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Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине

ракета,ракети,х-101

В ночь на 11 апреля Россия нанесла новые массированные удары по Украине. Сначала атаковала "шахедами", а затем запустила по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также в воздухе были зафиксированы "Кинжалы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 11 апреля стало известно о взлете бортов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья.

"Зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ), двигающихся в направлении пусковых рубежей", - говорилось в сообщении.

Позже ПС ВСУ уточнили, что в воздухе фиксируется около девяти вражеских бомбардировщиков Ту-95МС.

Впоследствии стало известно о взлете 4 МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов."

По данным Telegram-канала Воздушных сил и мониторинговых каналов, россияне атаковали западные области Украины.

 Также читайте: Во время последних обстрелов Россия использовала ракеты, изготовленные в 2023–2024 годах, - Воздушные силы

Автор: 

крылатые ракеты (879) обстрел (27036) Воздушные силы (2279) баллистические ракеты (375)


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Топ комментарии
+14
Работа кипит, порция видосиков готовится. К обеду хрипатый голос и загадочное лицо расскажет как оно и что.
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11.04.2024 06:19
+11
500 лямов на телемарафон. За эти деньги можнбыло б нанять киллеров и ликвидировать пилотов ТУшек.
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11.04.2024 06:29
+5
Якби був ідентичний удар по болотам - вже би виліз салліван із остіном і кричали б про ескалацію, а так для нихвсе ок, цеж українчики вмирають, головне щоб вони по НПЗ не били.
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11.04.2024 06:56
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Работа кипит, порция видосиков готовится. К обеду хрипатый голос и загадочное лицо расскажет как оно и что.
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11.04.2024 06:19 Ответить
500 лямов на телемарафон. За эти деньги можнбыло б нанять киллеров и ликвидировать пилотов ТУшек.
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11.04.2024 06:29 Ответить
...или

...
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11.04.2024 07:36 Ответить
Війна може і закінчиться, а телемарафон буде продовжуватися ще 20 років .
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11.04.2024 07:45 Ответить
Пишут, что по газохранилищу бьют, город Стрый, рядом с границей.
А нам нельзя так делать!
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11.04.2024 06:38 Ответить
Но это орки пишут.
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11.04.2024 06:39 Ответить
кто пишет?
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11.04.2024 06:54 Ответить
Якби був ідентичний удар по болотам - вже би виліз салліван із остіном і кричали б про ескалацію, а так для нихвсе ок, цеж українчики вмирають, головне щоб вони по НПЗ не били.
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11.04.2024 06:56 Ответить
21 дрон було знищено в ході бойової роботи сил протиповітряної оборони:

7 - на Одещині , 8 на Миколаївщині , по 3 - у Херсонській та Дніпропетровській областях.

В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.
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11.04.2024 07:54 Ответить
07:40

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/11/7450705/ Оккупанты запустили по Украине 40 "Шахедов", 37 из них сбили − Генштаб
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11.04.2024 07:59 Ответить
Ворог знищує Україну влада мовчить, ні зібрання ООН ,ні звернень до світової спільноти ,повна провальна політика МЗС і бездарна інформаційна політика ,що там геноцид головне рейтинг "найвеличнішого".
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11.04.2024 08:15 Ответить
 
 