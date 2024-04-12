Спікер Джонсон веде переговори з Білим домом щодо допомоги України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом, готуючись до голосування про військову допомогу для України та Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, про це заявив лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліз,

Зазначається, що Джонсон обговорював з посадовцями Білого дому пакет, який відрізнятиметься від запропонованого Сенатом пакета заходів з зовнішньої безпеки вартістю 95 мільярдів доларів і включатиме низку вимог республіканців.

Це сталося після того, як Джонсон місяцями зволікав з наданням допомоги, яка б забезпечила вкрай необхідні Києву боєприпаси та озброєння, намагаючись знайти правильний час для просування пакета.

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"Жодної угоди досягнуто не було. Очевидно, що угода має бути досягнута не тільки з Білим домом, а й з нашими власними членами", - заявив Скаліз.