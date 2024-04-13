Окупанти скинули боєприпас з FPV-дрона по Куп’янщині: постраждав водій швидкої
Росіяни обстріляли з дрона Куп’янщину: влучили по швидкій. Постраждав водій бригади екстреної медичної допомоги.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Після 13 години окупанти вчергове вдарили по Куп’янщині.
Унаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона постраждав водій бригади екстреної медичної допомоги. 58-річний водій їхав на виклик до Петропавлівки", - написав Синєгубов.
Як зазначили в ОВА, медики надали всю необхідну допомогу.
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