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Новини
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Окупанти завдають масованого ракетного удару по Україні

ракета,ракети,х-101

У ніч проти 11 квітня Росія завдала нових масованих ударів по Україні. Спочатку атакувала "шахедами", а потім запустила по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також у повітрі зафіксовані "Кинджали"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 11 квітня стало відомо про зліт бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья.

"Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ), рухаються у напрямку пускових рубежів", - йшлося в повідомленні.

Пізніше ПС ЗСУ уточнили, що у повітрі фіксується близько дев'яти ворожих бомбардувальників Ту-95МС.

Згодом стало відомо про зліт 4 МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Повітряні сили повідомили про пуски "Кинджалів."

За даними Telegram-каналу Повітряних сил та моніторингових каналів, росіяни атакують західні області України.

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Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28428) Повітряні сили (2630) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+14
Работа кипит, порция видосиков готовится. К обеду хрипатый голос и загадочное лицо расскажет как оно и что.
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11.04.2024 06:19
+11
500 лямов на телемарафон. За эти деньги можнбыло б нанять киллеров и ликвидировать пилотов ТУшек.
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11.04.2024 06:29
+5
Якби був ідентичний удар по болотам - вже би виліз салліван із остіном і кричали б про ескалацію, а так для нихвсе ок, цеж українчики вмирають, головне щоб вони по НПЗ не били.
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11.04.2024 06:56
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Работа кипит, порция видосиков готовится. К обеду хрипатый голос и загадочное лицо расскажет как оно и что.
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11.04.2024 06:19 Відповісти
500 лямов на телемарафон. За эти деньги можнбыло б нанять киллеров и ликвидировать пилотов ТУшек.
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11.04.2024 06:29 Відповісти
...или

...
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11.04.2024 07:36 Відповісти
Війна може і закінчиться, а телемарафон буде продовжуватися ще 20 років .
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11.04.2024 07:45 Відповісти
Пишут, что по газохранилищу бьют, город Стрый, рядом с границей.
А нам нельзя так делать!
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11.04.2024 06:38 Відповісти
Но это орки пишут.
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11.04.2024 06:39 Відповісти
кто пишет?
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11.04.2024 06:54 Відповісти
Якби був ідентичний удар по болотам - вже би виліз салліван із остіном і кричали б про ескалацію, а так для нихвсе ок, цеж українчики вмирають, головне щоб вони по НПЗ не били.
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11.04.2024 06:56 Відповісти
21 дрон було знищено в ході бойової роботи сил протиповітряної оборони:

7 - на Одещині , 8 на Миколаївщині , по 3 - у Херсонській та Дніпропетровській областях.

В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.
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11.04.2024 07:54 Відповісти
07:40

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/11/7450705/ Оккупанты запустили по Украине 40 "Шахедов", 37 из них сбили − Генштаб
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11.04.2024 07:59 Відповісти
Ворог знищує Україну влада мовчить, ні зібрання ООН ,ні звернень до світової спільноти ,повна провальна політика МЗС і бездарна інформаційна політика ,що там геноцид головне рейтинг "найвеличнішого".
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11.04.2024 08:15 Відповісти
 
 