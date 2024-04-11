Окупанти завдають масованого ракетного удару по Україні

У ніч проти 11 квітня Росія завдала нових масованих ударів по Україні. Спочатку атакувала "шахедами", а потім запустила по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також у повітрі зафіксовані "Кинджали"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 11 квітня стало відомо про зліт бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья.

"Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ), рухаються у напрямку пускових рубежів", - йшлося в повідомленні.

Пізніше ПС ЗСУ уточнили, що у повітрі фіксується близько дев'яти ворожих бомбардувальників Ту-95МС.

Згодом стало відомо про зліт 4 МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Повітряні сили повідомили про пуски "Кинджалів."

За даними Telegram-каналу Повітряних сил та моніторингових каналів, росіяни атакують західні області України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові пролунали вибухи, є проблеми з електропостачанням