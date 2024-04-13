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Новини Війна
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Окупанти намагаються закріпитися на північних околицях Богданівки, - ОСУВ "Хортиця"

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Минулої ночі штурмові групи противника вийшли на північні околиці Богданівки Бахмутського району і наразі намагаються закріпитися там.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

"Ворог за будь-яку ціну прагне прорвати нашу оборону в районі Часового Яру. З цією метою минулої ночі штурмові групи противника вийшли на північні околиці Богданівки і наразі намагаються закріпитися там. На цей час Богданівка контролюється Силами оборони, штурмові дії противника успіху не мають", - стверджує Волошин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сході минулої доби ліквідовано 855 окупантів, знищено 18 танків та понад 500 БПЛА, - ОСУВ "Хортиця"

Раніше у Міноборони повідомили, що Богданівка під контролем Сил оборони, вночі ворог пробився на північну околицю

Автор: 

ОСУВ Хортиця (333) бойові дії (3671) Бахмут (1559) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+11
Оманський лижник зливає Україну, як і вагнерівців, забалакують її зраду, різними балачками!

Дванадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Т.в.п.п. України Зеленський станом на ‎13.‎04.‎2024 відпочиває в Карпатах разом зі своєю новою шльондрою. Ми звичайно не втручаємось в особисте, просто НЕ НА ЧАСІ все це пане т.в.п.п.

"Слуга народу" не може виключно тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону, - Потураєв голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Чому ж ? У фракції правлячої хунти по спискам 234 депутати . Це визнання факту про який ми говоримо вже рік ? Реально, вже рік там немає і 150. Щоб це зрозуміти достатньо показати зал ВР під час "засідань" на яких присутні 130-170 депутатів, а голосує 250-270. Ви фальсифікуєте голосування маніпуляціями з системою "Рада" вже більше року . Ви аферисти і злочинці. А ті хто мовчить - ваші спільники.
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13.04.2024 12:36
+10
"Вийшли на північні околиці", але "Богданівка контролюється ЗСУ". Це яу? Якщо контрилюється, то не вийшли, якщо вийшли, то контролюється не вся.
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13.04.2024 12:07
+6
Лівобережна Україна - все.

Походу в Омані було договорено віддати її, знищити націю питання лише чи віддали Київ чи ні
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13.04.2024 12:05
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Лівобережна Україна - все.

Походу в Омані було договорено віддати її, знищити націю питання лише чи віддали Київ чи ні
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13.04.2024 12:05 Відповісти
Путін *****, гнида. Памʼятай про це, мерзота.
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13.04.2024 12:11 Відповісти
Договорняк не в Омане, а в США и московиии. Московия предложила что-то очень заманчивое США, помимо дешевых ресурсов. Возможно, пообещали помощь в противостоянии с Китаем.
Американцы не просто перекрыли помощь Украине, но ещё и помогают московии. Старлинки в Украине у них прекрасно блокируются, а у московитов заблокировать почему-то не получается. Идет принуждение Украины к отказу от своих земель. И судя по пессимизму людей, внутренним и внешним проблемам, к такому вполне могут принудить.
Если народ не поймет, что война не где-то там далеко, если не перестанет искать ложку меда в бочке с московитами, если не осознает, что сильная Украина нужна только украинцам, то все закончится трагически.
Сначала будет минск2, потом десятилетие обработки пропагандой, а потом последний рывок московитов на Киев с учетом всех прошлых ошибок.
Украине как никогда нужна внутренняя солидарность и боевой дух уровня 22 года.
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13.04.2024 12:58 Відповісти
"Вийшли на північні околиці", але "Богданівка контролюється ЗСУ". Це яу? Якщо контрилюється, то не вийшли, якщо вийшли, то контролюється не вся.
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13.04.2024 12:07 Відповісти
які там околиці в селі на одну вулицю після 11 авіабомб? Там хоч одна жива або мертва душа є? чи всі в зручній графі зниклих безвісти
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13.04.2024 12:14 Відповісти
Оманський лижник зливає Україну, як і вагнерівців, забалакують її зраду, різними балачками!

Дванадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Т.в.п.п. України Зеленський станом на ‎13.‎04.‎2024 відпочиває в Карпатах разом зі своєю новою шльондрою. Ми звичайно не втручаємось в особисте, просто НЕ НА ЧАСІ все це пане т.в.п.п.

"Слуга народу" не може виключно тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону, - Потураєв голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Чому ж ? У фракції правлячої хунти по спискам 234 депутати . Це визнання факту про який ми говоримо вже рік ? Реально, вже рік там немає і 150. Щоб це зрозуміти достатньо показати зал ВР під час "засідань" на яких присутні 130-170 депутатів, а голосує 250-270. Ви фальсифікуєте голосування маніпуляціями з системою "Рада" вже більше року . Ви аферисти і злочинці. А ті хто мовчить - ваші спільники.
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13.04.2024 12:36 Відповісти
Адмін це неправдива інформація,станом на 08:32, 13.04.24-Армія агресорки Російської Федерації окупувала Богданівку - село у Бахмутському районі ,Донецької області

https://tsn.ua/********/armiya-rf-okupuvala-sche-odne-selo-u-doneckiy-oblasti-mapa-deepstate-2556610.html
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13.04.2024 13:13 Відповісти
Після зняття Зеленським Залужного все пішло нарешті по плану. Як сказав Сирський - вдалося стабілізувати.
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13.04.2024 13:58 Відповісти
Якщо ворог на околицях населенного пункту, й не просто там відпочиває, а закріплюється - то як можна говорити про те, що ЗСУ контролюють цей населений пункт?
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13.04.2024 16:45 Відповісти
"штурмові дії противника успіху не мають", "минулої ночі штурмові групи противника вийшли на північні околиці Богданівки Бахмутського району і наразі намагаються закріпитися там". Так зайшли в Богданівку, чи штурмові дії противника не мають цспіху?
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13.04.2024 20:37 Відповісти
 
 