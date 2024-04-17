Біженці повертатимуться, але повільно, - прогноз МВФ щодо чисельності населення України

Біженці почнуть повертатися в Україну вже цьогоріч. У найближчі 4 роки населення зросте на майже 3 млн осіб.

Такий прогноз Міжнародного валютного фонду міститься в опублікованому на його сайті звіті World Economic Outlook, передає Цензор.НЕТ.

МВФ оцінює населення України у 2021 році як 41 млн осіб.

У 2022 році, за даними Фонду, воно скоротилося до 35 млн осіб. У 2023 - до 33,2 млн осіб.

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МВФ прогнозує, що надалі чисельність населення України змінюватиметься так:

2024 рік - 33,4 млн осіб

2025 рік - 34,3 млн осіб

2026 рік - 35,1 млн осіб

2027 рік - 35,8 млн осіб

2028 рік - 36,0 млн осіб

2028 рік - 36,0 млн осіб.

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Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на березень 2024 року по всьому світі було 6,486 млн біженців з України. Більшість із них - 5,983 млн - були зарєстровані в Європі, 0,503 млн - поза межами Європи.