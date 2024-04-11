На Киещине был атакован объект критической инфраструктуры, последствия уточняются
Ночью 11 апреля россияне массированно атаковали Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Тревога в регионе продолжалась более 5 часов.
"К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области был атакован объект критической инфраструктуры. На данный момент информация о пострадавших и погибших не поступала", - говорится в сообщении.
Кравченко отметил, что продолжается тушение пожара на объекте. Вся подробная информация - вскоре.
Топ комментарии
+9 Luis Santos
показать весь комментарий11.04.2024 07:44
+8 Микола Січень #486030
показать весь комментарий11.04.2024 07:35
+8 Ярема Стогін #518708
показать весь комментарий11.04.2024 08:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
УКРАЇНУ СПЕЦІАЛЬНО ДАЮТЬ ДОБИВАТИ, ЩОБ ПІДПИСАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ, Гнати цей кодляк у відставку і під суд. Інакше Україні хана.
Дай боже та ЗСУ, щоб ні.