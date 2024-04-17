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Біженці повертатимуться, але повільно, - прогноз МВФ щодо чисельності населення України

прапор,біженці,діти,українці,дівчинка

Біженці почнуть повертатися в Україну вже цьогоріч. У найближчі 4 роки населення зросте на майже 3 млн осіб.

Такий прогноз Міжнародного валютного фонду міститься в опублікованому на його сайті звіті World Economic Outlook, передає Цензор.НЕТ.

МВФ оцінює населення України у 2021 році як 41 млн осіб.

У 2022 році, за даними Фонду, воно скоротилося до 35 млн осіб. У 2023 - до 33,2 млн осіб.

Читайте: Населення України може скоротитися до 25,2 млн людей у 2051 році, - Інститут демографії

МВФ прогнозує, що надалі чисельність населення України змінюватиметься так:

  • 2024 рік - 33,4 млн осіб
  • 2025 рік - 34,3 млн осіб
  • 2026 рік - 35,1 млн осіб
  • 2027 рік - 35,8 млн осіб
  • 2028 рік - 36,0 млн осіб
  • 2028 рік - 36,0 млн осіб.

Також читайте: Завдяки українцям населення Швейцарії зростає найшвидше з 1960-х років

Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на березень 2024 року по всьому світі було 6,486 млн біженців з України. Більшість із них - 5,983 млн - були зарєстровані в Європі, 0,503 млн - поза межами Європи.

Автор: 

біженці (1857) МВФ (3068) прогноз (1380) населення (167)


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Топ коментарі
+11
Це ті хто на пенсії або ті яким кругом погано..нормальні вже давно пристроїлись і живуть собі щасливо
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17.04.2024 11:54
+11
Сказка для 73%
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17.04.2024 11:59
+9
Ну так -- ломануться в Харків Чернігів
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17.04.2024 11:54
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Це ті хто на пенсії або ті яким кругом погано..нормальні вже давно пристроїлись і живуть собі щасливо
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17.04.2024 11:54 Відповісти
Ну так -- ломануться в Харків Чернігів
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17.04.2024 11:54 Відповісти
Росіянин,ти із своїм мухосран..ком, вологодської губернії не переплутав ?
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17.04.2024 13:02 Відповісти
Я бачу " унылого" російського троля Жемікс, який несмішними вкидами намається виконати план на хвермі.
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17.04.2024 13:42 Відповісти
Як так?
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17.04.2024 13:46 Відповісти
При банді мародерів малоймовірно, що це буде так. Треб уточнювати - з зелею, без зелі, - з порошенком, без порошенка.
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17.04.2024 11:56 Відповісти
Щось у мене великі сумніви.
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17.04.2024 11:57 Відповісти
Сказка для 73%
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17.04.2024 11:59 Відповісти
Хто повернеться, покрутиться, подивиться, і назад.
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17.04.2024 12:00 Відповісти
Реальні цифри таємниця
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17.04.2024 12:07 Відповісти
Банальне в ОЧКОвтіратєльство.
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17.04.2024 12:09 Відповісти
Біженці повертатимуться, лише якщо їх примусово попруть з Європи.
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17.04.2024 12:20 Відповісти
А таке навіть теоретично...нереально !
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17.04.2024 13:01 Відповісти
Ну чому? Самий перший коментар у цій темі цілком вірний. Нікому не будуть потрібні пенсіонери / хворі / безробітні. А тим, хто знайшов місце у суспільстві і приносить йому користь, невдовзі знайдуть спосіб давати громадянство. Селяві...
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17.04.2024 13:10 Відповісти
Потім вони перетягнуть своїх пенсіонерів... нічого поганого в цьому не бачу...
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17.04.2024 13:47 Відповісти
новини телемарафону
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17.04.2024 12:24 Відповісти
но это не точно
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17.04.2024 12:25 Відповісти
МВФ враховує, що мова іде не про нормальну Державу, а про Шапітолій?
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17.04.2024 12:32 Відповісти
Во-первых сейчас реально осталось меньше 33.2 млн. По данным института демографии у нас до войны было чуть более 41 млн. человек и выехало около 11-12 млн Т.е. сейчас реально осталось около 29 млн. и процесс отъезда не останавливается.

Во-вторых ожидается еще одна волна перед зимой из разрушенных в хлам территорий северо-востока.

В-третьих еще будет волна после окончания войны, когда воюющие сейчас мужчины массово поедут к своим женам и детям, уехавшим на Запад.

Поэтому это все сказки для лохов.
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17.04.2024 12:33 Відповісти
ты думаешь "после окончания войны" тебе границу откроют?)) Рассмешил *****😆
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17.04.2024 12:40 Відповісти
Для тих, хто служили, відкриють, куди подінуться. Немає ніяких ні законних, ні моральних обгрунтувань, чому ні. Для інших перевірка військового обліку на кордоні і при заміні закордонного паспорта. Штраф 100-200 тисяч (чи скільки там зараз) і/або термін 3 роки. І навіть при відкритих кордонах уже ніхто нікуди не їде
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17.04.2024 13:03 Відповісти
на всех тюрем не хватит. А если и хватит, то отсидят и потом подальше куда-нибудь
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17.04.2024 13:59 Відповісти
Типо зараз є закон який забороняє? Ні просто треба документи .. і потім треба буде. Зелений узурпатор сам не схаменеться(
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17.04.2024 15:01 Відповісти
Таке враження, що автори коментарів злорадствують стосовно неповернення наших громадян!
Щирі патріоти?
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17.04.2024 12:34 Відповісти
Злорадствують з лютої брехні !
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17.04.2024 13:03 Відповісти
Кому треба ваше злорадство? Це реалії. Ще трохи і цю країну зненавидять люди, які розуміють, що їх тримають за рабів, та ресурс. Нікому така країна не потрібна
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17.04.2024 13:37 Відповісти
Щодня бачу сотні людей, які нікуди тікати не збираються, хоч і багато з них має таку можливість!
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17.04.2024 13:49 Відповісти
Це ти , напевне, по телемарафону бачиш тих.."людей".. в верховній раді.
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17.04.2024 13:52 Відповісти
Боже, де вас таких стільки набралось? Якщо здриснув або збираєся це зробити, то краще стулив би пельку - не так смердітиме!
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17.04.2024 13:57 Відповісти
Ти пельку будеш закривати кріпакам місцевим. А в решти...свобода слова. Не чув ?)))... Смерд...
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17.04.2024 15:41 Відповісти
Якщо всрався і втік, то не вказуй, боягуз, що мені робити на Батьківщині! Тут залишаються Громадяни, які не міняють прапор! А пельку я тобі порадив стулити, бо ти образив моїх співвідчизників, які працюють на перемогу, а не, як ти, дивляться нікчемний марафон!
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17.04.2024 15:50 Відповісти
..то з якого окопу ти строчиш ?.

. поЦріот !?... Чи ти в диван стріляєш..працівник на перемогу ..блд ))))
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17.04.2024 16:55 Відповісти
Та зрозумів я, що ти уй#бок! Ти хочеш компенсувати свою неповноцінність, переконуючи себе, що всі такі ж як і ти! А чи стріляю я чи чимось іншим допомогаю ЗСУ не твоя собача справа, жалюгідний ухилянте!
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17.04.2024 17:09 Відповісти
Не май звички казати що людям робити ..і не почуєш, куда маєш ходити !
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17.04.2024 16:58 Відповісти
Боже ж ти мій, як "оригінально"! Все далі пиши, що хочеш - це не змінить твою нікчемність!
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17.04.2024 17:10 Відповісти
застаріли мантри
від 3х років маючи впевнену працю, вивчивши мову країни,діти на навчаннях, побачивши можливості життя та маючи якісь гарантії щодо статусу - повернуться НІХТО.
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17.04.2024 12:35 Відповісти
Вам Гугл переводчик неверно перевол слово работа
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18.04.2024 09:22 Відповісти
вам з перевОлом відніше на рАсєйській
Головне що люди розуміють про що написано.
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18.04.2024 10:05 Відповісти
мвф - оптімісти, надзвичайні.
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17.04.2024 12:37 Відповісти
Повертатися куди? До мізерних зарплат при щоденно зростаючих цінах, на прогнозовані незабаром підвищення податків та тарифів на електроенергію (що ще більше призведе до росту цін)? Можливо, вони екстремали і хочуть посидіти без світла і тепла під обстрілами, а чоловіки "мріють" аби їх десь виловили, відлупцювали та відправили воювати без належної підготовки, зброї та екіпірування в окопи під КАБи та артобстріли? І це ж доволі неповний переваг перелік ЗЕкраїни мрій...
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17.04.2024 12:37 Відповісти
Можливо і повертатимуться... але тільки після того , як 🤡 вовік, піде з посади ...
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17.04.2024 12:38 Відповісти
Для кого пишуть ту х...ню ?!... Нє...просто цікаво ...
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17.04.2024 13:05 Відповісти
..можу нагадати разхувальникам з МВФ, що в Україні і без війни...мігрувало до 1 млн. на рік !!!... То щ якої радості хтось повернеться ?!... Нє..ну депутати всіх мастей...і їх корабельні сосни повернуться 100%... їм просто робити нічого в світі... А ті, що хочуть працювати...тих не чекайте !
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17.04.2024 13:08 Відповісти
Ну конечно, когда добьют єнергетику, что можно будет только во дворе кострами греться и 4 часа в сутки со светом(и ни в чём себе не отказывай) - так беженцы сразу в такой рай обратно побегут.

И рождаемость вырастет, бо шо ещё без света делать в темноте, как не...
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17.04.2024 13:10 Відповісти
Це що за вологі мрі? Якщо зєля залишиться, то точно без шансів. З дебілами, які на нього дрочать, країну не побудуєш. Та і взагалі, з чого це будуть раптом повертатись? Куди? Під бомби? Обстріли? Наступи орків? А що, відбудували людям житло? Робочі місця є? Все тільки погіршується і ці (слуги) зелені дибіли не збираються зупинятись і продовжують добивати країну.
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17.04.2024 13:32 Відповісти
...у 2021 році як 41 млн осіб...
У 2022 році, за даними Фонду, воно скоротилося до 35 млн осіб...
...у 2023 - до 33,2 млн осіб.

Тобто населення за 30 років з 52 млн стало 41 і три останніх роки стабільно скорочується, але

2024 рік, без жодних причин - 33,4 млн осіб.

Питання, що ви курите?
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17.04.2024 13:37 Відповісти
Воно живе у свому свті або просто банально вішають лапшу, пшепрашем, локшину на вуха!!!
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17.04.2024 14:36 Відповісти
Хто вас тут тримає. Чим менше хохлів , тим краще. Наче не ви обирали цю владу.
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17.04.2024 14:45 Відповісти
Прикинь я з тих 27 проц , що не обирав, а обсирав цю влажу
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17.04.2024 15:06 Відповісти
Забрали право консульських послуг без військово облікових документів - ці сімʼї вже ніколи не повернуться. Інші - чекають відкриття кордонів. Якшо звісно комусь у голову не стрілить влаштувати тут північну Корею. І віддток буде ще більший, бо у НАТО нас не скоро візьмуть, росію розвалювати ахід не хоче, тому екзистенційна загроза іменуватиме завжди і тільки дурень своїх дітей потенційно на таке наражатиме. А далі - демографічна криза спричинена відсутністю чоловіків та економічною кризою після війни. Тому ті цифри подвоєні.
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17.04.2024 14:51 Відповісти
Заграніца нам поможєт! Повернутися додому, особливо чоловікам! Ще особливіше, якщо бойові дії будуть тривати на берегах Дніпра...
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17.04.2024 17:03 Відповісти
Какие-то абсолютно фантастические цифры по населению Украины дают. Всё будет намного печальнее. Намного. Удержаться на цифре в 30 млн человек мы можем лишь в том случае, если из этих 30 млн будет 15 млн негров и пакистанцев каких-нибудь.
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02.10.2024 20:06 Відповісти
 
 