Спикер Джонсон ведет переговоры с Белым домом о помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом, готовясь к голосованию о военной помощи для Украины и Израиля.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press, об этом заявил лидер республиканцев в Палате представителей США Стив Скализ.
Отмечается, что Джонсон обсуждал с чиновниками Белого дома пакет, который будет отличаться от предложенного Сенатом пакета мер по внешней безопасности стоимостью 95 миллиардов долларов и будет включать ряд требований республиканцев.
Это произошло после того, как Джонсон месяцами медлил с оказанием помощи, которая обеспечила бы крайне необходимые Киеву боеприпасы и вооружение, пытаясь найти правильное время для продвижения пакета.
"Никакого соглашения достигнуто не было. Очевидно, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и с нашими собственными членами", - заявил Скализ.
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пуця і його ********* уже не вірить в кієв за два дня...
... а єті секретуткі трампа - наівно вірять
Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство рекомендует иранским коллегам нанести "удар возмездия" по Израилю в субботу 13 апреля. Рекомендуют настоятельно, при этом обещают актуальные данные со спутников и помощь в отстаивании "правоты" и позиций на международных площадках.оп", но пока подобной реакции нет.
назвати Шухевича Шушкевичем міг лише плотник 4 розряду з Білорусі а не диктатор який 24 роки при владі і в темі про що він говорить.
тобто я не кажу, що у ху йла двійників немає, і той васіліч таки може і навіть є тим двійником.. тут питання в тому, що той ролік від гєнєрала з тим разоблачєнієм вийшов дуже не переконливим, особливо, коли подають голос васіліча, як ніби він десь в підвалі говорить. а коли послухати голос васіліча на інших ютубканалах з тої самої конференції, то там той голос зовсім не такий, як його подає у свому роліку гєнєрал... тобто питання до роліка. і якщо ролік той не щирий, а скльопаний (а так і є), то тоді яка суть роботи цього гєнєрала? пудрити мізки таким як ви, я і багатьом іншим. особливо місцевій русні, щоб вона надіялась на якийсь там можливий "пєрєхват власті" і сама для цього нікуя не робила.. може на це та діяльність того хєнєрала розрахована. і того поющєго професора соловья, який таку ***** несе і сидить в при цьому в мацкві без синяків і без новічка... нам то, українцям, абсолютно похєр - васіліч там чи справжнє ху йло - для нас всі вони вороги, шо те політбюро, що ті блохєри зетнуті, що ті орки, які прийшли сюди нас вбивати... пригадую як хєнєрал аж до хрипу собачився з Жирновим, коли Жирнов підтримав ту акцію "полдєнь". а хєнєрал чомусь не підтримав таких масовок. тож якщо він не підтримує навіть таких масових протестів і кормить той люмпен казками про "пєрєхват власті", який вони ось-ось зроблять своєю вліятєльною командою і ніяк не можуть його зробити уже 3 роки, як мінімум і переносять свєрженіє цього режиму політбюро уже навіть на 25-й рік, то тоді виникає логічне питання - а на кого працює той хєнєрал? може на це саме політбюро? не здивуюсь.
не повторюйте побрехеньки доморощених ікспердів
максимум що вони можуть розслабити це свої булки на диванах перед форсуванням Тиси.
революції на сосії не буде.можливий лише переворот який може привести до війни.
а кого ця інформація напружила ви не замислювались?
піськова який дав кілька спростувань та фсбешників які видали недолугий ролік про двійника путєна перед останьою пресконференцією.
якщо ви слухаєте генерала місцева русня пише йому теж саме а він справедливо зауважує піднімайте булки і допомагайте або зробіть краще за мене.
прогноз генерала СВР який він надав ще у вересні 2022 року (про війну в Україні) збувся.де в цей час були наші іксперди? Генерал СВР-бреше тому що Соловей-живий? дивна логіка поясніть як вона працює?
Генерал СВР систематично писав про підготовку сосії до війни починаючи з вересня 2021 року це можна перевірити в його телеграм каналі і порівнювати його з люською-шльондрою на зарплаті ермака просто смішно.тим більш з фсбешніком ларіоновим.
якщо ти не виріш в те що говорить твій співрозмовник для чого ти з ним спілкуєшся? тоді все що скаже твій співрозмовник апріорі брехня,розумні люди себе так не ведуть лише ідіоти. до того ж жирнов (як уродженний кацап) абсолютно не розуміє значення слова свобода-це для нього беззаконня (була відповідна дискусія з генералом).тобто викривлена логіка простіше кажучи свиня своє болото знайде.
я постійно чекаю, коли вийде його той випуск проміжний, де можна поставити питання: і вже було кілька разів, що я ставив питання відразу через кілька хвилин після виходу того випуску і те питання набирало всього лише кілька лайків - 10-40.. в той час коли інші питання, які були задані там пізніше через кілька годин якимось чином набирали там сотні лайків. і саме на такі найбільш рейтингові питання генерал і дає відповідь у свому наступному відео. ну не може бути така різниця в лайках, особливо коли набагато більше лайків набирає те питання, яке задавалось значно пізніше. тобто тут виникають вже підозри, що той генерал сам собі задає потрібні йому питання і накручує їх лайками, щоб вони піднялись у рейтингу і щоб потім він саме на них давав відповіді у наступній своїй передачі..
і у самого фуйло 24 роки перед очима такого опудала фсбешники ще не показували.
Ви хоч раз під його щотижневим роликом задавали питання генералу? )
2.Не знаю з чого ви взяли що я довіряю фанатично.я довіряю власним очам.людина дійсно схожа на покійника але крім голосу і обличчя є ще темперамент,характер та енергетика.можна зробити прості експерименти самому порівняти його виступи 24 лютого 2022 року та його останню пресконференцію.фанатиками є ті особи які з піною у рота доводять що він живий і те що навіть якщо у нього є двійники це не означає того що він помер.
з землі у землю пішов і навіть якщо весь світ забрав залишиться в гробу наодинці.людина смертна більше того вона раптово смертна.тому фсбешне опудало мене не переконує.
Навіщо цей цирк обісраний.
Моя порада, нехай миє руки частіше, вони в крові українців вже по плечі.