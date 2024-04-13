Купуючи українські товари, ми повертаємо 40% коштів назад до бюджету, - Шмигаль

Принцип "купувати українські товари" має стати філософією українського суспільства.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відповідної панелі у межах форуму "Життя регіонів в умовах війни", інформує Цензор.НЕТ.

"Філософія економічної платформи "Зроблено в Україні", яку ініціював президент Володимир Зеленський, полягає в стимулюванні виробництва й активізації попиту. Це безпосередньо вплине на зростання базової сили держави, в тому числі військової, а також фінансову стійкість", - зауважив Шмигаль.

За його словами, купуючи українське, ми повертаємо 40% коштів назад до бюджету. А саме з внутрішніх ресурсів Україна зараз фінансує сектор безпеки та оборони.

Крім того, це створення передумов для збереження людського капіталу та чіткий сигнал світу, що українцям є чим пишатися, є що запропонувати, є чим конкурувати.

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"Цього року на різні програми допомоги бізнесу передбачено в бюджеті понад 45 млрд грн. Це може додати 1% до українського ВВП.

Зробимо все можливе, щоб бізнес-спільнота завжди відчувала підтримку, допомогу, сприяння держави, а громадяни цінували та купували українське", - додає Шмигаль.