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Новини
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Посол США в Україні Брінк закликала Конгрес проголосувати за допомогу Україні

шмигаль,брінк

Бріджит Брінк заявила, що для інтересів США життєво важливо, щоб РФ не змогла захопити Україну,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис дипломатки в соцмережі Х.

"Щодня Україна втрачає своїх людей, свою територію, свою електроенергію. Я прошу Конгрес проголосувати за допомогу Україні. Для інтересів США життєво важливо, щоб Росія не змогла силою захопити країну з 40-мільйонним населенням. Ми вже переживали цю історію в Європі і знаємо ціну бездіяльності", - наголосила Брінк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер Джонсон веде переговори з Білим домом щодо допомоги України

Автор: 

Конгрес США (1222) фінансування (3082) Брінк (224)


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Топ коментарі
+3
Закликалка ще не зламалася?
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13.04.2024 17:43
+2
це тра' було зробити ще минулого року, а вже он і бузок розквітнув
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13.04.2024 16:57
+2
Это просто робот, можно не обращать внимания.
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13.04.2024 17:33
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це тра' було зробити ще минулого року, а вже он і бузок розквітнув
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13.04.2024 16:57 Відповісти
ага , у мене куст бiля хати
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13.04.2024 17:14 Відповісти
Посол в Ураїні-
Союзник...

Я бачу атол Бікіні-

Атол Підгузник-
Я теж бачу...
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13.04.2024 17:27 Відповісти
Это просто робот, можно не обращать внимания.
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13.04.2024 17:33 Відповісти
Я в моей жизни все проблемы разргребаю сама
Особенно те, которые сама и создала
Разве американцы виноваты в том,что с нами происходит?
Разве американцы заставили нас выбирать пророссийского Зеленского ?
Так почему сегодня мы прямо сильно обиделись на американцев?
Жопу для себя выбрали украинские 73%
Но эту жопу должны разгребать американцы?
Странная логика...
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13.04.2024 17:34 Відповісти
17:20

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/13/7451125/ Зеленский поговорил с Шольцом: Украина также получит ракеты к системам ПВО
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13.04.2024 17:37 Відповісти
Тобто кацапи не вунуватії шо на нас напали - бо як би ми готовилися то вони би не напали ? Вам навести класичний приклад жінки в короткій спідниці і гвалтівника ?
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13.04.2024 19:33 Відповісти
Приїхали - ви далі продовжуєте відбілювати насильника і навіть не помічаєте цього ( і при чому тутка порно - а хоча здогадуюся до чого ви в нас совкова жіночка для якої джинси і короткі спідниці то шось аморальне і люди які це носять якісь не такі, таких мож гнобити - совок він такий совок ).
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13.04.2024 22:04 Відповісти
Закликалка ще не зламалася?
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13.04.2024 17:43 Відповісти
Закликала 100500... чи 100501, підкажіть, а то вже замахався рахувати, постійно збиваюсь🤔
А уявіть як було б важко порахувати кількість висаджених дерев, це ж цілий мульярд, а рахувати дерева це вам не хєром по роялю, це ого-го
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13.04.2024 18:00 Відповісти
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13.04.2024 18:33 Відповісти
Как говорится в материале https://www.wsj.com/articles/trump-has-a-plan-for-ukraine-its-bidens-putin-nato-russia-war-1dafe8a7 The Wall Street Journal , Байден постоянно отказывает в поставках оружия, которое попросила Украина, опасаясь эскалации войны.
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13.04.2024 18:56 Відповісти
Україні повезло, що посол пані Брінк - чесна, розумна і відважна людина. Вона ризикує власним життям разом з киянами, під ударами рашистських БПЛА та ракет. Вона розуміє, що насправді зараз відбувається в Україні краще, ніж будь хто в Держдепі.
Крім того, вона намагається донести правду конгресменам, якою б несподіваною чи неприємною для них ця правда не була.
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13.04.2024 18:56 Відповісти
Слава Богу хоч тут вірно написали, а не посолка, синоптикиня чи ще якісь ідіотські викривлення мови.
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13.04.2024 19:18 Відповісти
 
 