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Байден: Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною

Джо Байден

Сполучені Штати відстежують ситуацію щодо повітряного удару Ірану по території Ізраїлю та підтверджують "залізну" підтримку ізраїльським союзникам.

Про це йдеться в офіційному повідомленні речниці Ради нацбезпеки США Едрієн Ватсон, поширеному в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Іран почав повітряний удар по Ізраїлю. Команда національної безпеки регулярно повідомляє президента Байдена про ситуацію",- зазначається в повідомленні.

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При цьому зауважується, що американська сторона перебуває в постійному контакті з ізраїльськими офіційними особами, а також з іншими партнерами та союзниками.

"Президент Байден чітко заявив: наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною. Сполучені Штати стоятимуть разом з народом Ізраїлю та підтримуватимуть його захист від цих загроз з боку Ірану",- наголошується в заяві.

Автор: 

Байден (2883) Ізраїль (1635) США (22417)


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Топ коментарі
+26
❗️США та Британія збили понад 100 іранських безпілотників за межами Ізраїлю

США збиває дрони над повітряним простором третіх країн, щоб вони не прилетіли до Ізраїлю в той час, як країни НАТО навіть над своєю територією не намагаються збити російські ракети і чекають, щоб ті розвернулися назад в Україну…
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14.04.2024 01:56
+17
Не смішіть
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14.04.2024 01:49
+12
Зебіли, зокрема маркарова, шабунін і Ко все зробили для того, щоби завалити голосування у ВРУ щодо Звернення до Конгресу США з проханням надати Україні статус Союзника США поза НАТО.
Якби не цей катастрофічний крок, то і теперішньої війни з пітьмою не було би.

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14.04.2024 02:51
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Байден - железный старик!
У него из задницы не песок, а металическая стружка сыплется.
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14.04.2024 12:17 Відповісти
Что он может сказать,если в пространстве не ориентируется , идет то проём дверей ударится ,то ненаходит дверей в Белом Доме где проработал 42 года. За него говорят,якобы он "сказал"
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14.04.2024 20:56 Відповісти
а коли на нас росія скеровувала понад 100 ракет і дронів, байден також переривав свій відпочинок чи може збивав їх хоча б на території нато? чи всі тварини рівні, але деякі - рівніші?
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14.04.2024 21:55 Відповісти
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