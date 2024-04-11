"Шахеды" на юге атаковали объекты энергетики, ПВО отработала результативно, - ОК "Південь"
Ночью россияне атаковали "шахедами" энергетическую инфраструктуру юга Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк.
"Под атакой врага во время дроновой волны были объекты энергетики. Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину. Такие атаки сосредоточены вокруг важных объектов. Силы ПВО отработали достаточно эффективно, но есть и попадание на открытой территории. Последствия уточняются", - отметила она.
Гуменюк добавила, что оккупанты продолжают терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину.
"Такие атаки сосредоточены вокруг важных объектов. На примере вчерашних суток в Одесской области хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы", - подчеркнула спикер ОК "Південь".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль