Купуючи українські товари, ми повертаємо 40% коштів назад до бюджету, - Шмигаль
Принцип "купувати українські товари" має стати філософією українського суспільства.
На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відповідної панелі у межах форуму "Життя регіонів в умовах війни", інформує Цензор.НЕТ.
"Філософія економічної платформи "Зроблено в Україні", яку ініціював президент Володимир Зеленський, полягає в стимулюванні виробництва й активізації попиту. Це безпосередньо вплине на зростання базової сили держави, в тому числі військової, а також фінансову стійкість", - зауважив Шмигаль.
За його словами, купуючи українське, ми повертаємо 40% коштів назад до бюджету. А саме з внутрішніх ресурсів Україна зараз фінансує сектор безпеки та оборони.
Крім того, це створення передумов для збереження людського капіталу та чіткий сигнал світу, що українцям є чим пишатися, є що запропонувати, є чим конкурувати.
"Цього року на різні програми допомоги бізнесу передбачено в бюджеті понад 45 млрд грн. Це може додати 1% до українського ВВП.
Зробимо все можливе, щоб бізнес-спільнота завжди відчувала підтримку, допомогу, сприяння держави, а громадяни цінували та купували українське", - додає Шмигаль.
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Тобто Шмигаля проговорилося - що з кожних 100 грн - 40 краде держава . Це до речі вже після того - як у людини з зарплати вирахували податок пна прибуток та побори в пенсійний - це десь орієитовно до 50% від отриманої зарплати.
Цікава математика
Людина отримує 1000 грн зарплати ( біля 500 гривень поборів перед тим забрала держава ) . На 1000 гривень купує товарів - з них 400 йде на мита . (навіть не баригам спекулянтам )...
Тобто з 1500 грн - 900 грн збирає - держава .... Тобто 3/5 зарплати .... А потім кричить про "долг перд атєчєством" . Тут виникає питання - а куди пішли ці всі кошти ? Звідкився взявся "борг" ? Хотілося б отримати детальний звіт по "борговим зобовязанням".
Так , наша держава досягла великих успіхів у маніпулятивному шахрайстві - яке вона називає оподаткуванням....