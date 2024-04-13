Окупанти намагаються закріпитися на північних околицях Богданівки, - ОСУВ "Хортиця"
Минулої ночі штурмові групи противника вийшли на північні околиці Богданівки Бахмутського району і наразі намагаються закріпитися там.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").
"Ворог за будь-яку ціну прагне прорвати нашу оборону в районі Часового Яру. З цією метою минулої ночі штурмові групи противника вийшли на північні околиці Богданівки і наразі намагаються закріпитися там. На цей час Богданівка контролюється Силами оборони, штурмові дії противника успіху не мають", - стверджує Волошин.
Раніше у Міноборони повідомили, що Богданівка під контролем Сил оборони, вночі ворог пробився на північну околицю
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Походу в Омані було договорено віддати її, знищити націю питання лише чи віддали Київ чи ні
Американцы не просто перекрыли помощь Украине, но ещё и помогают московии. Старлинки в Украине у них прекрасно блокируются, а у московитов заблокировать почему-то не получается. Идет принуждение Украины к отказу от своих земель. И судя по пессимизму людей, внутренним и внешним проблемам, к такому вполне могут принудить.
Если народ не поймет, что война не где-то там далеко, если не перестанет искать ложку меда в бочке с московитами, если не осознает, что сильная Украина нужна только украинцам, то все закончится трагически.
Сначала будет минск2, потом десятилетие обработки пропагандой, а потом последний рывок московитов на Киев с учетом всех прошлых ошибок.
Украине как никогда нужна внутренняя солидарность и боевой дух уровня 22 года.
Дванадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Т.в.п.п. України Зеленський станом на 13.04.2024 відпочиває в Карпатах разом зі своєю новою шльондрою. Ми звичайно не втручаємось в особисте, просто НЕ НА ЧАСІ все це пане т.в.п.п.
"Слуга народу" не може виключно тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону, - Потураєв голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Чому ж ? У фракції правлячої хунти по спискам 234 депутати . Це визнання факту про який ми говоримо вже рік ? Реально, вже рік там немає і 150. Щоб це зрозуміти достатньо показати зал ВР під час "засідань" на яких присутні 130-170 депутатів, а голосує 250-270. Ви фальсифікуєте голосування маніпуляціями з системою "Рада" вже більше року . Ви аферисти і злочинці. А ті хто мовчить - ваші спільники.
https://tsn.ua/********/armiya-rf-okupuvala-sche-odne-selo-u-doneckiy-oblasti-mapa-deepstate-2556610.html