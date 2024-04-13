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Новини Війна
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Окупанти скинули боєприпас з FPV-дрона по Куп’янщині: постраждав водій швидкої

харківщина

Росіяни обстріляли з дрона Куп’янщину: влучили по швидкій. Постраждав водій бригади екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 13 години окупанти вчергове вдарили по Куп’янщині.

Унаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона постраждав водій бригади екстреної медичної допомоги. 58-річний водій їхав на виклик до Петропавлівки", - написав Синєгубов.

Як зазначили в ОВА, медики надали всю необхідну допомогу.

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