Беженцы будут возвращаться, но медленно, - прогноз МВФ относительно численности населения Украины
Беженцы начнут возвращаться в Украину уже в этом году. В ближайшие 4 года население вырастет почти на 3 млн человек.
Такой прогноз Международного валютного фонда содержится в опубликованном на его сайте отчете World Economic Outlook, передает Цензор.НЕТ.
МВФ оценивает население Украины в 2021 году как 41 млн человек.
В 2022 году, по данным Фонда, оно сократилось до 35 млн человек. В 2023 году – до 33,2 млн человек.
МВФ прогнозирует, что в дальнейшем численность населения Украины будет меняться следующим образом:
- 2024 год - 33,4 млн человек
- 2025 год – 34,3 млн человек
- 2026 год – 35,1 млн человек
- 2027 год – 35,8 млн человек
- 2028 год – 36,0 млн человек
- 2028 год – 36,0 млн человек.
Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на март 2024 года по всему миру было 6,486 млн беженцев из Украины. Большинство из них – 5,983 млн – были зарегистрированы в Европе, 0,503 млн – за пределами Европы.
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Во-вторых ожидается еще одна волна перед зимой из разрушенных в хлам территорий северо-востока.
В-третьих еще будет волна после окончания войны, когда воюющие сейчас мужчины массово поедут к своим женам и детям, уехавшим на Запад.
Поэтому это все сказки для лохов.
Щирі патріоти?
. поЦріот !?... Чи ти в диван стріляєш..працівник на перемогу ..блд ))))
від 3х років маючи впевнену працю, вивчивши мову країни,діти на навчаннях, побачивши можливості життя та маючи якісь гарантії щодо статусу - повернуться НІХТО.
Головне що люди розуміють про що написано.
И рождаемость вырастет, бо шо ещё без света делать в темноте, как не...
У 2022 році, за даними Фонду, воно скоротилося до 35 млн осіб...
...у 2023 - до 33,2 млн осіб.
Тобто населення за 30 років з 52 млн стало 41 і три останніх роки стабільно скорочується, але
2024 рік, без жодних причин - 33,4 млн осіб.
Питання, що ви курите?