Повітряну тривогу оголошували в Києві та північних областях (оновлено)

Пообіді 13 квітня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Також повідомляється про пуски КАБів на Сумщині. Через 25 хвилин у Києві та в північних областях пролунав відбій. У південних та східних областях тривога триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.

"Ракетна небезпека для північних областей! Тривогу не ігноруємо", - ідеться в повідомленні.

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Також у Повітряних силах повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.

Через 25 хвилин у Києві та в північних областях пролунав відбій. У південних та східних областях тривога триває.