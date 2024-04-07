ОК "Південь" про обстановку у районі Роботиного: Окупанти тиснуть авіацією
Наразі російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони в районі Роботиного на Запорізькому напрямку. Ворог переключився на авіацію, тисне КАБами та ракетами.
Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Росіяни не припиняють атак, але в суходолі вони дещо знизили свій тиск, зараз переключились переважно на авіацію. Намагаються тиснути керованими авіабомбами, некерованими авіаційними ракетами, завдавати ударів так, щоб наші підрозділи не мали змоги нормально закріпитися і розглядати свої перспективи", - розповіла вона.
Водночас, за словами спікера, Сили оборони продовжують бойову роботу.
"Штурми, хоча їх було лише два, були відбиті. Працюємо над тим, щоб авіація ворога була не такою активною", - констатувала Гуменюк.
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Але ти настільки тупий, що такі прописні істини війни не розумієш. Бо не тобі ж ці участки утримувати.
Ти взагалі перш ніж свої гівноекспертні думки давати, карту бойових дій хоч раз дивився? Чи для тебе по ходу це як мультики якісь, настільки ти тупіше ніж я думав.
Про таку річ як впн ти баран схоже теж не чув.
Нема зброї. Нема грошей. Людей в п'ять разів менше ніж у орків. Весь світ каже, що просрали все, а влада продовжує населення тероризувати.
Зеленському і слугам прийшов час приймати політичне рішення. Бо я так бачу зеленим так комфортно птз...дити бюджети під час війни із закритими кордонами для людей, що вони і дійсно оцю риторику тягнуть, що вони дітьми простих українців до кінця зібрались воювати.
Я так бачу, що: зеленський = війна і навпаки, бо як тільки війна скінчиться, вже на війну все не спишеш. А то й сісти доведеться.