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"Шахеди" на півдні атакували об’єкти енергетики, ППО відпрацювала результативно, - ОК "Південь"

шахеди

Вночі росіяни атакували "шахедами" енергетичну інфраструктуру півдня України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Під атакою ворога під час дронової хвилі були об’єкти енергетики. Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему і все, що може живити Україну. Такі атаки зосереджені навколо важливих об’єктів. Сили ППО  відпрацювали досить ефективно, але є й влучання на відкритій території. Наслідки уточнюються", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що окупанти продовжують тероризувати промисловість, енергосистему і все, що може живити Україну.

"Такі атаки зосереджені навколо важливих об’єктів. На прикладі вчорашньої доби на Одещині хочу зазначити, що ворог використовує тактику подвійних ударів і б’є туди, де готуються відновлювальні роботи", – підкреслила речниця ОК "Південь".

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Автор: 

безпілотник (4148) обстріл (28428) Гуменюк Наталія (804)


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