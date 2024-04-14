Байден: Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною

Сполучені Штати відстежують ситуацію щодо повітряного удару Ірану по території Ізраїлю та підтверджують "залізну" підтримку ізраїльським союзникам.

Про це йдеться в офіційному повідомленні речниці Ради нацбезпеки США Едрієн Ватсон, поширеному в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Іран почав повітряний удар по Ізраїлю. Команда національної безпеки регулярно повідомляє президента Байдена про ситуацію",- зазначається в повідомленні.

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При цьому зауважується, що американська сторона перебуває в постійному контакті з ізраїльськими офіційними особами, а також з іншими партнерами та союзниками.

"Президент Байден чітко заявив: наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною. Сполучені Штати стоятимуть разом з народом Ізраїлю та підтримуватимуть його захист від цих загроз з боку Ірану",- наголошується в заяві.