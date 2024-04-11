На Киещине был атакован объект критической инфраструктуры, последствия уточняются

Ночью 11 апреля россияне массированно атаковали Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Тревога в регионе продолжалась более 5 часов.

"К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области был атакован объект критической инфраструктуры. На данный момент информация о пострадавших и погибших не поступала", - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что продолжается тушение пожара на объекте. Вся подробная информация - вскоре.

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