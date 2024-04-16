РФ полностью компенсирует санкционные ограничения благодаря 8 странам-посредникам, - Süddeutsche Zeitung

Из-за санкций немецкие компании больше не экспортируют ряд товаров в Россию. Но новые данные показывают, что они все равно попадают туда по обходным путям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, в 2023 году сокращение поставок немецких товаров в РФ составило 38,8% до 8,9 млрд евро. В то же время, такой объем компенсирует поставки в Индию, Азербайджан, Армению, ОАЭ, Кыргызстан, Казахстан, Грузию и Турцию.

"Немецкие компании экспортировали в эти восемь стран именно тот объем товаров в евро, который потеряли в результате санкций против России, подсчитали в консалтинговой компании Barkow Consulting", - пишет издание.

"Это нельзя доказать, но есть подозрение, что речь идет о мошенничестве, поскольку цифры экспорта соответствуют друг другу", - отметил руководитель компании, проводившей исследование.

Отмечается, что в целом для немецких производителей ничего не изменилось с введением санкционного режима, по крайней мере, для экспортной части немецкой экономики.

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