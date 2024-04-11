Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине
В ночь на 11 апреля Россия нанесла новые массированные удары по Украине. Сначала атаковала "шахедами", а затем запустила по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также в воздухе были зафиксированы "Кинжалы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 11 апреля стало известно о взлете бортов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья.
"Зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ), двигающихся в направлении пусковых рубежей", - говорилось в сообщении.
Позже ПС ВСУ уточнили, что в воздухе фиксируется около девяти вражеских бомбардировщиков Ту-95МС.
Впоследствии стало известно о взлете 4 МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов."
По данным Telegram-канала Воздушных сил и мониторинговых каналов, россияне атаковали западные области Украины.
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7 - на Одещині , 8 на Миколаївщині , по 3 - у Херсонській та Дніпропетровській областях.
В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/11/7450705/ Оккупанты запустили по Украине 40 "Шахедов", 37 из них сбили − Генштаб