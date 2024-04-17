Беженцы будут возвращаться, но медленно, - прогноз МВФ относительно численности населения Украины

Беженцы начнут возвращаться в Украину уже в этом году. В ближайшие 4 года население вырастет почти на 3 млн человек.

Такой прогноз Международного валютного фонда содержится в опубликованном на его сайте отчете World Economic Outlook, передает Цензор.НЕТ.

МВФ оценивает население Украины в 2021 году как 41 млн человек.

В 2022 году, по данным Фонда, оно сократилось до 35 млн человек. В 2023 году – до 33,2 млн человек.

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МВФ прогнозирует, что в дальнейшем численность населения Украины будет меняться следующим образом:

2024 год - 33,4 млн человек

2025 год – 34,3 млн человек

2026 год – 35,1 млн человек

2027 год – 35,8 млн человек

2028 год – 36,0 млн человек

2028 год – 36,0 млн человек.

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Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на март 2024 года по всему миру было 6,486 млн беженцев из Украины. Большинство из них – 5,983 млн – были зарегистрированы в Европе, 0,503 млн – за пределами Европы.