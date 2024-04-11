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Новини
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На Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури, наслідки уточнюються

ракети,шахеди

Вночі 11 квітня росіяни масовано атакували Київську область дронами-камікадзе та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Тривога  у регіоні тривала понад 5 годин.

"На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що  триває гасіння пожежі на об’єкті. Вся детальна інформація згодом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" на півдні атакували об’єкти енергетики, ППО відпрацювала результативно, - ОК "Південь"

Автор: 

Київська область (4017) обстріл (28428)


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Топ коментарі
+9
Скільки залишилось в кацапів НПЗ в зоні досяжності? треба лупити
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11.04.2024 07:44
+8
свинособаки..
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11.04.2024 07:35
+8
Цього препи.дента і уряд треба гнати у відставку і судити і стратити. За більш ніж два роки війни і ще до того не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни, міст, сіл, стратегічних об"єктів. А замість того народу ї.уть мізки нескінченними відосіками і пафосними монологами. Убивається безкарно наша економка, інфраструктура, енергетика, руйнуються міста і села, гинуть люди, а підараси з Банкової піаряться на крові і кістках Українців, знущаються зі своїми кварталами, цирками, марафонами. Кинули наубой Армію, зняли кращих Полководців.
УКРАЇНУ СПЕЦІАЛЬНО ДАЮТЬ ДОБИВАТИ, ЩОБ ПІДПИСАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ, Гнати цей кодляк у відставку і під суд. Інакше Україні хана.
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11.04.2024 08:26
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свинособаки..
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11.04.2024 07:35 Відповісти
Скільки залишилось в кацапів НПЗ в зоні досяжності? треба лупити
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11.04.2024 07:44 Відповісти
наполегливо заборонили.
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11.04.2024 08:02 Відповісти
Всього лише висловили невдоволення. Але ЗЕлупленому недодиктатору з Ялдаком і цього досить, щоб закрити операцію.
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11.04.2024 08:14 Відповісти
Цього препи.дента і уряд треба гнати у відставку і судити і стратити. За більш ніж два роки війни і ще до того не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни, міст, сіл, стратегічних об"єктів. А замість того народу ї.уть мізки нескінченними відосіками і пафосними монологами. Убивається безкарно наша економка, інфраструктура, енергетика, руйнуються міста і села, гинуть люди, а підараси з Банкової піаряться на крові і кістках Українців, знущаються зі своїми кварталами, цирками, марафонами. Кинули наубой Армію, зняли кращих Полководців.
УКРАЇНУ СПЕЦІАЛЬНО ДАЮТЬ ДОБИВАТИ, ЩОБ ПІДПИСАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ, Гнати цей кодляк у відставку і під суд. Інакше Україні хана.
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11.04.2024 08:26 Відповісти
Дуже пафосно… здається мені що ти троляка ольгінський. Це так? Га кацапчик? Всі винуваті окрім плешивого гітлера на призвища *****…. Шо ж ти про нього нічого не пишеш????
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11.04.2024 10:04 Відповісти
А що за ракета на фото?
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11.04.2024 09:10 Відповісти
У москалів такої здається нема ) Є схожі у Штатів.
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11.04.2024 10:12 Відповісти
Нічого....зараз знову ціни підвисять і ахметка купить собі нову яхту.....(Після попереднього підвищення в два рази, ахметов купив яхту за півмяльйарда євро, а не вклав гроші в захист енергообєктів).
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11.04.2024 09:11 Відповісти
Ну що, панове... А чи не була оця зима останньою для нас із світлом та теплом?
Дай боже та ЗСУ, щоб ні.
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11.04.2024 10:13 Відповісти
А шо ти зробив для того що б це зима останньою з теплом не була? По друге - я слово Бог з великої літери пишу а ***** з маленької.
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11.04.2024 11:21 Відповісти
Молодець! Все вірно робиш!
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11.04.2024 12:05 Відповісти
 
 