Рашисти накривали артилерійським вогнем Нікопольщину

Від вечора 12 квітня війська РФ накривали артилерійським вогнем Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора ввечері російська армія вдарила по Покровській сільській громаді. Близько опівночі - по Марганецькій.

Загалом туди прилетіло майже 15 снарядів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії та дронами: пошкоджено будинки, магазини, релігійну установу, інфраструктурний об’єкт і ЛЕП. ФОТОрепортаж

"Головне, що неушкоджені люди. На решті території області було більш-менш спокійно. Минулося без прильотів", - йдеться у повідомленні.