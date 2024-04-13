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Новини Війна
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Окупанти розосереджують сили між Роботиним та Вербовим, - ОК "Південь"

роботине

Наразі війська РФ випробовують нову тактику на Запорізькому напрямку. Так, окупанти розосереджують сили між селами Роботине та Вербове.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Розсередивши свої сили між Роботиним та Вербовим, ворог намагається проміряти міцність оборони українських сил на кожному з цих напрямків", - розповіла вона.

Крім того, як додала спікер, продовжуються спроби ДРГ заходити в Роботине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про обстановку у районі Роботиного: Окупанти тиснуть авіацією

"Але зайшовши, переконуються, що їм не раді, одразу згортаються і фактично запакованими, як кажуть наші бійці, повертаються на свої вихідні позиції. Ті, звісно, хто можуть відправлятися", - констатувала Гуменюк.

Автор: 

Запорізька область (3555) бойові дії (3671) Гуменюк (804)


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Так може нам в цей момент, поки "окупанти розосереджують сили", нам варто зосередити сили та іпанути на стику?

Для цього ж люди вчились у військових академіях, отримали генеральські погони?

Бо Наталці (Пастці) Гуменючці не вгодиш: окупанти зосереджують сили - погано, окупанти розосереддують сили - погано...
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13.04.2024 09:49 Відповісти
Гніздо Без Зозулі
@dyshnila_ya
·
19 год
Все. Остання рідна людина перетнула кордон України.
Я офіційно єдиний представник родини, який залишився в Україні.
Італія, Естонія, Німеччина, Польща, Нідерланди- тепер тут розкидана велика родина. Великий шанс, що ми більше ніколи не зустрінемось.
Я всьо.
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13.04.2024 09:55 Відповісти
І до чого ОЦЕ тут?
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13.04.2024 10:06 Відповісти
а ти для чого тут ?
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13.04.2024 10:16 Відповісти
У Польщі 30 млн населення, стільки ж проживає за кордоном,разом 60 млн...Де Польща сьогодні..а де Україна?
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13.04.2024 10:28 Відповісти
 
 