Макрон і Шольц обговорили європейські ініціативи з військової підтримки України
Президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю провів відеоконференцію з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем, обговорювали плани Європи з військової підтримки України.
Про це ідеться в пресрелізі Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Підтвердивши свою непохитну та довгострокову підтримку України, обидва лідери проаналізували роботу, проведену під час конференції на підтримку України, що відбулася в Парижі 26 лютого, та Веймарського саміту, що відбувся в Берліні 15 березня. Вони також обговорили європейські ініціативи з військової підтримки України", - йдеться в документі.
Лідери Франції та Німеччини також обговорили відносини між Європейським союзом та Китаєм і скоординували свої зусилля, зокрема, щодо захисту відновлення балансу в європейсько-китайських торговельних відносинах та наголосили на впливі війни в Україні на європейську безпеку.
Напередодні позачергового засідання Європейської ради, яке відбудеться 17-18 квітня в Брюсселі, президент Франції і канцлер Німеччини наголосили на необхідності підвищення європейської конкурентоспроможності.
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- привіт емманюель
- що на вихідні плануєш?
- як завжди, ковбаски з капустою, та пару келихів пива. а, ти?
- не знаю, то може равликів, та жаб 'їх гомілок замовлю з молодим вином.
- ну, давай.
- добре, здзвонимось.
Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю провів відеоконференцію з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем, обговорювали плани Європи з військової підтримки України.