Окупанти намагаються закріпитися на північних околицях Богданівки, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої ночі штурмові групи противника вийшли на північні околиці Богданівки Бахмутського району і наразі намагаються закріпитися там.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

"Ворог за будь-яку ціну прагне прорвати нашу оборону в районі Часового Яру. З цією метою минулої ночі штурмові групи противника вийшли на північні околиці Богданівки і наразі намагаються закріпитися там. На цей час Богданівка контролюється Силами оборони, штурмові дії противника успіху не мають", - стверджує Волошин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сході минулої доби ліквідовано 855 окупантів, знищено 18 танків та понад 500 БПЛА, - ОСУВ "Хортиця"

Раніше у Міноборони повідомили, що Богданівка під контролем Сил оборони, вночі ворог пробився на північну околицю