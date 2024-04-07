ОК "Південь" про обстановку у районі Роботиного: Окупанти тиснуть авіацією

Наразі російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони в районі Роботиного на Запорізькому напрямку. Ворог переключився на авіацію, тисне КАБами та ракетами.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росіяни не припиняють атак, але в суходолі вони дещо знизили свій тиск, зараз переключились переважно на авіацію. Намагаються тиснути керованими авіабомбами, некерованими авіаційними ракетами, завдавати ударів так, щоб наші підрозділи не мали змоги нормально закріпитися і розглядати свої перспективи", - розповіла вона.

Водночас, за словами спікера, Сили оборони продовжують бойову роботу.

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"Штурми, хоча їх було лише два, були відбиті. Працюємо над тим, щоб авіація ворога була не такою активною", - констатувала Гуменюк.