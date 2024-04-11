Окупанти завдають масованого ракетного удару по Україні
У ніч проти 11 квітня Росія завдала нових масованих ударів по Україні. Спочатку атакувала "шахедами", а потім запустила по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також у повітрі зафіксовані "Кинджали"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 11 квітня стало відомо про зліт бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья.
"Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ), рухаються у напрямку пускових рубежів", - йшлося в повідомленні.
Пізніше ПС ЗСУ уточнили, що у повітрі фіксується близько дев'яти ворожих бомбардувальників Ту-95МС.
Згодом стало відомо про зліт 4 МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Повітряні сили повідомили про пуски "Кинджалів."
За даними Telegram-каналу Повітряних сил та моніторингових каналів, росіяни атакують західні області України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...
А нам нельзя так делать!
7 - на Одещині , 8 на Миколаївщині , по 3 - у Херсонській та Дніпропетровській областях.
В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/11/7450705/ Оккупанты запустили по Украине 40 "Шахедов", 37 из них сбили − Генштаб