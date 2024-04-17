Біженці повертатимуться, але повільно, - прогноз МВФ щодо чисельності населення України
Біженці почнуть повертатися в Україну вже цьогоріч. У найближчі 4 роки населення зросте на майже 3 млн осіб.
Такий прогноз Міжнародного валютного фонду міститься в опублікованому на його сайті звіті World Economic Outlook, передає Цензор.НЕТ.
МВФ оцінює населення України у 2021 році як 41 млн осіб.
У 2022 році, за даними Фонду, воно скоротилося до 35 млн осіб. У 2023 - до 33,2 млн осіб.
МВФ прогнозує, що надалі чисельність населення України змінюватиметься так:
- 2024 рік - 33,4 млн осіб
- 2025 рік - 34,3 млн осіб
- 2026 рік - 35,1 млн осіб
- 2027 рік - 35,8 млн осіб
- 2028 рік - 36,0 млн осіб
- 2028 рік - 36,0 млн осіб.
Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на березень 2024 року по всьому світі було 6,486 млн біженців з України. Більшість із них - 5,983 млн - були зарєстровані в Європі, 0,503 млн - поза межами Європи.
Топ коментарі
+11 gemixx11 #587387
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+11 dd13
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+9 Валентин Коваль #587289
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Во-вторых ожидается еще одна волна перед зимой из разрушенных в хлам территорий северо-востока.
В-третьих еще будет волна после окончания войны, когда воюющие сейчас мужчины массово поедут к своим женам и детям, уехавшим на Запад.
Поэтому это все сказки для лохов.
Щирі патріоти?
. поЦріот !?... Чи ти в диван стріляєш..працівник на перемогу ..блд ))))
від 3х років маючи впевнену працю, вивчивши мову країни,діти на навчаннях, побачивши можливості життя та маючи якісь гарантії щодо статусу - повернуться НІХТО.
Головне що люди розуміють про що написано.
И рождаемость вырастет, бо шо ещё без света делать в темноте, как не...
У 2022 році, за даними Фонду, воно скоротилося до 35 млн осіб...
...у 2023 - до 33,2 млн осіб.
Тобто населення за 30 років з 52 млн стало 41 і три останніх роки стабільно скорочується, але
2024 рік, без жодних причин - 33,4 млн осіб.
Питання, що ви курите?