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Сили ППО вночі знищили 10 "шахедів", - Повітряні сили

ппо

У ніч на 14 квітня російські окупанти атакували 10  ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області – РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Усі "шахеди" збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Нічна робота ППО

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог намагався атакувати об'єкти критичної інфраструктури.

"Окремо дякуємо силам ППО. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

ППО (3138) Повітряні сили (2581)


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Коли нарешті з'являться повіломлення: "Знищено всі пускові устаноки С-300/С-400 ?!
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14.04.2024 07:19 Відповісти
При цьому режимі - ніколи!
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14.04.2024 07:42 Відповісти
Після 20 травня
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14.04.2024 08:21 Відповісти
Є ідея ,що не потребує сотень тисяч піхоти ,тобто повальної мобілізації . Один мавік з гранатою коштує приблизно 600$. Фактично це ціна одного орка ,а буває що й двох-трьох. Тобто потрібні оператори дронів ,замість піхоти ,кілька тисяч замість сотень тисяч. В кінцевому рахунку за якихось пів-мільярда вічно зелених американських президентів можна знищити мільйонну армію пуйла. А він таку навіть не збере.
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14.04.2024 13:18 Відповісти
 
 