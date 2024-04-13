Посол США в Україні Брінк закликала Конгрес проголосувати за допомогу Україні

Бріджит Брінк заявила, що для інтересів США життєво важливо, щоб РФ не змогла захопити Україну,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис дипломатки в соцмережі Х.

"Щодня Україна втрачає своїх людей, свою територію, свою електроенергію. Я прошу Конгрес проголосувати за допомогу Україні. Для інтересів США життєво важливо, щоб Росія не змогла силою захопити країну з 40-мільйонним населенням. Ми вже переживали цю історію в Європі і знаємо ціну бездіяльності", - наголосила Брінк.

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