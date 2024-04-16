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РФ полностью компенсирует санкционные ограничения благодаря 8 странам-посредникам, - Süddeutsche Zeitung

росія

Из-за санкций немецкие компании больше не экспортируют ряд товаров в Россию. Но новые данные показывают, что они все равно попадают туда по обходным путям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, в 2023 году сокращение поставок немецких товаров в РФ составило 38,8% до 8,9 млрд евро. В то же время, такой объем компенсирует поставки в Индию, Азербайджан, Армению, ОАЭ, Кыргызстан, Казахстан, Грузию и Турцию.

"Немецкие компании экспортировали в эти восемь стран именно тот объем товаров в евро, который потеряли в результате санкций против России, подсчитали в консалтинговой компании Barkow Consulting", - пишет издание.

"Это нельзя доказать, но есть подозрение, что речь идет о мошенничестве, поскольку цифры экспорта соответствуют друг другу", - отметил руководитель компании, проводившей исследование.

Отмечается, что в целом для немецких производителей ничего не изменилось с введением санкционного режима, по крайней мере, для экспортной части немецкой экономики.

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Автор: 

Германия (6926) россия (95339) экспорт (874)


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Топ комментарии
+15
Так і є.

Причому Туреччина -- член NATO. Всім пох.
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16.04.2024 16:39
+13
Санкції для відмазки, просто бізнес … як виявилося західні цінності теж продаються ще й не аби як….
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16.04.2024 16:39
+12
Німецький бізнес чекає коли вже росіяни захоплять українців і знову буде дешевий газ і величезний ринок збуту без посередників вірмен.
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16.04.2024 16:38
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Через санкції німецькі компанії більше не експортують низку товарів до Росії. Але нові дані показують, що німецькі компанії все одно експортують низку товарів в 3,14дерацію - обхідними шляхами.
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16.04.2024 16:34 Ответить
Потрапляють - через краіни - прокладки
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16.04.2024 16:36 Ответить
Німецький бізнес чекає коли вже росіяни захоплять українців і знову буде дешевий газ і величезний ринок збуту без посередників вірмен.
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16.04.2024 16:38 Ответить
їм без різниці хто кого.
аби товари подешевшали
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16.04.2024 16:41 Ответить
Багато хто вважає, що після захоплення України орки кинуться штурмувати Ригу і Берлін. Мені це завжди було смішно. Будуть торгувати як і раніше.
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16.04.2024 16:45 Ответить
" Мені це завжди було смішно." Так регочися , хто забороняє , головне щоб не на кутні (( Особливо весело стане коли кацапи ради сміху влуплять як обіцяли туди звідки ти сьогодні свій комент пишеш , у сподіванні що кацапи не дійдуть ((
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16.04.2024 17:12 Ответить
P.S. Дехто помилково вважає , що предки кацапської орди чингизіди , не всю Європу захопили щоб торгувати було з ким , ти теж до таких належиш ? ((
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16.04.2024 17:16 Ответить
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16.04.2024 17:36 Ответить
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16.04.2024 17:39 Ответить
Тепер я бачу для яких персонажів пишуть пургу про війну з Європою)))).... Ну нічого, але дурдом за вами ридає
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17.04.2024 14:18 Ответить
У тебе проблеми із зором , косоокий шарлі , з цим навіть до дурдому не візьмуть , спочатку полікуйся ))
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17.04.2024 15:22 Ответить
сердюк такий сердюк, ти повністю відповідаєш походженню прізвища немите і дикарське створіння)
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17.04.2024 15:58 Ответить
Косоокий шарлі з комплексом неповноцінності і відсутністю елементарної грамотності ..... поцику , не "дикарське" а "дикунське " , але ж звідки тобі , дикуну , це знати , троль кацапособачий ((
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17.04.2024 16:01 Ответить
ОО пішла моча по поЦреотських друбах, кацапосоьачий це як?).... Ти іменно що ДИКАРЬ і не вимахуйся владик.... Піди помийся чубатий, ато на свого предка схожий
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17.04.2024 16:10 Ответить
кацапсина , засохни , бо дуже смердиш ))
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17.04.2024 16:35 Ответить
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16.04.2024 16:39 Ответить
Так і є.

Причому Туреччина -- член NATO. Всім пох.
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16.04.2024 16:39 Ответить
У кацапських ракетах більшість компонентів американські ..... США не в НАТО ? ((
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16.04.2024 17:17 Ответить
Ідіоте , мова про членство в НАТО , оббери бруньки на очах бо за ними не бачиш у кого я запитую.
Стаття гарно пише про посередництво от тільки не згадує що санкції для проформи , ти ,баране імпортний, дійсно не розумієш що якби хотіли виконання санкцій , то легко б контролювали шляхом відмови у збільшенні необгрунтованих поставок .
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16.04.2024 20:17 Ответить
Я і не знав що ти у нас політик(( Прямо як ота дурепа з пентагону що ляпала про недопустимість ударів по нпз кацапії .
Тепер повернемося до фрази : "Причому Туреччина -- член NATO. Всім пох."..... людина так НАТО згадала як панацею , а що самий головний ідеолог НАТО США на всю цю херню із санкціями поклав , чомусь не згадала .
То що ти з цього приводу про бізнес мені розкажеш ?
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16.04.2024 20:38 Ответить
З тобою нудно , ти вже забувся з чого почав, а на моє питання не відповів .
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16.04.2024 21:02 Ответить
Санкції для відмазки, просто бізнес … як виявилося західні цінності теж продаються ще й не аби як….
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16.04.2024 16:39 Ответить
Ви там також можете до боНевтіка сходити і спитати за скільки Україна продається
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17.04.2024 14:19 Ответить
Не по темі, але.
Український пакет допомоги, за який проголосує Конгрес США, українську допомогу зменшили на 12 мільярдів (з 61 до 48,43), але військовий пакет збільшили на 5 мільярдів (з 28 до 33).
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16.04.2024 16:50 Ответить
Поки вони там проголосують свої пакети, тут країну в 2 століття нашої ери скинуть.
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16.04.2024 16:59 Ответить
уяви що на фоні тринадцятого друге для наших країв було цілком комфортним періодом
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16.04.2024 17:22 Ответить
Аксіома ескобара по обом, відповідно до життя в 21му.
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16.04.2024 17:36 Ответить
там тих 12 лярдів - це економічна і гуманітарна допомога. респи її хочуть надати як кредит.
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16.04.2024 17:21 Ответить
Не добре, що зменшили, але добре, що більший військовий пакет. Хай краще більше військової допомоги буде, бо фінансову наші розкрасти можуть...
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16.04.2024 17:26 Ответить
Не попеклися там ще пекельними санкціями ?
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16.04.2024 16:57 Ответить
Немцы как будто хвастаются этим.
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16.04.2024 16:57 Ответить
Найцікавіше те, що частина оцих "друзів" у разі успіху рашистів в Україні гарантовано стали б наступними жертвами. Вони такі самі, як наші "слуги урода" - головне, якнайшвидше зрубити бабла, а решта до одного місця.
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16.04.2024 17:00 Ответить
гарантовано? на основі чого такі гарантії? вони проковтнули вступ фінів і шведів у НАТО. тому гарантовано тут дуже сміливе слово. ймовірно - так, навіть малоймовірно. проте не гарантовано.
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16.04.2024 17:23 Ответить
Швеція чи Фінляндія не були в складі "совка", а наразі, х.ло найбільше цікавлять саме ті країни, які там були (тим паче, що жодна з них не здатна чинити такий опір, як Україна).
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16.04.2024 17:28 Ответить
так і є. вони спочатку сирисири 2 хочуть відновити. потім будуть по ситуації дивитись. якщо НАТО не переозброїться, то можуть і полізти.
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16.04.2024 17:32 Ответить
Справа не тільки в Німеччині, а й у всіх остальних союзниках України, котрі ввели такі ж "потужні санкції" від котрих мордор от-от загнеться.
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16.04.2024 17:06 Ответить
Слід розділяти. Німецький експорт до ціх країн і вторинний експорт до рашки. Безумовно є порушення, але винуваті самі ці 8 країн. І це вже було
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16.04.2024 17:06 Ответить
а яке там порушення? ніякого. а от якби ЄС у своїх санкціях ввів заборону реекспорту своїх товарів до кацапії з третіх країн, то тоді так, це було би порушенням і наказувати вже довелось би ці країни. проте вони цього так і не зробили, бо побоялись втратити клієнтів і свої прибутки. отак і працюють санкції - на папері..
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16.04.2024 17:26 Ответить
як конролювати реекспорт побутових товарів, автівок та т.ш.?
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16.04.2024 17:32 Ответить
та хз... хоча можна же щось придумати при бажанні. наприклад,знімати доки з митниці. правда контрабасом будуть возити. проте вже в менших об'ємах.
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16.04.2024 17:35 Ответить
Можно контролировать на 2х уровнях: на уровне предприятий, которые этим занимаются. Если есть подтверждения, что они перепродают товары русским, то накладывать санкции на них. Но это не очень эффективно. Можно регистрировать фирмы однодневки.
На государственном уровне, давлением на страну, где эти предприятия находятся. Правительство очень легко может это контролировать, хотя бы на границе.
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16.04.2024 18:30 Ответить
а оно им (правительствам Грузии, Армении, Казахстана, Турции) надо?
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16.04.2024 18:51 Ответить
Так и россии это не надо. И че? Вопрос не в этом, вопрос в том, надо ли это США и Европе.
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16.04.2024 18:57 Ответить
расіє не надо? Ти че?
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16.04.2024 18:59 Ответить
Правительству россии нужны санкции?
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16.04.2024 20:23 Ответить
До чого твоя параша та твій *****?? Читати вмієш? Тоді читай мій комент від 18.51 УВАЖНО
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16.04.2024 20:27 Ответить
У меня ни параши ни ***** нет, ты че-то попутал. Закуси и успокойся.
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16.04.2024 20:30 Ответить
то чий Крим?
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16.04.2024 20:30 Ответить
Дядя, ты нормальный? Украинский.
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16.04.2024 20:34 Ответить
дуже просто - за зростанням закупівель . Не може та сама держава у рази збільшувати закупівлі проти попередніх періодів на власні потреби .
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16.04.2024 20:40 Ответить
Тільки бізнес .Гроші не пахнуть .
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16.04.2024 17:10 Ответить
Дієві санкції називаються *ембарго*. Решта - просто окозамилювання.
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16.04.2024 17:26 Ответить
Санції ніколи й ніде не працювали , якщо вони тільки прямі й потребують виключно юридичного доведення фактів порушення . Бо економіка так не працює . Тільки при підключенні фактору репутації , фактору автоматичного обнулення репутації будь якої компанії продукція якої виявляється в конкрентій мінімальній (для санкцій - мінімальній) кількості забороненних товарів .

Тобто вони почнуть працювати тільки тоді , коли буде дешевше не продавати в туж Індію свою продукцію , якщо Індія цю продукцію перепродає йще комусь . Це називається санкції проти "третьої сторони" . Навіть комуняцький Китай бздить таких санкцій . Просто требо не буди бздливою істотою й якщо ти влаштовуєшь санкці , то не "на пів-шишечки" . Або чесно відмовляйся від санції , які не працюють .
Не бреши й не малюй себе гуманістом , чи прихильником свободи й демократії . Визнай себе чесно продажною мерзотою , яка за додаткові 200% прибутку рідну маму продасть . До речі свого часу в США в Конгессі так й зробили -- легалізували лобізм за гроші . Й тому усякі попередження Остіна й інших на рахунок НПЗ ********** -- це 100% лобізм штатівских івесторів цих московитьських НПЗ . Й так це требо й спиймати . Так к цьому відноситися . Тому Байден ніколи це в голос не скаже нікому , бо президент не може лобіювати приватні компанії . Бо він абсолютно на державному утриманій й живе в Білому Домі . А Остін може давати інтервью як приватна особа у вільний від роботи час.
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16.04.2024 17:35 Ответить
А розовые пони типа этого не замечают. Ну ну...
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16.04.2024 21:15 Ответить
Зюддойче цайтунг контора серйозна, має вагу .Не звернути увагу відповідальним не вийде.
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16.04.2024 21:43 Ответить
 
 