Лубінець закликає профільні міжнародні комітети відвідати місця утримання українських полонених

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець закликає представників двох міжнародних комітетів відвідати місця утримання українських полонених для запобігання тортурам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у телеграм-каналі за результатами засідання Робочої групи пункту 4 Формули миру, до якого долучилося 30 країн і 4 представники міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, МКЧХ і ЄС).

"Звернувся до Підкомітету ООН із запобігання катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, поводженню чи покаранню (SPT) і Європейського комітету із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT) з проханням відвідувати всі місця несвободи, де утримуються українські військовополонені та цивільні, з метою запобігання тортурам", - заявив він.

Лубінець також зазначив, що українська влада вживає всіх можливих кроків і шукає нові механізми для повернення українців.

Окремо він подякував послам Канади та Норвегії і їхнім командам за потужну роботу в цій робочій групі.

Читайте: Україні вдалось повернути 38 дітей за останні 2 місяці, - Лубінець

Під час цього засідання уповноважений із прав людини поінформував присутніх про те, що вже вдалось зробити в межах цієї робочої групи.

"Висловив сподівання, що кожен з учасників Робочої групи зробить свій внесок у її діяльність. Разом ми - рушійна сила. Вірю, спільно у нас все вийде", - написав він.