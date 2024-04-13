Посол США в Україні Брінк закликала Конгрес проголосувати за допомогу Україні
Бріджит Брінк заявила, що для інтересів США життєво важливо, щоб РФ не змогла захопити Україну,
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис дипломатки в соцмережі Х.
"Щодня Україна втрачає своїх людей, свою територію, свою електроенергію. Я прошу Конгрес проголосувати за допомогу Україні. Для інтересів США життєво важливо, щоб Росія не змогла силою захопити країну з 40-мільйонним населенням. Ми вже переживали цю історію в Європі і знаємо ціну бездіяльності", - наголосила Брінк.
Топ коментарі
+3 Oleksandr Kuklyuk
показати весь коментар13.04.2024 17:43
+2 Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар13.04.2024 16:57
+2 Vadim Vladimirovich
показати весь коментар13.04.2024 17:33
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Союзник...
Я бачу атол Бікіні-
Атол Підгузник-
Я теж бачу...
Особенно те, которые сама и создала
Разве американцы виноваты в том,что с нами происходит?
Разве американцы заставили нас выбирать пророссийского Зеленского ?
Так почему сегодня мы прямо сильно обиделись на американцев?
Жопу для себя выбрали украинские 73%
Но эту жопу должны разгребать американцы?
Странная логика...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/13/7451125/ Зеленский поговорил с Шольцом: Украина также получит ракеты к системам ПВО
А уявіть як було б важко порахувати кількість висаджених дерев, це ж цілий мульярд, а рахувати дерева це вам не хєром по роялю, це ого-го
Крім того, вона намагається донести правду конгресменам, якою б несподіваною чи неприємною для них ця правда не була.