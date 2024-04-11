На Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури, наслідки уточнюються
Вночі 11 квітня росіяни масовано атакували Київську область дронами-камікадзе та ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Тривога у регіоні тривала понад 5 годин.
"На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила", - йдеться в повідомленні.
Кравченко зазначив, що триває гасіння пожежі на об’єкті. Вся детальна інформація згодом.
Топ коментарі
+9 Luis Santos
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+8 Микола Січень #486030
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+8 Ярема Стогін #518708
показати весь коментар11.04.2024 08:26
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УКРАЇНУ СПЕЦІАЛЬНО ДАЮТЬ ДОБИВАТИ, ЩОБ ПІДПИСАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ, Гнати цей кодляк у відставку і під суд. Інакше Україні хана.
Дай боже та ЗСУ, щоб ні.