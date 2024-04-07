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Новости Война
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ОК "Південь" об обстановке в районе Работино: Оккупанты давят авиацией

роботине

В настоящее время российские войска продолжают атаковать позиции сил обороны в районе Работино на Запорожском направлении. Враг переключился на авиацию, давит КАБами и ракетами.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Россияне не прекращают атак, но по суше они несколько снизили свое давление, сейчас переключились преимущественно на авиацию. Пытаются давить управляемыми авиабомбами, неуправляемыми авиационными ракетами, наносить удары так, чтобы наши подразделения не имели возможности нормально закрепиться и рассматривать свои перспективы", - рассказала она.

В то же время, по словам спикера, Силы обороны продолжают боевую работу.

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"Штурмы, хотя их было всего два, были отбиты. Работаем над тем, чтобы авиация врага была не столь активной", - констатировала Гуменюк.

Автор: 

обстрел (26942) Запорожская область (3051) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+4
Как только по тупости просрали два Петриота так сразу же началась по всех фронтах жопа. Интересно, наказали за етот ***** кого то или проглотили молча
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07.04.2024 11:13
+3
І звісно хто винуватий? Правильно, "ухилянти". А так би нахапали 500 тис. і як би кожному піхотинцю по батуту видали, то всі б літаки москальські позбивали. А "бойовими лопатами Кулеби" - всі б КАБи і снаряди позбивали.

Нема зброї. Нема грошей. Людей в п'ять разів менше ніж у орків. Весь світ каже, що просрали все, а влада продовжує населення тероризувати.

Зеленському і слугам прийшов час приймати політичне рішення. Бо я так бачу зеленим так комфортно птз...дити бюджети під час війни із закритими кордонами для людей, що вони і дійсно оцю риторику тягнуть, що вони дітьми простих українців до кінця зібрались воювати.
Я так бачу, що: зеленський = війна і навпаки, бо як тільки війна скінчиться, вже на війну все не спишеш. А то й сісти доведеться.
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07.04.2024 11:13
+2
На фронте каждый метр земли важен. Если у нас уменьшится на 1 метр земли то логично что у рашистов на 1 метр станет земли больше. А ето значит что на 1 метр рашисты пододвинут не только свою пехоту, а и артиллерию, авиацию, ПВО, РЕБ и тд. А ето значит что нашу артиллерию, авиацию, ПВО и тд нужно отодвигать на метр назад. Тоесть наша авиация и арта уже не сможет доставать туда куда доставала раньше. А теперь представьте что плацдарм в крынках отодвинул всю рашистскую машину на более чем на 10 км. Тоесть если сдать етот плацдарм то можно догадаться что по нашим городам уже будет лететь то что сейчас летит по крынкам. Так что придется молча наблюдать как рашисты из Херсона и тр. городов правобережья будут делать *авдеевку*. И насчет того что нам дорого обходится так ето не удержание плацдармов а пройобы (не хочется думать что предательство) тупых командиров.
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07.04.2024 11:54
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Тільки після перемоги ми ,можливо,дізнаємось який це стратегічний чи який зміст в утриманні цього "плацдарму"(
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07.04.2024 10:59 Ответить
Від бульбашів ще буде кидок,якщо говорити про ракетний ,дроновий та авіатиск ,то чомусь це не розцінюється як напад.Хоча напад і був,але якось дивно"пробачили" чи закрили очі,мовляв,це жмоскалі через бульбу переїхали,а самі вони не причому,бо лиш годували,ремонтували,заправляли,надавали свою територію,лікували...((
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07.04.2024 11:08 Ответить
Плацдарм на левом берегу ето последняя надежда нам и особенно жителям на окупированной территории что мы рано или поздно освободим их. К тому же если рашисты снесут етот плацдарм они подтянут к берегу свою артиллерию и уже прямой наводкой будут каждый день херачить по Херсону и Николаеву. Так что етот плацдарм даже важнее чем сраная Авдеевка или Марьинка.
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07.04.2024 11:18 Ответить
Якось Бутусов тут засумнівався в доцільність,мовляв ціна висока.Обстріл Правобережжя й так йде,а чи йде обстріл Лівобережжя ?
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07.04.2024 11:25 Ответить
На фронте каждый метр земли важен. Если у нас уменьшится на 1 метр земли то логично что у рашистов на 1 метр станет земли больше. А ето значит что на 1 метр рашисты пододвинут не только свою пехоту, а и артиллерию, авиацию, ПВО, РЕБ и тд. А ето значит что нашу артиллерию, авиацию, ПВО и тд нужно отодвигать на метр назад. Тоесть наша авиация и арта уже не сможет доставать туда куда доставала раньше. А теперь представьте что плацдарм в крынках отодвинул всю рашистскую машину на более чем на 10 км. Тоесть если сдать етот плацдарм то можно догадаться что по нашим городам уже будет лететь то что сейчас летит по крынкам. Так что придется молча наблюдать как рашисты из Херсона и тр. городов правобережья будут делать *авдеевку*. И насчет того что нам дорого обходится так ето не удержание плацдармов а пройобы (не хочется думать что предательство) тупых командиров.
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07.04.2024 11:54 Ответить
Ти настільки тупий, що не розумієш що утримання району в вогневому мішку несе за собою завищені втрати. Якщо утримувати тактично невигідний участок бойових дій і нести завищені втрати - то це лише означає, що потім на набагато вигіднішому участку на рівному фронті буде недосталь солдат, бо вони вже полягли. А значить цей участок фронту буде легше пробити, ніж можно було.
Але ти настільки тупий, що такі прописні істини війни не розумієш. Бо не тобі ж ці участки утримувати.
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07.04.2024 12:14 Ответить
Слышь ты тупорылое. Плацдарм в крынках держит минимальное количество людей которое уничтожает максимальное количество рашистов. Даже не знаю где еще было больше выгодно держать оборону в таком соотношении. При етом крынки уже больше года держатся. На остальных участкам мы только отступаем с большими потерями. Так что заткнись нам указывать где держать оборону. При том что ты воняешь даже не с Украины так что даже не имееш права гавкать что нам делать
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07.04.2024 12:28 Ответить
От ти довбойопа кусок, до чого тут взагалі плацдарм(до речі, плацдарм створюється саме для наступа, а не по приколу як ти кончене проголосувало - а ніякого наступу і близько не планується) в Кринках, якщо новина про Роботінський виступ, на якому також невигідні позиції для оборони?

Ти взагалі перш ніж свої гівноекспертні думки давати, карту бойових дій хоч раз дивився? Чи для тебе по ходу це як мультики якісь, настільки ти тупіше ніж я думав.
Про таку річ як впн ти баран схоже теж не чув.
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07.04.2024 12:40 Ответить
А типо русофашисты не пытаются его снести? Да рашисты атакуют етот плацдарм не меньше чем атаковали Авдеевку. Просто в отличии от Авдеевки, на херсонщине рашистам не дают доехать колонами бронетехники до Крынок уничтожая их на дальних подступах. А так подбитой рашистской техники на херсонщине не меньше чем на дамбасе
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07.04.2024 11:40 Ответить
І звісно хто винуватий? Правильно, "ухилянти". А так би нахапали 500 тис. і як би кожному піхотинцю по батуту видали, то всі б літаки москальські позбивали. А "бойовими лопатами Кулеби" - всі б КАБи і снаряди позбивали.

Нема зброї. Нема грошей. Людей в п'ять разів менше ніж у орків. Весь світ каже, що просрали все, а влада продовжує населення тероризувати.

Зеленському і слугам прийшов час приймати політичне рішення. Бо я так бачу зеленим так комфортно птз...дити бюджети під час війни із закритими кордонами для людей, що вони і дійсно оцю риторику тягнуть, що вони дітьми простих українців до кінця зібрались воювати.
Я так бачу, що: зеленський = війна і навпаки, бо як тільки війна скінчиться, вже на війну все не спишеш. А то й сісти доведеться.
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07.04.2024 11:13 Ответить
Как только по тупости просрали два Петриота так сразу же началась по всех фронтах жопа. Интересно, наказали за етот ***** кого то или проглотили молча
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07.04.2024 11:13 Ответить
Добрі були Петріоти - 13 літаків завалили
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07.04.2024 11:16 Ответить
Вони і раніше бомбили прямою наводкою. Різниця тільки в тому що зараз про це розповідають.
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07.04.2024 12:41 Ответить
Диванний експертизм лютує тут. Як тільки тема про мобілізацію, - ні, хай воюють депутати, судді, їх родичи, тільки не ми, екперти інтернетні...
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07.04.2024 13:36 Ответить
 
 