На Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури, наслідки уточнюються

Вночі 11 квітня росіяни масовано атакували Київську область дронами-камікадзе та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Тривога у регіоні тривала понад 5 годин.

"На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що триває гасіння пожежі на об’єкті. Вся детальна інформація згодом.

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