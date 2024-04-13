Повітряну тривогу оголошували в Києві та північних областях (оновлено)
Пообіді 13 квітня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Також повідомляється про пуски КАБів на Сумщині. Через 25 хвилин у Києві та в північних областях пролунав відбій. У південних та східних областях тривога триває.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.
"Ракетна небезпека для північних областей! Тривогу не ігноруємо", - ідеться в повідомленні.
Також у Повітряних силах повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.
Через 25 хвилин у Києві та в північних областях пролунав відбій. У південних та східних областях тривога триває.
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alexandr shamov
показати весь коментар13.04.2024 16:54 Відповісти Мені подобається 0
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