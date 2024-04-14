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Терехов: Харків - під ударом "Шахедів"

Шахед

Харків перебуває під черговим ударом "Шахедів".

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом "шахедів", - повідомив мер.

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Мер Харкова Ігор Терехов про чергову атаку РФ на місто

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обстріл (28171) Харків (5549) Терехов Ігор (311)


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А тепер вже і Ізраїль під ударами Шахедів.
От до чого доводить, толерація авторитарних режимів як у рашці та Ірані.
Вашингтон завжди просить не ескалувати.
Допомогли ці уступки диктаторам?
Скоро дообережніються до того, що шахеди і ракети полетять на США.
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14.04.2024 00:52 Відповісти
На США навряд чи скоро (хіба що з Мексики), а от на колишні "сосіскі срани" дуже моґє бичь...
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14.04.2024 00:58 Відповісти
Дякуем нашому президенту за закриття ракетних программ!..Харків зара дякуе кожний день!..
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14.04.2024 01:00 Відповісти
Є ракетна програма «асфальт», модна нею аж до Москви дістати.
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14.04.2024 08:34 Відповісти
Воєнний злочинець прутін, сатані від свого безсилля, перед Мирною Україною !!!
Смерті прутіну та сруськаму міфу!
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14.04.2024 01:12 Відповісти
В области ещё хуже. Особенно на северо- востоке. Там РСЗО достают. Исключительно по домам, школам, коммуникациям. В свете того что происходит в Израиле, нам пора или рисковать срочно статус страны с ЯО восстановить, или на очень сильные уступки пойти. Третьего пути просто нет. Вслух по вступлению в НАТО что то говорить, а в реале забыть. Все сроки вышли и конфигурация в мире просто скоро сменился на иные совсем векторы. НАТО --- это уже вчера.
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14.04.2024 01:37 Відповісти
 
 