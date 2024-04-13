Окупанти розосереджують сили між Роботиним та Вербовим, - ОК "Південь"

Наразі війська РФ випробовують нову тактику на Запорізькому напрямку. Так, окупанти розосереджують сили між селами Роботине та Вербове.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Розсередивши свої сили між Роботиним та Вербовим, ворог намагається проміряти міцність оборони українських сил на кожному з цих напрямків", - розповіла вона.

Крім того, як додала спікер, продовжуються спроби ДРГ заходити в Роботине.

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"Але зайшовши, переконуються, що їм не раді, одразу згортаються і фактично запакованими, як кажуть наші бійці, повертаються на свої вихідні позиції. Ті, звісно, хто можуть відправлятися", - констатувала Гуменюк.