Повідомлено про підозру бойовику РФ, який воював проти Сил оборони під Соледаром, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти Сил оборони на сході України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що наприкінці лютого цього року українські захисники повністю знищили підрозділ фігуранта та відбили ще 6 атак противника в районі Соледара на Донеччині. Тоді ворожий поплічник був єдиним, хто вцілів серед рашистів, а потім дві доби переховувався у водостічній трубі "в компанії" знищених окупантів. Утім, воїни Сил оборони все одно виявили бойовика та взяли його в полон.

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За даними слідства, ним виявився мешканець тимчасово окупованого Біловодська на Луганщині. У вересні 2023 року він добровільно "мобілізувався" до лав Південного військового округу країни-агресора. Там зрадника призначили старшим навідником мінометного взводу у складі 123-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії. Перебуваючи на цій посаді, фігурант виконував завдання російського командування щодо обстрілів позицій ЗСУ в районі Білогорівки у Луганській області. Потім його "перекинули" на Краматорський напрямок, де він штурмував українські укріпрайони поблизу Соледара.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ). Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.



Як зазначається, триває розслідування для встановлення осіб командирів окупаційного угруповання РФ, до якого входив підозрюваний, та їхньої причетності до вчинення воєнних злочинів.

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