ОК "Південь" об обстановке в районе Работино: Оккупанты давят авиацией
В настоящее время российские войска продолжают атаковать позиции сил обороны в районе Работино на Запорожском направлении. Враг переключился на авиацию, давит КАБами и ракетами.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Россияне не прекращают атак, но по суше они несколько снизили свое давление, сейчас переключились преимущественно на авиацию. Пытаются давить управляемыми авиабомбами, неуправляемыми авиационными ракетами, наносить удары так, чтобы наши подразделения не имели возможности нормально закрепиться и рассматривать свои перспективы", - рассказала она.
В то же время, по словам спикера, Силы обороны продолжают боевую работу.
"Штурмы, хотя их было всего два, были отбиты. Работаем над тем, чтобы авиация врага была не столь активной", - констатировала Гуменюк.
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Але ти настільки тупий, що такі прописні істини війни не розумієш. Бо не тобі ж ці участки утримувати.
Ти взагалі перш ніж свої гівноекспертні думки давати, карту бойових дій хоч раз дивився? Чи для тебе по ходу це як мультики якісь, настільки ти тупіше ніж я думав.
Про таку річ як впн ти баран схоже теж не чув.
Нема зброї. Нема грошей. Людей в п'ять разів менше ніж у орків. Весь світ каже, що просрали все, а влада продовжує населення тероризувати.
Зеленському і слугам прийшов час приймати політичне рішення. Бо я так бачу зеленим так комфортно птз...дити бюджети під час війни із закритими кордонами для людей, що вони і дійсно оцю риторику тягнуть, що вони дітьми простих українців до кінця зібрались воювати.
Я так бачу, що: зеленський = війна і навпаки, бо як тільки війна скінчиться, вже на війну все не спишеш. А то й сісти доведеться.