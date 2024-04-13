Рашисти накривали артилерійським вогнем Нікопольщину
Від вечора 12 квітня війська РФ накривали артилерійським вогнем Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора ввечері російська армія вдарила по Покровській сільській громаді. Близько опівночі - по Марганецькій.
Загалом туди прилетіло майже 15 снарядів.
"Головне, що неушкоджені люди. На решті території області було більш-менш спокійно. Минулося без прильотів", - йдеться у повідомленні.
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