великої літери пишу а ***** з маленької.
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11.04.2024 11:21 Ответить
Молодець! Все вірно робиш!
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11.04.2024 12:05 Ответить
 
 