Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине

В ночь на 11 апреля Россия нанесла новые массированные удары по Украине. Сначала атаковала "шахедами", а затем запустила по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также в воздухе были зафиксированы "Кинжалы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 11 апреля стало известно о взлете бортов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья.

"Зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ), двигающихся в направлении пусковых рубежей", - говорилось в сообщении.

Позже ПС ВСУ уточнили, что в воздухе фиксируется около девяти вражеских бомбардировщиков Ту-95МС.

Впоследствии стало известно о взлете 4 МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов."

По данным Telegram-канала Воздушных сил и мониторинговых каналов, россияне атаковали западные области Украины.

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