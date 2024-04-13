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Купуючи українські товари, ми повертаємо 40% коштів назад до бюджету, - Шмигаль

шмигаль

Принцип "купувати українські товари" має стати філософією українського суспільства.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відповідної панелі у межах форуму "Життя регіонів в умовах війни", інформує Цензор.НЕТ.

"Філософія економічної платформи "Зроблено в Україні", яку ініціював президент Володимир Зеленський, полягає в стимулюванні виробництва й активізації попиту. Це безпосередньо вплине на зростання базової сили держави, в тому числі військової, а також фінансову стійкість", - зауважив Шмигаль.

За його словами, купуючи українське, ми повертаємо 40% коштів назад до бюджету. А саме з внутрішніх ресурсів Україна зараз фінансує сектор безпеки та оборони.

Крім того, це створення передумов для збереження людського капіталу та чіткий сигнал світу, що українцям є чим пишатися, є що запропонувати, є чим конкурувати.

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"Цього року на різні програми допомоги бізнесу передбачено в бюджеті понад 45 млрд грн. Це може додати 1% до українського ВВП.

Зробимо все можливе, щоб бізнес-спільнота завжди відчувала підтримку, допомогу, сприяння держави, а громадяни цінували та купували українське", - додає Шмигаль.

Автор: 

бюджет (2978) товарообіг (262) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+21
ВИ ЗРОБИЛИ ТАК ЩО УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ НЕ СТАЛО! Дякую дуже дякую. ....доречі ви уже майже зробити так що не стало ні робітників а скоро і покупців
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13.04.2024 11:31
+16
Особливо купуючи квартири в Лондоні, як це зробив головний клоун України.
Шмигаль, скажи це Зеленському !!!
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13.04.2024 11:35
+13
І шо, крім продуктів харчування може купити проста людина? А інше все китайське, свої заводи розібрали всі на цеглу, тепер підтримуємо союзників рашки.
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13.04.2024 11:39
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Ахах, для держави клоунів прокатіт. А то олігархи бідніти почали. Сусідське імпортозамєщєніє злизують. Пропоную піти далі на законодавчому рівні заставити купувати лише певних марок.
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13.04.2024 13:34 Відповісти
А Ляшко, котрий не міністр давно це пропонував. Ось кого потрібно було президентом обирати ще 2014.
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13.04.2024 13:34 Відповісти
Краще б ви негребли відкати до 70% з усіх виділених бюджетних коштів ,
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13.04.2024 13:41 Відповісти
не существует украинских товаров
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13.04.2024 13:43 Відповісти
135 видів податків. Країна входить в трійку країн визнаних "податковим пеклом" де найгірший бізнес-клімат... Будь яке виробництво стає збитковим якщо сплачувати всі "хотєлкі" чинуш. І нічого ж не змінюється! Скасовують одні податки і негайно вводять інші...
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13.04.2024 13:53 Відповісти
За його словами, купуючи українське, ми повертаємо 40% коштів назад до бюджету

Тобто Шмигаля проговорилося - що з кожних 100 грн - 40 краде держава . Це до речі вже після того - як у людини з зарплати вирахували податок пна прибуток та побори в пенсійний - це десь орієитовно до 50% від отриманої зарплати.

Цікава математика

Людина отримує 1000 грн зарплати ( біля 500 гривень поборів перед тим забрала держава ) . На 1000 гривень купує товарів - з них 400 йде на мита . (навіть не баригам спекулянтам )...

Тобто з 1500 грн - 900 грн збирає - держава .... Тобто 3/5 зарплати .... А потім кричить про "долг перд атєчєством" . Тут виникає питання - а куди пішли ці всі кошти ? Звідкився взявся "борг" ? Хотілося б отримати детальний звіт по "борговим зобовязанням".

Так , наша держава досягла великих успіхів у маніпулятивному шахрайстві - яке вона називає оподаткуванням....
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13.04.2024 14:21 Відповісти
Цікаво, де можна купити українські промислові товари хорошої якості? Зайшов в Нову Лінію, - 95% імпорт, від лампочок до генераторів.
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13.04.2024 15:32 Відповісти
Денис Шмыгаль, иди на*уй!
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13.04.2024 18:03 Відповісти
Надпис на упаковці -"Сметанка фермерська" . Склад : пальмова олія.
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13.04.2024 18:38 Відповісти
Тобто, коли ти такий купуєш у бариги у інтернеті хлопцям скид ля вогів з передплатою 400-500%, то барига 40% поверне у державу??? Насмішили!
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14.04.2024 19:31 Відповісти
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