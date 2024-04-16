УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5114 відвідувачів онлайн
Новини
11 237 62

РФ повністю компенсує санкційні обмеження завдяки 8 країнам-посередникам, - Süddeutsche Zeitung

росія

Через санкції німецькі компанії більше не експортують низку товарів до Росії. Але нові дані показують, що вони все одно потрапляють туди обхідними шляхами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Süddeutsche Zeitung.

За даними видання, у 2023 році скорочення постачання німецьких товарів до РФ склало 38,8% до 8,9 млрд євро. Водночас такий обсяг компенсує постачання в Індію, Азербайджан, Вірменію, ОАЕ, Киргизстан, Казахстан, Грузію та Туреччину.

"Німецькі компанії експортували у ці вісім країн саме той обсяг товарів у євро, який втратили внаслідок санкцій проти Росії, підрахували у консалтинговій компанії Barkow Consulting", - пише видання.

"Це не можна довести, але є підозра, що мова йде про шахрайство, оскільки цифри експорту відповідають один одному" - зазначив керівник компанії, що проводила дослідження.

Зазначається, що в цілому для німецьких виробників нічого не змінилось з введенням санкційного режиму, принаймні для експортної частини німецької економіки.

Читайте: Мільярди доларів "зависли" за кордоном: Росія не може повернути доходи від експорту через санкції

Автор: 

Німеччина (7344) росія (65052) експорт (4471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Так і є.

Причому Туреччина -- член NATO. Всім пох.
показати весь коментар
16.04.2024 16:39
+13
Санкції для відмазки, просто бізнес … як виявилося західні цінності теж продаються ще й не аби як….
показати весь коментар
16.04.2024 16:39
+12
Німецький бізнес чекає коли вже росіяни захоплять українців і знову буде дешевий газ і величезний ринок збуту без посередників вірмен.
показати весь коментар
16.04.2024 16:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Через санкції німецькі компанії більше не експортують низку товарів до Росії. Але нові дані показують, що німецькі компанії все одно експортують низку товарів в 3,14дерацію - обхідними шляхами.
показати весь коментар
16.04.2024 16:34 Відповісти
Потрапляють - через краіни - прокладки
показати весь коментар
16.04.2024 16:36 Відповісти
Німецький бізнес чекає коли вже росіяни захоплять українців і знову буде дешевий газ і величезний ринок збуту без посередників вірмен.
показати весь коментар
16.04.2024 16:38 Відповісти
їм без різниці хто кого.
аби товари подешевшали
показати весь коментар
16.04.2024 16:41 Відповісти
Багато хто вважає, що після захоплення України орки кинуться штурмувати Ригу і Берлін. Мені це завжди було смішно. Будуть торгувати як і раніше.
показати весь коментар
16.04.2024 16:45 Відповісти
" Мені це завжди було смішно." Так регочися , хто забороняє , головне щоб не на кутні (( Особливо весело стане коли кацапи ради сміху влуплять як обіцяли туди звідки ти сьогодні свій комент пишеш , у сподіванні що кацапи не дійдуть ((
показати весь коментар
16.04.2024 17:12 Відповісти
P.S. Дехто помилково вважає , що предки кацапської орди чингизіди , не всю Європу захопили щоб торгувати було з ким , ти теж до таких належиш ? ((
показати весь коментар
16.04.2024 17:16 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2024 17:36 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2024 17:39 Відповісти
Тепер я бачу для яких персонажів пишуть пургу про війну з Європою)))).... Ну нічого, але дурдом за вами ридає
показати весь коментар
17.04.2024 14:18 Відповісти
У тебе проблеми із зором , косоокий шарлі , з цим навіть до дурдому не візьмуть , спочатку полікуйся ))
показати весь коментар
17.04.2024 15:22 Відповісти
сердюк такий сердюк, ти повністю відповідаєш походженню прізвища немите і дикарське створіння)
показати весь коментар
17.04.2024 15:58 Відповісти
Косоокий шарлі з комплексом неповноцінності і відсутністю елементарної грамотності ..... поцику , не "дикарське" а "дикунське " , але ж звідки тобі , дикуну , це знати , троль кацапособачий ((
показати весь коментар
17.04.2024 16:01 Відповісти
ОО пішла моча по поЦреотських друбах, кацапосоьачий це як?).... Ти іменно що ДИКАРЬ і не вимахуйся владик.... Піди помийся чубатий, ато на свого предка схожий
показати весь коментар
17.04.2024 16:10 Відповісти
кацапсина , засохни , бо дуже смердиш ))
показати весь коментар
17.04.2024 16:35 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2024 16:39 Відповісти
Так і є.

Причому Туреччина -- член NATO. Всім пох.
показати весь коментар
16.04.2024 16:39 Відповісти
У кацапських ракетах більшість компонентів американські ..... США не в НАТО ? ((
показати весь коментар
16.04.2024 17:17 Відповісти
Ідіоте , мова про членство в НАТО , оббери бруньки на очах бо за ними не бачиш у кого я запитую.
Стаття гарно пише про посередництво от тільки не згадує що санкції для проформи , ти ,баране імпортний, дійсно не розумієш що якби хотіли виконання санкцій , то легко б контролювали шляхом відмови у збільшенні необгрунтованих поставок .
показати весь коментар
16.04.2024 20:17 Відповісти
Я і не знав що ти у нас політик(( Прямо як ота дурепа з пентагону що ляпала про недопустимість ударів по нпз кацапії .
Тепер повернемося до фрази : "Причому Туреччина -- член NATO. Всім пох."..... людина так НАТО згадала як панацею , а що самий головний ідеолог НАТО США на всю цю херню із санкціями поклав , чомусь не згадала .
То що ти з цього приводу про бізнес мені розкажеш ?
показати весь коментар
16.04.2024 20:38 Відповісти
З тобою нудно , ти вже забувся з чого почав, а на моє питання не відповів .
показати весь коментар
16.04.2024 21:02 Відповісти
Санкції для відмазки, просто бізнес … як виявилося західні цінності теж продаються ще й не аби як….
показати весь коментар
16.04.2024 16:39 Відповісти
Ви там також можете до боНевтіка сходити і спитати за скільки Україна продається
показати весь коментар
17.04.2024 14:19 Відповісти
Не по темі, але.
Український пакет допомоги, за який проголосує Конгрес США, українську допомогу зменшили на 12 мільярдів (з 61 до 48,43), але військовий пакет збільшили на 5 мільярдів (з 28 до 33).
показати весь коментар
16.04.2024 16:50 Відповісти
Поки вони там проголосують свої пакети, тут країну в 2 століття нашої ери скинуть.
показати весь коментар
16.04.2024 16:59 Відповісти
уяви що на фоні тринадцятого друге для наших країв було цілком комфортним періодом
показати весь коментар
16.04.2024 17:22 Відповісти
Аксіома ескобара по обом, відповідно до життя в 21му.
показати весь коментар
16.04.2024 17:36 Відповісти
там тих 12 лярдів - це економічна і гуманітарна допомога. респи її хочуть надати як кредит.
показати весь коментар
16.04.2024 17:21 Відповісти
Не добре, що зменшили, але добре, що більший військовий пакет. Хай краще більше військової допомоги буде, бо фінансову наші розкрасти можуть...
показати весь коментар
16.04.2024 17:26 Відповісти
Не попеклися там ще пекельними санкціями ?
показати весь коментар
16.04.2024 16:57 Відповісти
Немцы как будто хвастаются этим.
показати весь коментар
16.04.2024 16:57 Відповісти
Найцікавіше те, що частина оцих "друзів" у разі успіху рашистів в Україні гарантовано стали б наступними жертвами. Вони такі самі, як наші "слуги урода" - головне, якнайшвидше зрубити бабла, а решта до одного місця.
показати весь коментар
16.04.2024 17:00 Відповісти
гарантовано? на основі чого такі гарантії? вони проковтнули вступ фінів і шведів у НАТО. тому гарантовано тут дуже сміливе слово. ймовірно - так, навіть малоймовірно. проте не гарантовано.
показати весь коментар
16.04.2024 17:23 Відповісти
Швеція чи Фінляндія не були в складі "совка", а наразі, х.ло найбільше цікавлять саме ті країни, які там були (тим паче, що жодна з них не здатна чинити такий опір, як Україна).
показати весь коментар
16.04.2024 17:28 Відповісти
так і є. вони спочатку сирисири 2 хочуть відновити. потім будуть по ситуації дивитись. якщо НАТО не переозброїться, то можуть і полізти.
показати весь коментар
16.04.2024 17:32 Відповісти
Справа не тільки в Німеччині, а й у всіх остальних союзниках України, котрі ввели такі ж "потужні санкції" від котрих мордор от-от загнеться.
показати весь коментар
16.04.2024 17:06 Відповісти
Слід розділяти. Німецький експорт до ціх країн і вторинний експорт до рашки. Безумовно є порушення, але винуваті самі ці 8 країн. І це вже було
показати весь коментар
16.04.2024 17:06 Відповісти
а яке там порушення? ніякого. а от якби ЄС у своїх санкціях ввів заборону реекспорту своїх товарів до кацапії з третіх країн, то тоді так, це було би порушенням і наказувати вже довелось би ці країни. проте вони цього так і не зробили, бо побоялись втратити клієнтів і свої прибутки. отак і працюють санкції - на папері..
показати весь коментар
16.04.2024 17:26 Відповісти
як конролювати реекспорт побутових товарів, автівок та т.ш.?
показати весь коментар
16.04.2024 17:32 Відповісти
та хз... хоча можна же щось придумати при бажанні. наприклад,знімати доки з митниці. правда контрабасом будуть возити. проте вже в менших об'ємах.
показати весь коментар
16.04.2024 17:35 Відповісти
Можно контролировать на 2х уровнях: на уровне предприятий, которые этим занимаются. Если есть подтверждения, что они перепродают товары русским, то накладывать санкции на них. Но это не очень эффективно. Можно регистрировать фирмы однодневки.
На государственном уровне, давлением на страну, где эти предприятия находятся. Правительство очень легко может это контролировать, хотя бы на границе.
показати весь коментар
16.04.2024 18:30 Відповісти
а оно им (правительствам Грузии, Армении, Казахстана, Турции) надо?
показати весь коментар
16.04.2024 18:51 Відповісти
Так и россии это не надо. И че? Вопрос не в этом, вопрос в том, надо ли это США и Европе.
показати весь коментар
16.04.2024 18:57 Відповісти
расіє не надо? Ти че?
показати весь коментар
16.04.2024 18:59 Відповісти
Правительству россии нужны санкции?
показати весь коментар
16.04.2024 20:23 Відповісти
До чого твоя параша та твій *****?? Читати вмієш? Тоді читай мій комент від 18.51 УВАЖНО
показати весь коментар
16.04.2024 20:27 Відповісти
У меня ни параши ни ***** нет, ты че-то попутал. Закуси и успокойся.
показати весь коментар
16.04.2024 20:30 Відповісти
то чий Крим?
показати весь коментар
16.04.2024 20:30 Відповісти
Дядя, ты нормальный? Украинский.
показати весь коментар
16.04.2024 20:34 Відповісти
дуже просто - за зростанням закупівель . Не може та сама держава у рази збільшувати закупівлі проти попередніх періодів на власні потреби .
показати весь коментар
16.04.2024 20:40 Відповісти
Тільки бізнес .Гроші не пахнуть .
показати весь коментар
16.04.2024 17:10 Відповісти
Дієві санкції називаються *ембарго*. Решта - просто окозамилювання.
показати весь коментар
16.04.2024 17:26 Відповісти
Санції ніколи й ніде не працювали , якщо вони тільки прямі й потребують виключно юридичного доведення фактів порушення . Бо економіка так не працює . Тільки при підключенні фактору репутації , фактору автоматичного обнулення репутації будь якої компанії продукція якої виявляється в конкрентій мінімальній (для санкцій - мінімальній) кількості забороненних товарів .

Тобто вони почнуть працювати тільки тоді , коли буде дешевше не продавати в туж Індію свою продукцію , якщо Індія цю продукцію перепродає йще комусь . Це називається санкції проти "третьої сторони" . Навіть комуняцький Китай бздить таких санкцій . Просто требо не буди бздливою істотою й якщо ти влаштовуєшь санкці , то не "на пів-шишечки" . Або чесно відмовляйся від санції , які не працюють .
Не бреши й не малюй себе гуманістом , чи прихильником свободи й демократії . Визнай себе чесно продажною мерзотою , яка за додаткові 200% прибутку рідну маму продасть . До речі свого часу в США в Конгессі так й зробили -- легалізували лобізм за гроші . Й тому усякі попередження Остіна й інших на рахунок НПЗ ********** -- це 100% лобізм штатівских івесторів цих московитьських НПЗ . Й так це требо й спиймати . Так к цьому відноситися . Тому Байден ніколи це в голос не скаже нікому , бо президент не може лобіювати приватні компанії . Бо він абсолютно на державному утриманій й живе в Білому Домі . А Остін може давати інтервью як приватна особа у вільний від роботи час.
показати весь коментар
16.04.2024 17:35 Відповісти
А розовые пони типа этого не замечают. Ну ну...
показати весь коментар
16.04.2024 21:15 Відповісти
Зюддойче цайтунг контора серйозна, має вагу .Не звернути увагу відповідальним не вийде.
показати весь коментар
16.04.2024 21:43 Відповісти
 
 