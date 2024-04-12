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Спикер Джонсон ведет переговоры с Белым домом о помощи Украине

джонсон,майк

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом, готовясь к голосованию о военной помощи для Украины и Израиля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press, об этом заявил лидер республиканцев в Палате представителей США Стив Скализ.

Отмечается, что Джонсон обсуждал с чиновниками Белого дома пакет, который будет отличаться от предложенного Сенатом пакета мер по внешней безопасности стоимостью 95 миллиардов долларов и будет включать ряд требований республиканцев.

Это произошло после того, как Джонсон месяцами медлил с оказанием помощи, которая обеспечила бы крайне необходимые Киеву боеприпасы и вооружение, пытаясь найти правильное время для продвижения пакета.

Также читайте: Война в Украине приблизится к завершению, когда в Конгрессе вынесут на голосование помощь от США, - Байден

"Никакого соглашения достигнуто не было. Очевидно, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и с нашими собственными членами", - заявил Скализ.

Автор: 

Конгресс США (1231) помощь (7788) США (26528) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+5
Коли відбирали в України засоби захисту, то була гармонія та двопартійна згода, а зараз лише переводять стрілки одне на одного і як у кіно спостерігають за знищенням демократичної країни. Цинічні потвори, тьху..
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12.04.2024 12:19
+4
Цей пудель в окулярах вже все просрав, видно йому муйло добре заплатив за це.

Навіщо цей цирк обісраний.
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12.04.2024 12:20
+2
піндоси імітують активну діяльність. а по суті - відмежувалися від України
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12.04.2024 12:13
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піндоси імітують активну діяльність. а по суті - відмежувалися від України
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12.04.2024 12:13 Ответить
Мені здається, США треба виключати з НАТО, бо толку з них все одно не буде! 👿
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12.04.2024 12:25 Ответить
У США єсть план - отдать кієв путіну за два дня
пуця і його ********* уже не вірить в кієв за два дня...
... а єті секретуткі трампа - наівно вірять
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12.04.2024 12:25 Ответить
Сьомий місяць ліддор Джонсон переговори веде. Якщо в серпні Рижий випереджав діда на 5%, то в квітні Рижий відстає від Джо на 4%. Непогана динаміка для Джо. Паскудна для УКраїни ,що стікає кровью.
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12.04.2024 12:26 Ответить
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера китайские товарищи передали своё недовольство и возмущение российскому руководству. Причиной этого, как утверждают в китайском руководстве, стали данные разведки, о том, что представители российской власти провоцируют своих коллег в Иране нанести "удары возмездия" по "военным" объектам и инфраструктуре Израиля. При этом Ирану предоставляются координаты "объектов", спутниковые данные и рекомендации по возможностям преодолеть израильские системы ПВО. В российском руководстве считают, что вооруженный конфликт Ирана (или иранских прокси) и Израиля выгоден для России, так как отвлечет внимание и возможности Запада от войны в Украине. При этом возможность военного сотрудничества с Ираном для России не пострадает. Комплектующих для беспилотных летательных аппаратов, произведенных в Иране, уже поставленных в Россию, при нынешней загрузки производства, хватит на несколько месяцев вперёд. Баллистические ракеты иранского производства, хоть и находятся на территории России, но их немного и руководство Ирана пока категорически против их применения, так что этот фактор ни на что особо не влияет. По остальным категориям поставок из Ирана никаких кардинальных изменений не последует, так как эти категории товаров не будут востребованы во время возможного конфликта с Израилем. Представители Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ сейчас активно "работают" на местах с иранскими прокси, а в последнее время стали перебрасывать небольшими группами представителей российских ЧВК имеющих боевой опыт. Мы уже рассказывали об антисемитских настроениях у части российской верхушки- выходцев из КГБ СССР. Само существование государства Израиль, для них раздражающий фактор, а в распаде Советского Союза они обвиняют представителей еврейского народа. Возмущение китайских товарищей самоуправством российского руководства на геополитическом уровне понятно, и возможно будет воспринято российскими коллегами как сигнал "стоп
Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство рекомендует иранским коллегам нанести "удар возмездия" по Израилю в субботу 13 апреля. Рекомендуют настоятельно, при этом обещают актуальные данные со спутников и помощь в отстаивании "правоты" и позиций на международных площадках.оп", но пока подобной реакции нет.
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12.04.2024 12:27 Ответить
бачили ролик від того хенерала, де він показово "розоблачав" де справжнє ху йло, а де васіліч? ))
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12.04.2024 12:51 Ответить
бачив і що не так з роліком?
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12.04.2024 12:53 Ответить
не знаю. той ролик мене не те, що не переконав, а навіть навпаки, посіяв ще більші сумніви. особливо з голосом васіліча. таке враження, що в тому ролику наклали якусь какафонію і видали голос васіліча як слабший, ніж в оригінального ху йла. так от я знайшов на ютубі точно ту саму конференцію васіліча. і на інших каналах голос васіліча звучав не так, як він звучав в цьому ролику "разоблачєнія". на кількох ютуб каналах це ще раз перепровірив. і голос васіліча такий самий як і в оригінального ху йла. а голос васіліча у тому ролику від генерала подають якось інакше... тож той ролик насправді поставив питань більше, ніж дав відповідей.
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12.04.2024 13:01 Ответить
річ не у голосі а в інтонації та емоціях у оригінала слова йдуть від душі видно що він пережив та продумав ці моменти а у двійника слова йдуть "по писаному" повідомляє те що йому повідомили навіть дивиться у зошит який лежить на столі.
назвати Шухевича Шушкевичем міг лише плотник 4 розряду з Білорусі а не диктатор який 24 роки при владі і в темі про що він говорить.
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12.04.2024 13:38 Ответить
ні. в цьому ролику річ саме не в голосі, не в інтонації, а в штучній гучності того голосу. штучній, мається на увазі, що у тому ролику зробили якусь маніпуляцію з гучністю того голосу (таке враження, що десь з підвалу віщає васіліч). тобто такий ролик в такому його монтажі взагалі не повинен був виходити. бо той роклик не переконав, а поставив ще більше запитань. а голос, інтонація у однієї й тої ж самої людини кожного разу може відрізнятися між собою в залежності від того в якому настрої ця людина і що хоче подати у своїй заяві. якщо брати до уваги рєчь ху йла зранку 24.02.22 - то звісно він бадьорий, впевнений, дерзкий.. і голос через 2 роки на тій конференції - це просто виступ перед журналістами, коли настрій інший після того як не вдалося Київ за 3 дні і т.д і т.п... тобто голос та інтонація справжнього путєна зранку 24.02.22 і голос та інтонація справжнього путєна в грудні 23-го, чи коли він там давав ту конференцію, може бути різний з багатьох причин. не кажучи вже про голос васіліча.

тобто я не кажу, що у ху йла двійників немає, і той васіліч таки може і навіть є тим двійником.. тут питання в тому, що той ролік від гєнєрала з тим разоблачєнієм вийшов дуже не переконливим, особливо, коли подають голос васіліча, як ніби він десь в підвалі говорить. а коли послухати голос васіліча на інших ютубканалах з тої самої конференції, то там той голос зовсім не такий, як його подає у свому роліку гєнєрал... тобто питання до роліка. і якщо ролік той не щирий, а скльопаний (а так і є), то тоді яка суть роботи цього гєнєрала? пудрити мізки таким як ви, я і багатьом іншим. особливо місцевій русні, щоб вона надіялась на якийсь там можливий "пєрєхват власті" і сама для цього нікуя не робила.. може на це та діяльність того хєнєрала розрахована. і того поющєго професора соловья, який таку ***** несе і сидить в при цьому в мацкві без синяків і без новічка... нам то, українцям, абсолютно похєр - васіліч там чи справжнє ху йло - для нас всі вони вороги, шо те політбюро, що ті блохєри зетнуті, що ті орки, які прийшли сюди нас вбивати... пригадую як хєнєрал аж до хрипу собачився з Жирновим, коли Жирнов підтримав ту акцію "полдєнь". а хєнєрал чомусь не підтримав таких масовок. тож якщо він не підтримує навіть таких масових протестів і кормить той люмпен казками про "пєрєхват власті", який вони ось-ось зроблять своєю вліятєльною командою і ніяк не можуть його зробити уже 3 роки, як мінімум і переносять свєрженіє цього режиму політбюро уже навіть на 25-й рік, то тоді виникає логічне питання - а на кого працює той хєнєрал? може на це саме політбюро? не здивуюсь.
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12.04.2024 14:05 Ответить
особливо місцевій русні, щоб вона надіялась на якийсь там можливий "пєрєхват власті" і сама для цього нікуя не робила.. може на це та діяльність того хєнєрала розрахована. і того поющєго професора соловья....
не повторюйте побрехеньки доморощених ікспердів
максимум що вони можуть розслабити це свої булки на диванах перед форсуванням Тиси.
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12.04.2024 15:06 Ответить
нікого не повторюю. це абсолютно моя думка.
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12.04.2024 15:18 Ответить
добре кого ця інформація розслабила?
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12.04.2024 15:25 Ответить
ця інформація може розслабити тільки русню, яка буде і далі сидіти і надіятись на якийсь там "пєрєхват власті вліятєльной командой хєнєрала", яким та команда годує тих пацієнтів вже 3 роки і обіцяє годувати ще 2 роки.. а нам та інформація абсолютно покуй. нам що ху йло, що васіліч, що патрушев, що те політбюро - немає значення - це все вороги України, які мають бути знищені чи засуджені.
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12.04.2024 15:47 Ответить
яким чином? розслабляться і не підуть вбивати українців за гроші?
революції на сосії не буде.можливий лише переворот який може привести до війни.
а кого ця інформація напружила ви не замислювались?
піськова який дав кілька спростувань та фсбешників які видали недолугий ролік про двійника путєна перед останьою пресконференцією.
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12.04.2024 15:51 Ответить
яким чином? та важко сказати. мабуть ніяким. на тому лепрозорії дуже і дуже мало людей, здатних на революцію і зміщення режиму. і там набагато більше людей, які реально ненавидять українців і готові йти їх вбивати. було би навпаки, то там давно зробили вже революцію і вигнали тих дідів з кремля. і якби не було війни, то тоді так, ймовірність тих кремлівських бунтів значно зросла би. а зараз, коли війна, то вони до останнього будуть триматися купи і не наважаться на дворцовий заколот. а якщо там щось замутять, то дуже малоймовірно, що вони будуть готові припинити війну і вийти з захоплених земель на кордони 91-го року. люмпенізований народ цього не зрозуміє і їм не пробачить. люмпенізований народ там у своїй більшості, принаймні найбільш активна і упорота маса того народу, все таки більше підтримує війну. і здача захоплених земель буде для них виглядати ганьбою і тоді можуть початися бунти в стилі пригожина. але це нам мало що світить, бо вони знову сюди повернуться.
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12.04.2024 21:14 Ответить
Ви самі заперечили свої слова ніякого сенсу розповсюджувати чутки про смерть творця режиму у ФСБ немає.це те ж саме що рубати гілку на якій сидиш.
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12.04.2024 22:16 Ответить
що я заперечив? які саме свої слова я заперечив?
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12.04.2024 22:39 Ответить
не згодний що на виступі 24 лютого він бадьорий та резкій він втілення зла та сама загроза.а на пресконференції-це звичайна людина.ви неуважні тому не бачите таких тонкощів.
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12.04.2024 15:09 Ответить
я скажу так: і це дуже важливо для справді думаючої людини: голос, інтонація ху йла 24.02.22 відрізняється від голосу, інтонації ху йла (васіліча) на тій конференції менше, ніж голос ху йла (васіліча) на конференції відрізняється від голосу ху йла (васіліча) з тої самої конференції тільки вже поданий у тому роліку гєнєрала. (пошукайте на ютубі ту конференцію ху йла (васіліча) на інших каналах і порівняйте з тим роліком від того генерала - там буде більша різниця. тому я і кажу, що той ролик не додав, а навпаки посіяв ще більший сумнів.
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12.04.2024 15:41 Ответить
якщо ви не розумієте що таке темперамент та логіка мислення та поведінки людини коли вона дає відповідь на запитання тут ні про що розмовляти.раджу почитати вам книжки з психології.
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12.04.2024 15:55 Ответить
порівняйте ролік генерала з кількома іншими ютуб каналами з тої самої конференції ху йла (васіліча).
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12.04.2024 16:06 Ответить
слухав і саму конференцію на відміну від вас і ролік генерала живчик-оригінал цар і всрата занудна моль яка вибачається перед холопами і користується конспектом.
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12.04.2024 16:20 Ответить
конференція проходить багато годин. без шпаргалок ніхто не зможе стільки часу виступати без заминок. тим більше дід в 72 роки.. що, справді слухали цілу конференцію? ) і не стошнило? )
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12.04.2024 17:30 Ответить
Річ не у тому скільки він виступав а як він це робив що таке психотип знаєте? Так ось він не змінюється з роками.
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12.04.2024 20:23 Ответить
та ***** абсолютно хто там і як виступав. шо васіліч, шо ху йло, шо пердьожин - це закляті вороги України.
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12.04.2024 21:03 Ответить
особливо місцевій русні, щоб вона надіялась на якийсь там можливий "пєрєхват власті" і сама для цього нікуя не робила..
якщо ви слухаєте генерала місцева русня пише йому теж саме а він справедливо зауважує піднімайте булки і допомагайте або зробіть краще за мене.
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12.04.2024 15:13 Ответить
так, слухаю. і таке в нього запитують. і він на це якось так нервово реагує, типу від'їбіться від мене, самі виходьте... був би справжній опозиціонер, то сам закликав би масово виходити народ на вулиці, а не відмахуватись таким чином від цих питань..
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12.04.2024 15:53 Ответить
як би ви реагували якби ви щось готували а вам заважали дурними зауваженнями? ви мені нагадуєте зелоха який закликав людей у Херсоні виходити на демонстрації до яких жертв це призвело? або Мальцева який підвів людей та втік.проти таких ізувірських режимів потрібно діяти іхніми методами та ретельно готуватися.
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12.04.2024 16:12 Ответить
що значить якби ви щось готували? ви що, справді вірите у казку про "пєрєхват власті" влятєльной командой хєнєрала? я ту ху йню чую від нього уже 3 роки... все готує, готує і готує.... плани, плани, плани.. ну рік воно може проконати, ну два роки. ну гаразд, вже третій рік закінчується... і що ми зараз чуємо від нього? що всі ці свєрженія власті і падєнія режиму переносяться уже на 25-й рік.. хто далі з адекватних людей буде в таке вірити? ви? справді? ) то тоді мені вас шкода..
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12.04.2024 17:28 Ответить
Виступ пердьожина показав всю крихкість режиму.
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12.04.2024 20:06 Ответить
ну так цей пердьожин виступав навпаки за ужесточєніє цього режиму. після розбірок із Шойгу, Герасимовим, той пердьожин обіцяв повернутись на фронт... він аж ніяк не опозиція того режиму. він - його яструб. от якби хтось подібний до Нємцова влаштував щось подібне, то тоді так - можна було би повірити в крихкість режиму і в позитивні зрушення серед того люмпенізованого бидла...
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12.04.2024 21:02 Ответить
Тому пердьожин казав що війну розпочали олігархи і ніяких нацистів в Україні нема? І нікому ( в кацапів) не потрібна ця ************ війна.писав про геноцид російського народу у війні і обіцяв порвати жопу шойгу на британський прапор за те що євін розпочав війну?
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12.04.2024 22:09 Ответить
казав. так само як і казав, що коли розберуться із шойгу, то знову повернуться на фронт в Україну.
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12.04.2024 23:01 Ответить
жирнов такий же ідіот як і більшість наших ікспердів які не вірять у смерть путлєра.Генерал справедливо йому зауважив що всі ті хороводи кацапів за кордоном до сраки від чого жирнов сказився.
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12.04.2024 15:16 Ответить
а ви справді вірите в смерть путєна? ))) іксперди не вірять, бо не мають доказів, шо він здох. проте ви вірите, що він здох, хоча теж не маєте доказів, що він здох. особисто мені покуй здох він чи не здох, він там сидить чи васіліч. і з піною у рота не збираюсь нікому доказувати чи здох він чи не здох. покуй. українцям від цього не легше... тому тут називати Жирнова ідіотом - це ідіотизм. так само можна назвати ідіотом того генерала.. і головне. він сере ту опозицію, яка хороводи водить за кордоном... для чого? щоб вона повернулась на росію і здохла тут, як здох Навальний? я це принаймні можу так пояснити. соловьйов сидить собі спокійно в мацкві в квартирі без синяків і довзоляє собі гнати на ху йла таке, яке навіть стрєлков собі не дозволяв гнати. і що? де соловйов і де стрєлков? )
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12.04.2024 16:01 Ответить
ікпертів робить ікспертами не назва а мудрі поради та прогнози які збуваються.
прогноз генерала СВР який він надав ще у вересні 2022 року (про війну в Україні) збувся.де в цей час були наші іксперди? Генерал СВР-бреше тому що Соловей-живий? дивна логіка поясніть як вона працює?
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12.04.2024 16:17 Ответить
що буде війна прогноз Ілларіонова теж збувся. прогноз Арестовича ще від 2016 чи від 2018-го року теж збувся... я не знаю точно чи живе ху йло чи воно вже давно здохло. так само як і ви цього теж не знаєте точно. тільки зі слів соловя і генерала знаєте, що ху йло вже неживе.. тож ви не можете із піною в роті стверджувати здохло ху йло чи ні... і якщо воно здохло, то вам що, від цього стало легше? тому я й кажу - нам, українцям, взагалі має бути покуй живе те ху йло чи воно здохло. вони там практично всі такі в кремлі. ще тільки не вистачало тут, щоб українці між собою сралися через те, живе те ху йло чи вже не живе...
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12.04.2024 17:21 Ответить
Я не буду нічого стверджувати з піною у рота.з піною у рота стверджують ті що впевнені на 100 відсотків що путєн живий тому що його показують по тв і не допускають 1 процента того що він мертвий.
Генерал СВР систематично писав про підготовку сосії до війни починаючи з вересня 2021 року це можна перевірити в його телеграм каналі і порівнювати його з люською-шльондрою на зарплаті ермака просто смішно.тим більш з фсбешніком ларіоновим.
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12.04.2024 20:19 Ответить
я точно не впевнений на 100%, шо те справжнє ху йло живе. скоріше всього воно таки здохло вже. ми не можемо це стверджувати. я теж постійно того генерала слухаю. раніше слухав із захопленням. ) а зараз все більше вже із сумнівами, особливо після 26.10.23. коли та "вліятєльна команда" могла би дійсно "пєрєхватіть власть".. був самий найбільш підходящий момент. якщо ви деколи слухаєте і того соловя, то в одному із своїх ефірів він сказав, відповідаючи на питання дописувача про корупціонерів - що як тільки при зміні влади ці старі корумповані чиновники будуть намагатися втекти із рашки на своїх чартерних літаках, то їх будуть розвертати самим жостким способом, вплоть до того, що будуть ці літаки збивати при потребі... ***.. якщо він таке сказав, значить справді у них команда вліятєльна. ну логічно же. якщо є вплив віддати команду, щоб збили літаки.. і навіть без рефлексії. ладно там чиновники-корупціонери (по заслугам їм), но там же на борту будуть члени екіпажу, пілоти, діти, дружини, інші родичі тих чиновників - і якщо збити літак разом з ними і нема рефлексії, то так само не має у них бути рефлексії зараз ліквідувати тих дідуганів із того політбюро. постріляти нах за один вечір патрушева, бортнікова, тих ковальчуків, чемезових і все те політбюро так само як Нємцова..
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12.04.2024 21:28 Ответить
Я не проти щоб вони вбивали один одного ( вони це й так роблять).лише б відстали від нас.
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12.04.2024 22:05 Ответить
якщо соловей живий після таких його заяв, то що це значить на вашу думку? ) а соловей і генерал практично однодумці і представники чуть лі не однієї команди. а може і однієї команди, бо час від часу прихильно відзиваються один про одного.
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12.04.2024 17:39 Ответить
А ви пробували хоч раз у житті подумати перед тим як це написати?Арешт чи вбивство Солов'я це те саме що червоними літерами написати всьому світу "Він та генерал СВР сто відсоткової праві" це явка з повинною ФСБ.набагато вигідніше використовувати корисних ідіотів (типу роми цимбалюка) або своїх ботів для того щоб насміхатися над ними.
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12.04.2024 20:11 Ответить
та ні. взагалі не так. арешт - це вимога закону про дискредитацію армії і влади. от і все. гіркін тільки пару слів неласкавих сказав на ху йла і його тут же в кутузку... а соловей ******* собі і *******. і хоть би що... оце і є підтвердженням того, чи ********* на думку, що у того соловя покришка саме із фсб.
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12.04.2024 21:32 Ответить
Це мені нагадує приказку у попа була собака для чого ФСБ розповсюджувати чутки про смерть путєна щоб хтось 'розслабив свої булки?
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12.04.2024 22:03 Ответить
та хрін його знає для чого.. може для того, щоб справжнє ху йло з холодильника втекло собі на Кубу до Пригожина. )) а васіліча потім списати і відправити в Гагу, а владу передати сину Патрушева. хрін його знає. може ще якусь тонку гру затіяла та гебня... тому що справжні опозиціонери в москві або в тюрмі, або мертві... а професор сидить собі спокійно. навіть викормиш гебні гіркін сидить в тюрмі. а соловей на свободі. дуже підозріло.
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12.04.2024 22:56 Ответить
жирнов ідіот-тому що постійно у розмові з генералом СВР називає померлого путєна живим (хоче підловити і сказати ага.....)
якщо ти не виріш в те що говорить твій співрозмовник для чого ти з ним спілкуєшся? тоді все що скаже твій співрозмовник апріорі брехня,розумні люди себе так не ведуть лише ідіоти. до того ж жирнов (як уродженний кацап) абсолютно не розуміє значення слова свобода-це для нього беззаконня (була відповідна дискусія з генералом).тобто викривлена логіка простіше кажучи свиня своє болото знайде.
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12.04.2024 16:27 Ответить
ви хоч раз задавали питання генералу в його щотижневих випусках? )
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12.04.2024 17:23 Ответить
Питання стосовно чого?
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12.04.2024 20:12 Ответить
стосовно того, що вас цікавить. наприклад, як команда хенерала бачить закінчення війни (соловей ****** у себе про референдуми на нових територіях, а колись Гордону ******, щоб українці про Крим забули (ще перед великиим вторгненням він це говорив)...

я постійно чекаю, коли вийде його той випуск проміжний, де можна поставити питання: і вже було кілька разів, що я ставив питання відразу через кілька хвилин після виходу того випуску і те питання набирало всього лише кілька лайків - 10-40.. в той час коли інші питання, які були задані там пізніше через кілька годин якимось чином набирали там сотні лайків. і саме на такі найбільш рейтингові питання генерал і дає відповідь у свому наступному відео. ну не може бути така різниця в лайках, особливо коли набагато більше лайків набирає те питання, яке задавалось значно пізніше. тобто тут виникають вже підозри, що той генерал сам собі задає потрібні йому питання і накручує їх лайками, щоб вони піднялись у рейтингу і щоб потім він саме на них давав відповіді у наступній своїй передачі..
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12.04.2024 21:40 Ответить
По-перше Соловей не може казати що віддасть Крим тому що на сосії йому влетить строк за сепаратизм.По друге я не роблю ідолів з Солов'я та генерала СВР смерть путєна означає початок кінця фсбешного режиму і шанси для України виграти у війні.
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12.04.2024 22:13 Ответить
а казати шо путєн в холодильнику може? і шось йому нічого не влітає за діскрідєтацію власті. )
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12.04.2024 22:42 Ответить
бачили ще оце https://apostrophe.ua/news/society/2023-11-19/yaponskiy-ii-podtverdil-ispolzovanie-dvoynikov-putina-golos-maneryi-i-pohodki-raznyie-foto/308777 Японский ИИ подтвердил использование двойников Путина: голос, манеры и походки разные, фото
і у самого фуйло 24 роки перед очима такого опудала фсбешники ще не показували.
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12.04.2024 12:57 Ответить
та.. то таке. ) без експертизи ДНК тут не розібратись.
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12.04.2024 13:06 Ответить
Так у чому проблема? є дочки путєна хай візьмуть аналіз днк і скажуть ось він справжній.хуй там розводять лохів а роми цимбалюки аналізують "виступи" двійника-ідіота не розумію чому всі накинулися на генерала СВР? саме думка про те що фуйло здохло шатає режим.
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12.04.2024 13:29 Ответить
ага. подзвоніть тим дочкам путєна і так і скажіть - докажіть, що путєн живий, а не в холодильнику. дайте публіці тест днк. ))) питання не в тому. питання в тому, що тим роліком разоблачєнія генерал себе більше поставив під сумнів, ніж когось окончатєльно переконав, що ху йло в морозилці... я теж постійно його слухаю того генерала, проте не фанатично вірю в те, що він говорить. на відміну від вас. і той ролик додав ще більше скепсису. як на мене.

Ви хоч раз під його щотижневим роликом задавали питання генералу? )
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12.04.2024 13:39 Ответить
1.звичайно у "царя" ніхто не буде брати днк але якщо путєн був би справжній при його бажанні можна було б організувати днк-тест з залученням міжнародної незалежної організації.
2.Не знаю з чого ви взяли що я довіряю фанатично.я довіряю власним очам.людина дійсно схожа на покійника але крім голосу і обличчя є ще темперамент,характер та енергетика.можна зробити прості експерименти самому порівняти його виступи 24 лютого 2022 року та його останню пресконференцію.фанатиками є ті особи які з піною у рота доводять що він живий і те що навіть якщо у нього є двійники це не означає того що він помер.
з землі у землю пішов і навіть якщо весь світ забрав залишиться в гробу наодинці.людина смертна більше того вона раптово смертна.тому фсбешне опудало мене не переконує.
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12.04.2024 15:04 Ответить
в тому то і справа, що немає сенсу порівнювати виступи ху йла 24.02.22 з виступом ху йла (чи навіть васіліча) на тій конференції через 2 роки. тут навіть справжнє ху йло буде відрізнятися від справжнього ху йла (бо вже на 2 роки постаріло, настрій і душевний стан зовсім не такий уже бадьорий, який був 24.02.22) не кажучи вже про порівняння з васілічем.. це те саме, що порівнювати ху йло 24.02.22 з ху йлом 20-річної давності. тобто такі порівняння безглузді, бо то є різні люди. навіть через 2 роки одна і та сама людина трішки вже відрізняється.
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12.04.2024 15:17 Ответить
в тому то й справа що через 24 роки при владі справжній диктатор не буде читати з зошита власну,написану ним методичку або плутати Шухевича з Шушкевичем на пресконференції він вибачається декілька раз,справжній путєн ніколи не вибачався бо він цар і може тільки цинічно погрожувати напр на пресконференції 2016 року https://www.youtube.com/watch?v=mJgnqY-kI1U&ab_channel=IdityNahren "Зачем вам машина , если нет дороги" ( полный ответ Путина на вопрос жителя села Бельго
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12.04.2024 15:23 Ответить
нам то все до сраки.. шушкевичом він його назвав чи шухевичом.. що нам від цього? )
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12.04.2024 17:13 Ответить
Ну а нам не до сраки,кожного дня гинуть люди а ФСБ всіх дурить-цар несправжній.
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12.04.2024 20:13 Ответить
є там цар, нема царя, справжній там цар чи несправжній.. що для нас змінилось? перестали люди гинути? ні. то ж я стверджую, нам до сраки хто там зараз сидить на троні. вони всі одинакові. і вони всі бажають нам смерті. а ви і далі вірте в казки про пєрєхват власті через 5 років...
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12.04.2024 22:47 Ответить
Не смешите ,это уже не ШАПИТО от Америки ,а цирк из хремля.
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12.04.2024 12:16 Ответить
дякуємо, дуже дякуємо !
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12.04.2024 12:17 Ответить
Дурня валяють
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12.04.2024 12:17 Ответить
Не дурня, а Шольца.
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12.04.2024 12:22 Ответить
Кремлівського прутня ганяють... 👿
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12.04.2024 12:26 Ответить
Саме "дурня" Шольц свого "таурурусячіго", американці свого "передвиборного" , як ще це ім не набридло, потім зрозуміють, та вже (не дай Бог) може бути пізно
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12.04.2024 12:45 Ответить
Коли відбирали в України засоби захисту, то була гармонія та двопартійна згода, а зараз лише переводять стрілки одне на одного і як у кіно спостерігають за знищенням демократичної країни. Цинічні потвори, тьху..
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12.04.2024 12:19 Ответить
І щоб нам ті 1080 боєголовок на ракетах Сатана допомогли б, які неможливо знищити. І що б нам ті ТУ 160 з 960 крилатими термоядерними ракетами допомогли б, якщов амерів був план. А віддали,значіть ЛОХИ,
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12.04.2024 12:32 Ответить
Чого ви чекаєте від людей, які здали Афган за кілька днів і залишили на розправу тисячі місцевих жителів які повірили в демократію і співпрацювали з ними?
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12.04.2024 12:40 Ответить
Цей пудель в окулярах вже все просрав, видно йому муйло добре заплатив за це.

Навіщо цей цирк обісраний.
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12.04.2024 12:20 Ответить
Усе одно -- здохни, гнидо! от тоді і поговориш, курво!
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12.04.2024 12:22 Ответить
а що ви хотіли а наші зелені мерзотники так само все імітують і крадуть крадуть
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12.04.2024 12:32 Ответить
Пошел бы уже от*о*ал в русском посольстве в Вашингтоне. Вышел бы довольный с чувством выполненного долга и пошел бы к Трампу в зад дал. Дибил блин
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12.04.2024 12:41 Ответить
Им бы только ночь простоять да день продержаться, а там уже Трамп...
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12.04.2024 13:33 Ответить
шулер джонсон веде перемовини як в черговий раз затримати обіцяне , і по всьому видно що саливанов (саливан) бернс і Ко не проти гроші транснефті (через лобістів) не пахнуть.
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12.04.2024 13:36 Ответить
Наскільки я розумію ситуацію з інших інф - нема ще ніякого пакету (законопроекту) від Джонсона та магашистів. А обговорює Джонсон в Білому Домі можливість подання від Байдена нового пакету з їх вимогами щодо кордону - але не конструктивно.
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12.04.2024 13:57 Ответить
І буде він ці переговори тягнути аж до листопада, гандон штопаний
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12.04.2024 14:19 Ответить
Не уявляю як в ньому можуть співіснувати віра в Бога і путіна. Це ад духовний, внутришній.
Моя порада, нехай миє руки частіше, вони в крові українців вже по плечі.
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12.04.2024 14:22 Ответить
курва та кончена той джонсон йому цікава перемога трампа і купа грошей з тего
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12.04.2024 18:07 Ответить
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-04-12/even-republicans-are-now-calling-out-putin-s-lies?srnd=opinion-politics-and-policy Жовтувате видання Bloomberg повідомляє , що армії тролів і ботів під командуванням російського диктатора Володимира Путіна вже багато років ведуть активну інформаційну війну проти США та інших західних демократій. І тактика Путіна, схоже, працює. Свідчення тому - пакет допомоги Києву, який застряг у Конгресі на півроку. Одна з причин затримки, яка щодня коштує українцям життя, полягає в тому, що брехня Путіна вплинула на погляди деяких республіканців у Конгресі - їх небагато, але достатньо, щоб спричинити проблеми. Найвпливовішим «корисним ідіотом», який висловлює путінські наративи, є, звісно ж, колишній президент Дональд Трамп, який дедалі частіше телефонує і дає прямі вказівки своїм наближеним республіканцям у Конгресі; зокрема, і Майку Джонсону.
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12.04.2024 20:38 Ответить
 
 