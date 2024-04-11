"Шахеды" на юге атаковали объекты энергетики, ПВО отработала результативно, - ОК "Південь"

Ночью россияне атаковали "шахедами" энергетическую инфраструктуру юга Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Под атакой врага во время дроновой волны были объекты энергетики. Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину. Такие атаки сосредоточены вокруг важных объектов. Силы ПВО отработали достаточно эффективно, но есть и попадание на открытой территории. Последствия уточняются", - отметила она.

Гуменюк добавила, что оккупанты продолжают терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину.

"Такие атаки сосредоточены вокруг важных объектов. На примере вчерашних суток в Одесской области хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы", - подчеркнула спикер ОК "Південь".

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