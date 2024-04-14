Терехов: Харків - під ударом "Шахедів"
Харків перебуває під черговим ударом "Шахедів".
Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом "шахедів", - повідомив мер.
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От до чого доводить, толерація авторитарних режимів як у рашці та Ірані.
Вашингтон завжди просить не ескалувати.
Допомогли ці уступки диктаторам?
Скоро дообережніються до того, що шахеди і ракети полетять на США.
Смерті прутіну та сруськаму міфу!