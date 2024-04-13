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Лубінець закликає профільні міжнародні комітети відвідати місця утримання українських полонених

дмитро,лубінець

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець закликає представників двох міжнародних комітетів відвідати місця утримання українських полонених для запобігання тортурам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у телеграм-каналі за результатами засідання Робочої групи пункту 4 Формули миру, до якого долучилося 30 країн і 4 представники міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, МКЧХ і ЄС).

"Звернувся до Підкомітету ООН із запобігання катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, поводженню чи покаранню (SPT) і Європейського комітету із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT) з проханням відвідувати всі місця несвободи, де утримуються українські військовополонені та цивільні, з метою запобігання тортурам", - заявив він.

Лубінець також зазначив, що українська влада вживає всіх можливих кроків і шукає нові механізми для повернення українців.

Окремо він подякував послам Канади та Норвегії і їхнім командам за потужну роботу в цій робочій групі.

Читайте: Україні вдалось повернути 38 дітей за останні 2 місяці, - Лубінець

Під час цього засідання уповноважений із прав людини поінформував присутніх про те, що вже вдалось зробити в межах цієї робочої групи.

"Висловив сподівання, що кожен з учасників Робочої групи зробить свій внесок у її діяльність. Разом ми - рушійна сила. Вірю, спільно у нас все вийде", - написав він.

Автор: 

полон (1546) катування (597) полонені (2248) Лубінець Дмитро (582)


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Топ коментарі
+2
До Червінського сходють?
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13.04.2024 07:43
+2
а можна ще сходити в тюрми де сидять бійці ЗСУ ,яких посадили по закону зеленського -непокора. а їх більше чим 30 000.
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13.04.2024 08:02
+2
самі ж знаєте - поки зелення при владі?
не можна.
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13.04.2024 08:05
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До Червінського сходють?
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13.04.2024 07:43 Відповісти
місця утримання українських полонених зеленнею? - так не за них же річ
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13.04.2024 08:00 Відповісти
а можна ще сходити в тюрми де сидять бійці ЗСУ ,яких посадили по закону зеленського -непокора. а їх більше чим 30 000.
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13.04.2024 08:02 Відповісти
самі ж знаєте - поки зелення при владі?
не можна.
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13.04.2024 08:05 Відповісти
А таку інформацію тобі ФСБ дало--троль кацапський.
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13.04.2024 09:48 Відповісти
Невже нема когось зубатішого, ніж цей Голубець ?
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13.04.2024 07:48 Відповісти
Ще треба,що би їх туди пустили,а закликати і я можу!!!
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13.04.2024 07:50 Відповісти
в закликунярях потреби нема - уявляєте собі кожний кожний закликунярій по вечірньому відосу?
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13.04.2024 08:24 Відповісти
Він точно придурок! Хто їх туди пустить?!
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13.04.2024 08:32 Відповісти
на що тоді кацапів пускають в оон ?
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13.04.2024 09:53 Відповісти
Кацапи на отих профільних забили ''товстий профіль''. Так що оті заклики кацапам ''по барабану'' -зроблять як *уйло скаже.
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13.04.2024 09:20 Відповісти
 
 