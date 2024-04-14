Сили ППО вночі знищили 10 "шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 14 квітня російські окупанти атакували 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області – РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Усі "шахеди" збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог намагався атакувати об'єкти критичної інфраструктури.
"Окремо дякуємо силам ППО. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.
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