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Новини Допомога Україні
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Макрон і Шольц обговорили європейські ініціативи з військової підтримки України

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю провів відеоконференцію з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем, обговорювали плани Європи з військової підтримки України.

Про це ідеться в пресрелізі Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Підтвердивши свою непохитну та довгострокову підтримку України, обидва лідери проаналізували роботу, проведену під час конференції на підтримку України, що відбулася в Парижі 26 лютого, та Веймарського саміту, що відбувся в Берліні 15 березня. Вони також обговорили європейські ініціативи з військової підтримки України", - йдеться в документі.

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Лідери Франції та Німеччини також обговорили відносини між Європейським союзом та Китаєм і скоординували свої зусилля, зокрема, щодо захисту відновлення балансу в європейсько-китайських торговельних відносинах та наголосили на впливі війни в Україні на європейську безпеку.

Напередодні позачергового засідання Європейської ради, яке відбудеться 17-18 квітня в Брюсселі, президент Франції і канцлер Німеччини наголосили на необхідності підвищення європейської конкурентоспроможності.

Автор: 

допомога і підтримка (1155) Макрон Емманюель (1447) Шольц Олаф (1134)


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Підтримуючі українців підтримуєте себе. Теперішня Росія і її союзники агресивні надовго тому лишньої зброї не буде ні для українці ні для ваших країн.
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13.04.2024 02:10 Відповісти
А тим часом... https://risu.ua/zhdunyi_n147360 "Ждунь'ї "
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13.04.2024 05:37 Відповісти
- привіт олаф
- привіт емманюель
- що на вихідні плануєш?
- як завжди, ковбаски з капустою, та пару келихів пива. а, ти?
- не знаю, то може равликів, та жаб 'їх гомілок замовлю з молодим вином.
- ну, давай.
- добре, здзвонимось.

Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю провів відеоконференцію з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем, обговорювали плани Європи з військової підтримки України.
показати весь коментар
13.04.2024 08:10 Відповісти
 
 