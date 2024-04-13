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Рашисти накривали артилерійським вогнем Нікопольщину

дніпропетровщина,нікопольщина

Від вечора 12 квітня війська РФ накривали артилерійським вогнем Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора ввечері російська армія вдарила по Покровській сільській громаді. Близько опівночі - по Марганецькій.

Загалом туди прилетіло майже 15 снарядів.

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"Головне, що неушкоджені люди. На решті території області було більш-менш спокійно. Минулося без прильотів", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

обстріл (28171) Нікополь (1166) Дніпропетровська область (3602)


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відпилить з гетьманської цепи дзвено яку буба туди пришпілив на другий день після ора "де моя булава!"
ми тепер всі знаємо де вона....
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13.04.2024 07:56 Відповісти
 
 