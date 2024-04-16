РФ повністю компенсує санкційні обмеження завдяки 8 країнам-посередникам, - Süddeutsche Zeitung
Через санкції німецькі компанії більше не експортують низку товарів до Росії. Але нові дані показують, що вони все одно потрапляють туди обхідними шляхами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Süddeutsche Zeitung.
За даними видання, у 2023 році скорочення постачання німецьких товарів до РФ склало 38,8% до 8,9 млрд євро. Водночас такий обсяг компенсує постачання в Індію, Азербайджан, Вірменію, ОАЕ, Киргизстан, Казахстан, Грузію та Туреччину.
"Німецькі компанії експортували у ці вісім країн саме той обсяг товарів у євро, який втратили внаслідок санкцій проти Росії, підрахували у консалтинговій компанії Barkow Consulting", - пише видання.
"Це не можна довести, але є підозра, що мова йде про шахрайство, оскільки цифри експорту відповідають один одному" - зазначив керівник компанії, що проводила дослідження.
Зазначається, що в цілому для німецьких виробників нічого не змінилось з введенням санкційного режиму, принаймні для експортної частини німецької економіки.
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аби товари подешевшали
Причому Туреччина -- член NATO. Всім пох.
Стаття гарно пише про посередництво от тільки не згадує що санкції для проформи , ти ,баране імпортний, дійсно не розумієш що якби хотіли виконання санкцій , то легко б контролювали шляхом відмови у збільшенні необгрунтованих поставок .
Тепер повернемося до фрази : "Причому Туреччина -- член NATO. Всім пох."..... людина так НАТО згадала як панацею , а що самий головний ідеолог НАТО США на всю цю херню із санкціями поклав , чомусь не згадала .
То що ти з цього приводу про бізнес мені розкажеш ?
Український пакет допомоги, за який проголосує Конгрес США, українську допомогу зменшили на 12 мільярдів (з 61 до 48,43), але військовий пакет збільшили на 5 мільярдів (з 28 до 33).
На государственном уровне, давлением на страну, где эти предприятия находятся. Правительство очень легко может это контролировать, хотя бы на границе.
Тобто вони почнуть працювати тільки тоді , коли буде дешевше не продавати в туж Індію свою продукцію , якщо Індія цю продукцію перепродає йще комусь . Це називається санкції проти "третьої сторони" . Навіть комуняцький Китай бздить таких санкцій . Просто требо не буди бздливою істотою й якщо ти влаштовуєшь санкці , то не "на пів-шишечки" . Або чесно відмовляйся від санції , які не працюють .
Не бреши й не малюй себе гуманістом , чи прихильником свободи й демократії . Визнай себе чесно продажною мерзотою , яка за додаткові 200% прибутку рідну маму продасть . До речі свого часу в США в Конгессі так й зробили -- легалізували лобізм за гроші . Й тому усякі попередження Остіна й інших на рахунок НПЗ ********** -- це 100% лобізм штатівских івесторів цих московитьських НПЗ . Й так це требо й спиймати . Так к цьому відноситися . Тому Байден ніколи це в голос не скаже нікому , бо президент не може лобіювати приватні компанії . Бо він абсолютно на державному утриманій й живе в Білому Домі . А Остін може давати інтервью як приватна особа у вільний від роботи час.