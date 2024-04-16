РФ полностью компенсирует санкционные ограничения благодаря 8 странам-посредникам, - Süddeutsche Zeitung
Из-за санкций немецкие компании больше не экспортируют ряд товаров в Россию. Но новые данные показывают, что они все равно попадают туда по обходным путям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, в 2023 году сокращение поставок немецких товаров в РФ составило 38,8% до 8,9 млрд евро. В то же время, такой объем компенсирует поставки в Индию, Азербайджан, Армению, ОАЭ, Кыргызстан, Казахстан, Грузию и Турцию.
"Немецкие компании экспортировали в эти восемь стран именно тот объем товаров в евро, который потеряли в результате санкций против России, подсчитали в консалтинговой компании Barkow Consulting", - пишет издание.
"Это нельзя доказать, но есть подозрение, что речь идет о мошенничестве, поскольку цифры экспорта соответствуют друг другу", - отметил руководитель компании, проводившей исследование.
Отмечается, что в целом для немецких производителей ничего не изменилось с введением санкционного режима, по крайней мере, для экспортной части немецкой экономики.
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аби товари подешевшали
Причому Туреччина -- член NATO. Всім пох.
Стаття гарно пише про посередництво от тільки не згадує що санкції для проформи , ти ,баране імпортний, дійсно не розумієш що якби хотіли виконання санкцій , то легко б контролювали шляхом відмови у збільшенні необгрунтованих поставок .
Тепер повернемося до фрази : "Причому Туреччина -- член NATO. Всім пох."..... людина так НАТО згадала як панацею , а що самий головний ідеолог НАТО США на всю цю херню із санкціями поклав , чомусь не згадала .
То що ти з цього приводу про бізнес мені розкажеш ?
Український пакет допомоги, за який проголосує Конгрес США, українську допомогу зменшили на 12 мільярдів (з 61 до 48,43), але військовий пакет збільшили на 5 мільярдів (з 28 до 33).
На государственном уровне, давлением на страну, где эти предприятия находятся. Правительство очень легко может это контролировать, хотя бы на границе.
Тобто вони почнуть працювати тільки тоді , коли буде дешевше не продавати в туж Індію свою продукцію , якщо Індія цю продукцію перепродає йще комусь . Це називається санкції проти "третьої сторони" . Навіть комуняцький Китай бздить таких санкцій . Просто требо не буди бздливою істотою й якщо ти влаштовуєшь санкці , то не "на пів-шишечки" . Або чесно відмовляйся від санції , які не працюють .
Не бреши й не малюй себе гуманістом , чи прихильником свободи й демократії . Визнай себе чесно продажною мерзотою , яка за додаткові 200% прибутку рідну маму продасть . До речі свого часу в США в Конгессі так й зробили -- легалізували лобізм за гроші . Й тому усякі попередження Остіна й інших на рахунок НПЗ ********** -- це 100% лобізм штатівских івесторів цих московитьських НПЗ . Й так це требо й спиймати . Так к цьому відноситися . Тому Байден ніколи це в голос не скаже нікому , бо президент не може лобіювати приватні компанії . Бо він абсолютно на державному утриманій й живе в Білому Домі . А Остін може давати інтервью як приватна особа у вільний від роботи час.