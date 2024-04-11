"Шахеди" на півдні атакували об’єкти енергетики, ППО відпрацювала результативно, - ОК "Південь"
Вночі росіяни атакували "шахедами" енергетичну інфраструктуру півдня України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
"Під атакою ворога під час дронової хвилі були об’єкти енергетики. Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему і все, що може живити Україну. Такі атаки зосереджені навколо важливих об’єктів. Сили ППО відпрацювали досить ефективно, але є й влучання на відкритій території. Наслідки уточнюються", - зазначила вона.
Гуменюк додала, що окупанти продовжують тероризувати промисловість, енергосистему і все, що може живити Україну.
"Такі атаки зосереджені навколо важливих об’єктів. На прикладі вчорашньої доби на Одещині хочу зазначити, що ворог використовує тактику подвійних ударів і б’є туди, де готуються відновлювальні роботи", – підкреслила речниця ОК "Південь".
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