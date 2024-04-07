ОК "Південь" об обстановке в районе Работино: Оккупанты давят авиацией

В настоящее время российские войска продолжают атаковать позиции сил обороны в районе Работино на Запорожском направлении. Враг переключился на авиацию, давит КАБами и ракетами.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Россияне не прекращают атак, но по суше они несколько снизили свое давление, сейчас переключились преимущественно на авиацию. Пытаются давить управляемыми авиабомбами, неуправляемыми авиационными ракетами, наносить удары так, чтобы наши подразделения не имели возможности нормально закрепиться и рассматривать свои перспективы", - рассказала она.

В то же время, по словам спикера, Силы обороны продолжают боевую работу.

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"Штурмы, хотя их было всего два, были отбиты. Работаем над тем, чтобы авиация врага была не столь активной", - констатировала Гуменюк.