УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10777 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 098 2

Росія запустили безпілотники з північного сходу, - Повітряні сили

Шахед

Війська РФ запустили ударні безпілотники по Україні з північного сходу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

О 23:08 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Сумській та Харківській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські ракети долітають до Запоріжжя за 30-40 секунд, обстрілюють з 60 км. РФ просто випалює наші міста і села, - голова ОВА Федоров

О 23:11 Повітряні сили повідомили про ворожі безпілотники на межі Харківської та Сумської областей, курс південний.

О 23:37 стало відомо, що декілька БпЛА наразі в північній частині Харківської області, курс східний. Також БпЛА в західній частині Харківської області, курс південно-східний.

Повітряні сили про чергову атаку РФ Шахедами

Автор: 

атака (336) дрони (4612) Повітряні сили (2581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не інформуйте - а збивайте!
показати весь коментар
13.04.2024 23:47 Відповісти
Було б чим, то збивали б. Асфальт не долітає.
показати весь коментар
14.04.2024 00:03 Відповісти
 
 