Росія запустили безпілотники з північного сходу, - Повітряні сили

Війська РФ запустили ударні безпілотники по Україні з північного сходу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

О 23:08 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Сумській та Харківській областях.

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О 23:11 Повітряні сили повідомили про ворожі безпілотники на межі Харківської та Сумської областей, курс південний.

О 23:37 стало відомо, що декілька БпЛА наразі в північній частині Харківської області, курс східний. Також БпЛА в західній частині Харківської області, курс південно-східний.