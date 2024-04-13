Макрон і Шольц обговорили європейські ініціативи з військової підтримки України

Президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю провів відеоконференцію з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем, обговорювали плани Європи з військової підтримки України.

Про це ідеться в пресрелізі Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Підтвердивши свою непохитну та довгострокову підтримку України, обидва лідери проаналізували роботу, проведену під час конференції на підтримку України, що відбулася в Парижі 26 лютого, та Веймарського саміту, що відбувся в Берліні 15 березня. Вони також обговорили європейські ініціативи з військової підтримки України", - йдеться в документі.

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Лідери Франції та Німеччини також обговорили відносини між Європейським союзом та Китаєм і скоординували свої зусилля, зокрема, щодо захисту відновлення балансу в європейсько-китайських торговельних відносинах та наголосили на впливі війни в Україні на європейську безпеку.

Напередодні позачергового засідання Європейської ради, яке відбудеться 17-18 квітня в Брюсселі, президент Франції і канцлер Німеччини наголосили на необхідності підвищення європейської конкурентоспроможності.